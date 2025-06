Trump agradece a Irán avisar por ataque en Qatar; Jamenei advierte que no se rendirán

Donald Trump dijo que no hay ningún estadounidense herido tras el "muy débil" ataque iraní sobre la base norteamericana en Qatar.

Ciudad de México/Washington, 23 de junio (SinEmbargo y agencias).– Irán disparó misiles contra una base estadounidense en Qatar, la mayor instalación militar de ese país en Oriente Medio, según confirmaron a The New York Times tres funcionarios iraníes con conocimiento del asunto. Un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró al mismo diario que Estados Unidos (EU) tenía conocimiento de un posible ataque iraní contra la base aérea Al Udeid en Qatar. Un funcionario israelí también lo ratificó.

La base, sede del Comando Central de Estados Unidos, se consideraba un objetivo potencial prioritario en caso de que Irán tomara represalias por los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares durante el fin de semana.

The Wall Street Journal confirmó que Irán lanzó misiles a la base de Qatar y cita videos grabados por residentes que “mostraban destellos y explosiones”. Esto ocurrió aproximadamente una hora después de que el país anunciara el cierre de su espacio aéreo ante un posible ataque iraní. Un funcionario estadounidense y uno israelí afirmaron a ese diario que Irán había disparado misiles.

⭕ LIVE: Iran attacks US bases in Qatar and Iraq in retaliation strikes, says Iran’s Tasnim news agency. https://t.co/EDDmrkWsJl — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2025

Previamente, funcionarios estadounidenses informaron que Irán había comenzado a desplegar lanzamisiles para un posible ataque contra las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Hoy mismo, Estados Unidos y el Reino Unido advirtieron a sus ciudadanos en Qatar que se refugiaran en sus hogares. Las advertencias se produjeron tras el lanzamiento por parte de Israel de amplios ataques contra Teherán el lunes y la promesa de más “en los próximos días”, continuando con su campaña de bombardeos un día después de que Estados Unidos atacara tres instalaciones nucleares iraníes.

El nuevo bombardeo israelí, que según un portavoz militar tuvo como objetivo un cuartel general paramilitar, una prisión de mala reputación y rutas de acceso a la planta de enriquecimiento nuclear de Fordo, bombardeada por el ejército estadounidense durante el fin de semana, se produjo tras el lanzamiento iraní de salvas de misiles que obligaron a los israelíes a refugiarse en sitios seguros.

Flares have been seen over Qatar’s capital, Doha, along with some explosions in the sky. Iran’s state media said it launched a missile attack on US forces at Qatar’s Al Udeid Air Base. pic.twitter.com/4idXrgXF5Z — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2025

Los ataques se produjeron a pesar de los llamamientos de los líderes mundiales a una desescalada, y la decisión de Donald Trump de sumarse a la campaña israelí contra Irán generó temores de una intensificación de la guerra.

Las autoridades iraníes también parecían estar sopesando sus opciones de represalia contra Estados Unidos, ya que el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió con un aliado clave: el Presidente ruso Vladímir Putin. Sin embargo, aunque el líder calificó los ataques estadounidenses de “agresión absolutamente no provocada”, no llegó a ofrecer apoyo concreto a Irán. Más de 36 horas después de los ataques estadounidenses, el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, quien tendrá la última palabra en cualquier respuesta, aún no había emitido una declaración oficial.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un discurso televisado el domingo por la noche, afirmó que su país estaba “muy, muy cerca” de alcanzar sus objetivos en el conflicto, pero no especificó cuándo finalizaría su campaña de bombardeos. El lunes, un portavoz militar israelí emitió una nueva advertencia a los residentes de Teherán y sostuvo que el ejército “continuará atacando objetivos militares en la región de Teherán en los próximos días”.

#بيان | الجهات القطرية المختصة تعلن عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/mRos4GZGkO — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 23, 2025

La principal base estadounidense en Qatar, la base aérea Al Udeid, cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos, cuenta con 10 mil efectivos militares y civiles. Está fuertemente fortificada por un conjunto de defensas aéreas que han estado en alerta máxima en los últimos días, anticipando un ataque de represalia iraní.

