La elección judicial sufrió impugnaciones, boicots y ataques, pero resistió a todo

Todo comenzó con una reforma del Poder Judicial cuyo objetivo, la elección judicial, se llevará a cabo este domingo 1 de junio, luego de la resistencia primero contra la reforma en el Congreso, luego con las impugnaciones en el PJF, y por fin con los boicots y ataques, que no lograron derrumbarla.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– Sobrevivió a todo. Fue primero una Reforma Judicial y luego su resultado: la elección judicial –de personas juzgadoras– que este domingo se llevará a cabo, por primera vez en la historia de México, a pesar de cuestionamientos, ataques directos, incontables impugnaciones en su contra y hasta un boicot en los pasillos del Senado, incluido ahora de último momento un llamado a no votar.

¿Cómo llegamos a este domingo? Todo comenzó, al menos formalmente, en febrero de 2024. El entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado desde hacía semanas sus intenciones, pero el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, presentó un paquete amplio de propuestas de reformas a la Constitución.

Se trataba del “Plan C”, designado para los últimos meses del la legislatura del Congreso, pero sobre todo, para las cámaras que iban a legislar a partir de septiembre, resultado de las elecciones de junio. Destacaba entonces una de las propuestas, la número 17: “Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos de manera directa por el pueblo”. Así comenzó el largo, sinuoso e inesperado camino de la Reforma Judicial.

El objetivo principal se llevará a cabo este domingo 1 de junio: la renovación a del Poder Judicial de la Federación a través del voto popular –la mitad de los funcionarios este año y la segunda mitad en 2027–, donde la ciudadanía deberá elegir un total de 881 cargos en todo el país, incluidos 9 ministros y ministras para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral y cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

La irrupción en el Congreso

Pero, precisamente porque el Congreso se encontraba con mayoría oficialista pero sin la mayoría calificada necesaria para las reformas constitucionales a principios de 2024, Claudia Sheinbaum, entonces la candidata de Morena a la presidencia, retomó el “Plan C” y centró su campaña en esas y otras reformas propias.

El 2 de junio de 2024, los mexicanos le dieron una victoria aplastante, pero también a Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), en la que lograron una abrumadora victoria, que les permitió alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, con negociaciones y cambios de partidos, también en el Senado.

Ya el 1 de septiembre pasado, las nuevas cámaras del Congreso, con las mayorías calificadas de Morena, asumieron el control de la nueva Legislatura. En San Lázaro, la aprobación de la Reforma Judicial se dio sin problemas.

Pero en el Senado, a pesar de que Morena contaba con una ventaja grande, necesitaba aún un voto más de la oposición para avanzar la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Esto ocurrió la noche del 10 de septiembre: el Senado de la República avaló sin cambios la minuta de reforma al Poder Judicial, luego de una sesión maratónica.

Esta jornada estuvo sobre todo marcada por la irrupción violenta de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el pleno de la Cámara Alta, una situación que llevó a terminar la reunión en la Casona de Xicoténcatl. Las imágenes captadas en redes sociales y por la prensa muestran cómo irrumpieron mediante golpes y empujones.

Los manifestantes rompieron accesos y dañaron mobiliario del salón principal de la Cámara Alta, violentando la sede de otro Poder de la Unión: el Legislativo. Después, una vez que el Senado se estableció en la antigua casona de Xicontécatl, sede alterna de la Cámara Alta, los manifestantes llegaron allá; sin embargo, se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), los cuales portaban equipos antimotines y formaron vallas alrededor del inmueble.

La Reforma Judicial fue aprobada la noche de aquel martes por una votación que concluyó con un resultado de 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones, misma que se dio tras una discusión que se prolongó hasta las 23:19 horas y en la que todos los grupos parlamentarios plantearon sus puntos en contra o a favor del dictamen, además de presentar posibles reservas o modificaciones al proyecto.

El voto clave fue el del Senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue elegido por el PRIAN en Veracruz pero que cambió su voto a favor aquel día. Primero, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que asumió por unas horas el escaño al ser su suplente, denunció que su hijo ha sido objeto de presiones por parte del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, por la intención de su voto, que al final de la votación fue a favor de la reforma, como él mismo manifestó.

Después de la aprobación en el Congreso, los congresos locales tardaron algunas horas en pasar la Reforma Judicial y la enviaron al escritorio de López Obrador, todavía Presidente, pra que la firmara y se publicara en un día simbólico: el 15 de septiembre, día en que se celebra el Grito de Independencia de México.

La SCJN entra en juego con impugnaciones judiciales

A pesar de su entrada en vigor, la Elección Judicial estaba aún lejos de quedar firme. El 3 de octubre, un par de días después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum asumiera el poder, la Suprema Corte determinó que sí podía analizar la constitucionalidad de esta reforma, luego de admitir la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales.

