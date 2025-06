México agotará todos los recursos legales contra el tráfico ilícito de armas: SRE

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este jueves su desacuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, que determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a los fabricantes de armas, bloqueando así la demanda presentada por México.

A pesar del fallo, la SRE recordó que la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, contra cinco tiendas distribuidoras de armas, sigue avanzando.

"La decisión de la Suprema Corte del día de hoy, no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia", detalló la dependencia federal.

Además, destacó que el país ha logrado posicionar la discusión sobre el tráfico de armas en el ámbito internacional, impulsando la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021.

"Las dos demandas presentadas por México tanto en Massachussets como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio. México ha logrado posicionar el tema no sólo en la esfera bilateral, sino también multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021", añadió.

Actualmente, México aguarda el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deberá emitir una opinión sobre el impacto del tráfico de armas en la región.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EU) desestimó la demanda del Gobierno de México contra los fabricantes de armas, a quienes acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano y de contribuir a la violencia generada por los cárteles.

El fallo unánime determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) bloquea la demanda, ya que México no presentó pruebas suficientes para demostrar que los fabricantes de armas facilitaron o promovieron activamente la venta ilegal de armamento a traficantes mexicanos.

“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, dice la resolución de los magistrados del Supremo.

The Supreme Court just ruled in favor of gun manufacturers in a dispute over their role enabling violence across the globe.

Gun trafficking from the United States to Mexico is fueling a cycle of tremendous violence.

Lawless gun manufacturers, international criminals, and drug…

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) June 5, 2025