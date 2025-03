México presenta en la Suprema Corte de EU sus argumentos contra el tráfico de armas

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno de México finalizó este martes en Washington la presentación de sus argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, como parte de la demanda contra fabricantes y distribuidores de armas en el país, por prácticas comerciales negligentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó el día como “histórico”, subrayando la importancia del caso para el combate al tráfico ilegal de armas, el cual será clave en la resolución que emitirá la Corte en el verano de este año.

La audiencia se da en el marco de la demanda presentada en 2021 en contra de ocho compañías de la industria armamentista ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts. Sin embargo, en 2024, México superó la inmunidad que otorga la Ley estadounidense a estas empresas, tras una resolución favorable de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito.

Para este día, la Cancillería sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permiten que sus armas de fuego sean traficadas a nuestro país, causando violencia y sufrimiento a su población, por lo que no gozan de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos.

El objetivo de México, de acuerdo al boletín y lo señalado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es prevenir la violencia armada y frenar el flujo ilegal de estos productos que tanto daño causan en nuestra población.

De acuerdo con la SRE, este litigio estratégico ha obtenido amplio apoyo de diversos sectores de la población en ambos países. Legisladores, autoridades estadounidenses, académicos, activistas y organizaciones civiles presentaron a la Suprema Corte de Estados Unidos nueve escritos de “amigo de la corte” que respaldan la postura de México.

"A través de esta y otras acciones legales y bajo el liderazgo del Canciller Juan Ramón de la Fuente, México busca que la industria armamentista en Estados Unidos rinda cuentas y modifique sus prácticas comerciales para detener el flujo ilegal que afecta gravemente los derechos de nuestra población", indicó la dependencia.

La acusación de México contra las armerías fue discutida esta mañana por la Corte Suprema de Estados Unidos, a fin de determinar si es procedente la demanda de 10 mil millones de dólares (mdd) contra los fabricantes de armas estadounidenses.

A la par, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la Corte tiene “una prueba muy contundente” para fallar en favor de México en la demanda impuesta contra las productoras y distribuidoras de armas.

México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, demandó a los fabricantes de armas estadounidenses y a un distribuidor hace cuatro al señalar a estas empresas de exacerbar la violencia mediante el envío de rifles de asalto.

La demanda llega a la Corte justo cuando Donald Trump ha impuesto aranceles del 25 por ciento a México. El Presidente estadounidense ha exigido al Gobierno mexicano frenar el tráfico de drogas y el flujo migratorio, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demandado que se pare el tráfico ilegal de armas que terminan en manos de los cárteles, a los cuales Washington ha calificado como organizaciones terroristas, una situación que ha llevado a México a ampliar la demanda contra las armerías.

Esta mañana, The New York Times indica que una mayoría de los magistrados de la Corte de EU puede ver el caso con escepticismo: “la supermayoría conservadora de 6 a 3 ha trabajado para ampliar los derechos de armas en los últimos años. Pero el caso ha permitido al Gobierno mexicano una vía para presentar su argumento de que las empresas estadounidenses comparten la culpa de la violencia de los cárteles de la droga”.

En sus presentaciones legales, los abogados de México citaron estadísticas que muestran que la mayoría de las armas de fuego de las escenas de crímenes mexicanos provienen de Estados Unidos, dice el Times. De hecho esto mismo ha sido confirmado por Estados Unidos. También sostienen que los comerciantes de armas en los estados que limitan con México venden el doble de armas que los comerciantes en otras partes de Estados Unidos.

En efecto. En febrero SinEmbargo dio a conocer de la existencia de nueve mil vendedores de armas a lo largo de la frontera entre ambos países, de acuerdo con un análisis del investigador Omar García-Ponce, profesor de ciencia política y asuntos internacionales de la Universidad George Washington. “Lo que sabemos con base en la información oficial es que hay alrededor de nueve mil licencias para vender armas. Esto no incluye licencias para importar o para producir armas, sólo son para la venta, entonces son aproximadamente nueve mil en estos cuatro estados (Arizona, California, Nuevo México y Texas). En todo el país son alrededor de 50 mil y Texas tiene más de cinco mil, es decir, más del 10 por ciento se concentra en un solo estado que es Texas”, compartió García-Ponce en entrevista.

De esta manera el argumento de México en la demanda se centra en una cuestión de fondo que sistentiza The New York Times: “si una Ley federal de 2005 impide una demanda de ese tipo por parte de México contra los fabricantes de armas. La Ley, la Ley de Protección de Armas Legales en el Comercio, se aprobó después de un número creciente de demandas destinadas a responsabilizar a la industria de las armas en tiroteos masivos en Estados Unidos. Prohíbe muchos tipos de demandas contra fabricantes y vendedores de armas, pero permite que las reclamaciones procedan si los demandantes pueden demostrar que sus lesiones fueron causadas directamente por violaciones conscientes de las leyes de armas de fuego”.

Ya un Juez de primera instancia desestimó el caso de México contra seis de los acusados ​​por otros motivos, dejando que la decisión de la Corte Suprema en el caso se aplique a las demandas contra Smith & Wesson, un fabricante de armas, e Interstate Arms, un mayorista.

El más reciente reporte de Alto a las Armas de Estados Unidos a México que se publicó el pasado 4 de febrero destaca las cifras divulgadas por la ATF sobre armas confiscadas en México entre 2024 y julio de 2024, resalta las preocupantes cifras sobre el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, ya que, de las 70 mil 614 armas aseguradas en México y rastreadas a una compra en los Estados Unidos al menos siete mil 789 fueron recuperadas en menos de un año de su compra original.

La mayor parte de estas armas, de acuerdo al estudio, provienen de Texas y Arizona, con un incremento significativo en la participación de Arizona, que ha pasado de 17.5 por ciento en los años 2015-2016 a un 38 por ciento en entre los años 2022-2023.

Entre enero y julio de 2024, Arizona fue la fuente de más de la mitad de las armas rastreadas a una compra en Estados Unidos. En contraste, California, a pesar de sus leyes restrictivas sobre armas, representa una fracción mínima de las armas utilizadas en delitos en México, con sólo el cuatro por ciento de las confiscadas entre 2016 y 2023.

El litigio contra varias armerías de Estados Unidos alcanzó este martes una victoria importante al obtener una resolución favorable por unanimidad en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts. Un avance para México en la lucha contra el tráfico ilícito de armas.

El abogado que lidera el litigio, Alejandro Celorio, compartió la noticia en un hilo en su cuenta de X, en el que celebró la decisión de que las compañías no pueden ampararse en inmunidades previamente otorgadas por la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA).

Al detallar la información, explicó que la resolución implica un reconocimiento judicial de la responsabilidad de las empresas en facilitar la exportación y venta ilícita de armas a través de prestanombres, lo cual podría tener repercusiones importantes en la regulación y responsabilidad de la industria armamentística en EU.

Añadió que las empresas de armas recurrieron a la Suprema Corte, que actualmente tiene el análisis de la decisión de la Corte de Apelaciones, la cual se centra, en particular, en la causalidad entre las acciones y omisiones de las empresas de armas, y el daño sufrido en México.

Las empresas demandadas argumentan que la intervención de diversos actores en la cadena de fabricación y venta de armas diluye su responsabilidad por el daño ocasionado en México. Sin embargo, se les cuestiona por su comercio negligente que facilita el tráfico de armas.

Mexico argues that major gun makers knowingly aided and abetted the violation of U.S. gun laws by intentionally facilitating the illegal sale of guns to gun traffickers for cartels. The gun makers say the suit is merely targeting their “routine business practices.”

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) March 3, 2025