#Ahora🔴| El Pleno de la @SCJN desechó la propuesta de que bastaran 6 votos para la declaración de invalidez. Se mantiene que sean 8 votos. No pasa el proyecto del ministro Alcántara Carrancá que planteaba invalidar parcialmente la Reforma al Poder Judicial. pic.twitter.com/belJRy7us5 — Braulio Luna (@brauliolunan) November 5, 2024

No obstante, la Ministra Lenia Batres aseguró que al aceptar la resolución de la consulta, la Corte estaría dando un golpe de Estado. Con 8 votos a favor y tres en contra, la Corte admitió una consulta a trámite para determinar en ese momento si el Alto Tribunal tenía facultades para revisarla y frenarla.

Los ministros que votaron a favor fueron Juan Luis González Alcántara, Norma Piña Hernández, Margarita Rios Farjat, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, mientras que Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel votaron en contra.

De forma paralela, el 23 de octubre, antes de esta discusión en la Corte, el Congreso ya había declarado improcedente solicitar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que acate la orden de una Jueza para eliminar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación.

Las resoluciones del Legislativo ocurrieron tras discutir la consulta que solicitó al respecto la Consejería Jurídica. En el Senado, con 80 votos a favor y 35 en contra, el pleno suscribió un acuerdo para declarar improcedente eliminar la publicación en el DOF respecto a los cambios constitucionales. Lo propio hizo la Cámara de Diputados esa misma jornada.

Mientras tanto, en la Corte, el proyecto fue realizado irónicamente por uno de los ministros propuestos por López Obrador. El 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte rechazó el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial, que proponía modificar gran parte de la legislación aprobada por el Congreso, en línea con los intereses de la derecha mexicana, incluidos los partidos que la representan: PRI, PAN y MC.

Sin embargo, en un último intento desesperado en el pleno de la SCJN, la Ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, sugirió un cambio a la votación con el fin de darle el visto bueno al proyecto de Alcántara e, inesperadamente, expuso que era posible avalarla sólo con seis votos en vez de los ocho que se necesitaban para la mayoría calificada, su esfuerzo fue infructuoso.

Tras un receso de más de 45 minutos para revisar si la propuesta de Piña Hernández era legalmente viable, los ministros volvieron al Pleno sólo para corroborar la improcedencia de dicha propuesta y, en sólo unos minutos, dar por terminada la sesión.

La jornada, de más de seis horas acumuladas, se definió con el voto del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó que las acciones promovidas por el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá eran improcedentes, y con ello rompió el bloque de los ocho ministros opositores y necesarios para que ese proyecto pasara, el cambio constitucional ha ratificado su validez.

Con ello, la Reforma Judicial aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tuvo finalmente vía libre para su aplicación. Es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros se llevará a cabo tal y como se establece en la Constitución este domingo.

Un llamado al boicot de última hora

En los últimos días, ante la inevitabilidad de la Elección Judicial de este domingo, diversos grupos han llamado a boicotear la jornada electoral y han pedido a la ciudadanía que no acuda a votar, incluidos intelectuales –el grupo que apoyó en su momento la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez–, empresarios como el deudor de impuestos Ricardo Salinas Pliego, y también influencers relacionados con la derecha mexicana.

"Este domingo 1 de Junio ejerceré mi derecho constitucional de rascarme… los ojos, en mi casa. NO SERÉ PARTE DE LA PROSTITUCION DEL PODER JUDICIAL. #YoVeto la reforma corrupta de los López y compañía", escribió Salinas Pliego en sus redes sociales. El dueño de TV Azteca mantiene una larga impugnación contra el pago de impuestos que está actualmente congelada en la SCJN, a donde el caso llegó luego de todo tipo de presiones del magnate para conseguir medidas cautelares del PJ en su favor.

No votarás la prostitución de la democracia. No votarás la corrupción del voto. No votarás el fin de la justicia. No votarás la muerte de la República — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) May 28, 2025

Este domingo 1ro de Junio ejerceré mi derecho constitucional de rascarme… los ojos, en mi casa. NO SERÉ PARTE DE LA PROSTITUCION DEL PODER JUDICIAL.#YoVeto la reforma corrupta de los López y compañía. pic.twitter.com/CsppcWCnTf — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 29, 2025

"No votarás la prostitución de la democracia. No votarás la corrupción del voto. No votarás el fin de la justicia. No votarás la muerte de la República", señaló por su parte Enrique Krauze, quien hace exactamente un año llamaba a no quedarse en casa y votar por Gálvez, la candidata presidencial del PRIAN.

Otras figuras se han sumado a la consigna, como la conductora de TV Azteca, Paty Chapoy, otra más de las que llamaba al voto en 2024, y Chumel Torres, quien dijo que "para eso sirve la Corte. Para contradecir al presidente si se vuelve loco. Por eso no voy a votar el domingo. Porque me mama la división de poderes".

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.