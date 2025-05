Israel ataca escuela en Gaza y mata a 35; pide evacuar ante "ataque sin precedentes"

MADRID, 26 de mayo (SinEmbargo).- Alrededor de 35 palestinos murieron y varias decenas resultaron heridos en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel en la madrugada de este lunes contra una escuela que alberga a desplazados en ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza.

Fuentes médicas citadas por el diario palestino Filastin elevaron a 36 los muertos en el ataque, sin que las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), hayan facilitado por ahora un balance oficial de víctimas.

El ataque, entre cuyas víctimas figura un número indeterminado de niños, fue lanzado contra la escuela Fahmi al Yaryaui, que sirve como refugio para personas desplazadas y está ubicada en el barrio de Daraj de la mencionada localidad.

Por su parte, el ejército de Israel reconoció su autoría en el ataque y sostuvo que los objetivos eran "terroristas clave" que estaban en "un complejo de mando y control" de Hamás y Yihad Islámica en la citada escuela, sin facilitar sus identidades o pronunciarse sobre víctimas civiles.

HORRIFYING VIDEO!! 🚨 🚨 🚨

A child is seen trying to escape the flames in Fahmi Al-Jarjawi school hit by an israeli airstrike in Gaza which was housing displaced families.

Due to a severe lack of emergency services the child sadly perished.

