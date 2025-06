España es un país soberano, dice su Presidente; Bruselas, cauta ante amago comercial

La Comisión Europea mantiene contacto constante con Washington desde hace semanas para intentar buscar una solución a la guerra arancelaria de Donald Trump.

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente de España, Pedro Sánchez, ha destacado este jueves que la nación es un "país soberano" y como tal ha decidido que no elevará al cinco por ciento el gasto en defensa aunque está comprometido con cumplir con sus compromisos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al tiempo que ha recordado al Presidente estadounidense, Donald Trump, que es Bruselas quien gestiona el comercio español.

"España es un país solidario, comprometido con los Estados miembros de la Alianza, pero también soberano, y ese es el equilibrio que encontramos en la declaración que acordamos los 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluido también Estados Unidos", ha sostenido Sánchez a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas.

Cuestionado por la amenaza lanzada por Trump, de que hará a España "pagar el doble" ante su negativa a cumplir con el objetivo del cinco por ciento del gasto en defensa para 2035, el Presidente ha recordado que la política comercial la dirige Bruselas y la Comisión Europea está precisamente inmersa en una negociación con Washington por los aranceles que ya ha impuesto Estados Unidos.

"Europa y el mundo vienen sufriendo una guerra comercial" como resultado de las medidas tarifarias "injustas y unilaterales" que en el caso de España lo son por partida doble puesto que hay un "déficit comercial" y no un superávit con Estados Unidos.

"Estamos en una unión aduanera, en un mercado único y la política comercial quien la negocia es Bruselas en nombre de todos los Estados miembro", ha insistido el Presidente, brindando su apoyo a la negociación en curso.

Bruselas, "preparada para defender" a España

La Comisión Europea se mantiene cauta sobre las declaraciones del Presidente Donald Trump amenazando con medidas comerciales a España si no dedica un cinco por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a gasto militar, pero está "preparada para defender" los intereses del Estado miembro si fuera necesario.

Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press advierten que desde Bruselas "no hay control ni nada qué decir" sobre las posibles medidas que pueda imponer o no Trump, por lo que no habrá una respuesta a lo ocurrido al término de la cumbre de la OTAN.

Sin embargo, las mismas fuentes añaden que la Comisión Europea, que tiene las competencias en materia de política comercial de los 27, "está reparada para defender a nuestros Estados miembro si es necesario".

El Ejecutivo comunitario mantiene contactos constantes con Washington desde hace semanas para intentar buscar una solución a la guerra arancelaria que Trump abrió en marzo con aranceles al acero y al aluminio; y amplió en abril con un 25 por ciento sobre los coches y un 20 por ciento (temporalmente rebajado al 10 por ciento) para el resto de importaciones europeas.

Hace apenas dos semanas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Trump ordenaron a sus equipos negociadores "acelerar" las conversaciones, con el objetivo de lograr un acuerdo antes de que expire la tregua que dieron Bruselas y Washington hasta el 9 de julio, y la UE reactive sus contraaranceles.

