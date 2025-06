El ataque de EU tendrá "consecuencias duraderas": Teherán; pide una condena a la ONU

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, denunció que las consecuencias del ataque perpetrado por Estados Unidos (EU) a sus principales centros nucleares serían "duraderas" y sostuvo que se reservaba "todas las opciones" para defender su soberanía.

Asimismo, acusó a Estados Unidos de cometer una "grave" violación de la "Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional y del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)", tras los ataques a las "pacíficas instalaciones nucleares" de Irán.

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations.

The events this morning are outrageous and will have everlasting…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025