El Gobierno británico advirtió a sus ciudadanos residentes en Qatar que se resguarden en sus hogares hasta nuevo aviso, tras la decisión catarí de cerrar su espacio aéreo ante posibles amenazas a la base aérea Al Udeid. El aviso británico, publicado en el sitio web del Gobierno, indica: “Por precaución, recomendamos a los ciudadanos británicos en Qatar que se resguarden en sus hogares hasta nuevo aviso. Sigan las instrucciones de las autoridades locales”.

Un alto funcionario de la Casa Blanca informó que están al tanto de un posible ataque iraní contra la base estadounidense en Catar. “La Casa Blanca y el Departamento de Defensa conocen y monitorean de cerca las posibles amenazas a la base aérea Al Udeid en Catar”, declaró el funcionario.

Ministry of Foreign Affairs Spokesperson @majedalansari : Advisory from a number of embassies to their citizens do not reflect the existence of specific threats#MOFAQatar pic.twitter.com/aNlHyFnJIW — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) June 23, 2025

Irán anuncia ataque contra bases de EU en Qatar e Irak

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció el inicio de ataques contra las bases de Estados Unidos en Qatar e Irak como represalia por el bombardeo lanzado el domingo sobre instalaciones nucleares iraníes, ante el que Teherán ya había avanzado que respondería.

Las Fuerzas Armadas iraníes dijeron responder a la "flagrante agresión" del "régimen criminal" de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares "pacíficas", según la televisión oficial. Para ello, emprendieron lo que describen como "un devastador y poderoso ataque", del que no han trascendido detalles.

El ataque iría dirigido contra la base aérea Al Udeid, descrita en el comunicado iraní como "el mayor activo estratégico" de Estados Unidos en la región. Con esta operación, añadieron las Fuerzas Armadas, pretenden dejar claro que "bajo ninguna circunstancia" dejarán sin respuesta una violación de la "integridad territorial, la soberanía y la seguridad nacional".

WATCH: See the moment explosions ring out over Qatar as Iran retaliates against America with an attempted strike on a U.S. base. The Pentagon is not aware of any American casualties, a U.S. official told FOX News. pic.twitter.com/VcXUL88CB8 — Fox News (@FoxNews) June 23, 2025

Poco después, el Consejo Nacional Supremo de Seguridad iraní confirmó el ataque contra la base estadounidense de Al Udeid, en Qatar, y destacó que "el número de misiles empleado en esta exitosa operación es el mismo que el de bombas utilizadas por Estados Unidos en su ataque contra las instalaciones nucleares iraníes".

"Las bases atacadas por las fuerzas iraníes estaban además lejos de zonas urbanas de Qatar", por lo que aseguró que "esta acción no supone ninguna amenaza para el país amigo y hermano de Qatar y su noble pueblo". "La República Islámica de Irán sigue manteniendo su cálida e histórica relación con Qatar", concluyó el texto, recogido por la televisión pública iraní, IRIB.

El propio Presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había insistido esta misma tarde en la red social X en que la "agresión" estadounidense no quedaría impune. "Defenderemos la seguridad de esta amada nación y responderemos a cada herida en el cuerpo iraní con fe, sabiduría y determinación", proclamó.

ما نه آغازگر جنگ بودیم، نه خواهان آن؛ اما تجاوز به #ایران_بزرگ را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم.

با تمام وجودمان پای امنیت این #ملت_عزیز خواهیم ایستاد و هر زخمی بر پیکر ایران را با ایمان، عقل و اراده پاسخ می دهیم.

مردم، #خدا مراقب ماست. pic.twitter.com/gXKq2YVfNl — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 23, 2025

Qatar alberga la base aérea Al Udeid, construida en 1996 y cuartel del Mando Central de Estados Unidos. Es la más grande en términos de personal de todas las que tiene repartidas por la región el país norteamericano, con unos 10 mil efectivos, y fue una de las paradas del Presidente Donald Trump en su reciente gira por Oriente Próximo.

La Embajada estadounidense en Doha instó a los ciudadanos a permanecer refugiados en una alerta lanzada este lunes y de la que no dio detalles, pero que precedió a una decisión del Gobierno qatarí de cerrar el espacio aéreo como medida de precaución ante un potencial ataque que finalmente terminó produciéndose y que dejó explosiones en los cielos del país, según la cadena Al Jazeera.

