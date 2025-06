VERSUS ¬ Las 5 decisiones de Trump más dañinas, en 5 meses: Aranceles, migrantes...

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha puesto en marcha una serie de acciones polémicas que reflejan la decadencia en la que se encuentra Estados Unidos en estos momentos, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

La periodista recordó que históricamente Estados Unidos ha utilizado la guerra para fortalecerse y reponerse de crisis económicas.

"La guerra ha sido uno de los mecanismos que ha tenido Estados Unidos para financiar a sus patrocinadores y para darle dinero a las armerías. Estás viendo cómo Estados Unidos está recurriendo al mismo esquema de ‘vamos a traer una guerra porque así vamos a disimular todo lo que está pasando al interior del país'. Protestas en contra de Trump, descontento social, hay una crisis en consumo de fentanilo. Tiene tantos frentes abiertos que lamentablemente busca una pantalla".

Por su parte, Alina Duarte coincidió con Meme al señalar que las acciones de Trump son resultado de un declive y decadencia de la sociedad estadounidense, la cual se busca ocultar.

"Estamos viendo cómo cada semana se profundiza lo que venimos alertando. Donald Trump sistemáticamente va mostrando la cara de Estados Unidos en declive, en decadencia, pero ahora también esta relación simbiótica que tiene con Israel".

Alina destacó que la disputa por los territorios de Nuevo Oriente va más allá de terminar con regímenes tiránicos, sino que existe un interés por apropiarse de los recursos naturales.

"Recordemos también que la disputa de Nuevo Oriente tiene que ver también con que Irán es uno de los principales productores de gas y petróleo a nivel mundial, es decir, no es cualquier país y que quieran quitar la dictadura. Estados Unidos, y hay que quitarnos eso de la cabeza, no le importa un carajo negociar".

⭕ LIVE: Iran attacks US bases in Qatar and Iraq in retaliation strikes, says Iran’s Tasnim news agency. https://t.co/EDDmrkWsJl

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2025