Qatar dice que ha interceptado "con éxito" el ataque iraní

El Gobierno de Qatar aseguró que ha interceptado "con éxito" los misiles disparados desde Irán y que el ataque, ante el que las autoridades qataríes "se reservan el derecho de responder directamente", se ha saldado sin muertos ni heridos, según informaron los ministerios de Defensa y de Exteriores.

El Ministerio de Defensa anunció que, gracias a la vigilancia y medidas de precaución de las fuerzas armadas, las defensas aéreas de Qatar interceptaron con éxito un ataque con misiles contra la base aérea de Al Udeid, sin causar muertos ni heridos#QNA #Qatar pic.twitter.com/SFUFMJwCLB — Qatar News Agency - Español (@QNA_Espanol) June 23, 2025

La cartera de Defensa confirmó en un comunicado que el ataque iba dirigido contra la base aérea de Al Udeid, pero que la "vigilancia" de las Fuerzas Armadas y las medidas de precaución adoptadas antes de los disparos evitaron daños personales. Según un portavoz de Exteriores, Mayed al Ansari, la base ya había sido evacuada ante "las tensiones en la región".

El portavoz condenó de manera "contundente" el ataque iraní, "una violación flagrante de la soberanía del Estado de Qatar, de su espacio aéreo, del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas", y advirtió del riesgo de que la actual escalada en Oriente Próximo derive en "consecuencias catastróficas para la paz y la seguridad internacionales".

"Pedimos el cese inmediato de todas las acciones militares y un retorno serio a la mesa de negociación", reclamó Al Ansari, que apuntó también que el Gobierno qatarí ya venía advirtiendo de los riesgos derivados de la "escalada israelí". En este sentido, apeló a la "buena vecindad" en Oriente Próximo.

The State of Qatar strongly condemns the attack that targeted Al-Udeid Air Base by the Iranian Revolutionary Guard. We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the State of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter. We affirm that… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) June 23, 2025

Bahréin y Kuwait cierran sus espacios aéreos ante la escalada regional

Los gobiernos de Bahréin y Kuwait dieron a conocer el cierre temporal del espacio aéreo de ambos países como medida de precaución ante la escalada de ataques en toda la región, en particular después de que las fuerzas iraníes hayan anunciado disparos de misiles contra bases estadounidenses en Qatar e Irak.

La agencia de aviación civil bahreiní, dependiente del Ministerio de Transporte, confirmó este cierre, según la agencia oficial de noticias, BNA. El Ministerio del Interior también recomendó a la población guardar refugio en caso de que puedan escuchar alguna explosión.

Por su parte, la aviación civil kuwaití adaptó una medida similar, por lo que el espacio aéreo quedará cerrado "hasta nuevo aviso", informó la agencia oficial KUNA. Las autoridades revelaron contactos con administraciones tanto nacionales como internacionales para seguir la evolución de los acontecimientos.

In light of recent developments in the regional security situation, we urge citizens and residents to use main roads only when necessary, to maintain public safety and to allow the relevant authorities to use the roads efficiently. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 23, 2025

Bahréin alberga la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, a la que compete el control de las fuerzas navales norteamericanas en toda la región, así como el cuartel del Mando Central de las Fuerzas Navales. Unos nueve mil militares norteamericanos están desplegados en Bahréin.

Autoridades iraquíes niegan ataque contra base de Ain al Assad "por el momento"

Las autoridades de la región iraquí de Anbar negaron que haya habido algún ataque contra la base de Ain al Assad "por el momento" después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara del lanzamiento de proyectiles contra estas instalaciones militares.

El jefe de seguridad del Consejo Provincial de Anbar, Saad al Muhamadi, desmintió cualquier ataque contra la base y destacó en cualquier caso que esta base está "completamente vacía de militares en este momento", según recoge la agencia de noticias iraquí Shafaq.

الداخلية القطرية: نؤكد أن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق pic.twitter.com/U7sLdaentb — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 23, 2025

"La situación es estable por el momento y no se ha detectado ningún ataque con misiles ni drones sobre la base de Ain al Assad", precisó. Sin embargo, reconoció que hay "datos de seguridad que apuntan a la posibilidad de un ataque en las próximas horas". "Las autoridades de seguridad están monitorizando estrechamente la situación. Hay una coordinación de inteligencia en previsión de cualquier acontecimiento", añadió.

También la televisión kurdo-iraquí Rudaw desmintió cualquier ataque citando a un portavoz de la Policía de Anbar, Ahmad Mashadani. "No ha habido ningún ataque contra la base de Ain al Assad hasta ahora. Las informaciones no son ciertas", remachó.

Precisamente Rudaw había informado citando fuentes propias que las defensas antiaéreas interceptaron dos proyectiles que se dirigían a la base de Ain al Assad.

En esta base está destinado un contingente militar español, aunque fuentes del Ministerio de Defensa reportaron a Europa Press que estos militares están bien tras tomar "todas las medidas de precaución establecidas en los protocolos".

Fuentes de seguridad de Bagdad apuntaron que la Embajada estadounidense y las bases militares norteamericanas en Irak están en alerta ante la escalada regional.

El Ministro de Defensa iraní reivindica el "castigo contra el agresor"

El Ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadé, defendió el ataque lanzado este lunes contra bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico como un "castigo contra el agresor" y expresó su rechazo a una "paz impuesta".

NEW: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has released video showing what the IRGC claims is the moment missiles were launched toward a U.S. military base in Qatar. There are no reports of casualties at the base, according to a U.S. official. https://t.co/gVWtsuX1F6 pic.twitter.com/hb5urcIwzM — ABC News (@ABC) June 23, 2025

"Nuestra decisión es castigar al agresor con todo nuestro poder. No vamos a aceptar una paz impuesta", afirmó Nasirzadé en una llamada telefónica con su homólogo ruso, Andrei Belusov, recogida por la agencia de noticias iraní ISNA.

El Ministro iraní señaló además a Estados Unidos por ser "el origen de todos los problemas y de la inestabilidad en la región".

Por su parte, Belusov aseguró que el ataque estadounidense contra Irán "buscaba debilitar a la República Islámica de Irán y propagar el caos por toda la región", según la agencia iraní, que destaca que el Ministro ruso subrayó que "Rusia apoyará a Irán". Por el momento no ha habido ninguna comunicación oficial rusa sobre esta conversación.

Jamenei subraya que Irán "no acepta los ataques de nadie"

El Líder Supremo iraní, Alí Jamenei, publicó un escueto mensaje en el que reivindicó que Irán "no acepta los ataques de nadie", en referencia a los bombardeos estadounidenses sobre las instalaciones nucleares iraníes, a los que ha respondido Teherán atacando una base militar estadounidense en Qatar.

ما تعرّض به کسی نکردیم

و به هیچ وجه تعرّض احدی را هم قبول نمیکنیم

و تسلیم تعرّض هیچ کس نمیشویم؛

این منطق ملّت ایران است.#بشارت_فتح #الله_اکبر pic.twitter.com/gMKCAyf2mc — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 23, 2025

"No atacamos a nadie. No aceptamos los ataques de nadie. No nos rendiremos ante los ataques de nadie. Esta es la lógica de la nación iraní", escribió Jamenei en su cuenta oficial en farsi.

El texto viene acompañado de las etiquetas de texto "Besharat Fatá" --Buena Noticia de Victoria, nombre oficial del ataque iraní en Qatar-- y "Alahu Akbar" --Alá es el más grande--.

El mensaje contiene además una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial que muestra unas supuestas instalaciones militares incendiadas con una bandera estadounidense ajada y también en llamas.

Trump agradece a Irán que avisara de ataque en Qatar y le invita a "seguir en paz"

Statement from President Trump pic.twitter.com/F3zaXBls1s — Karoline Leavitt (@PressSec) June 23, 2025

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su agradecimiento a Irán por avisar de su ataque con misiles contra la base estadounidense de Al Udeid, en Qatar, en el que ningún estadounidense ni ningún qatarí resultó herido, y emplazó a Irán y también a Israel a "seguir adelante con paz".

"Quiero dar las gracias a Irán por avisarnos, lo que ha facilitado que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido. Ahora quizás Irán pueda seguir con paz y armonía en la región, y animo con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo", resaltó Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social. "Lo más importante es que se han salido con la suya dentro de su 'sistema' y que no habrá, espero, más odio", argumentó.

"Me complace informar que ningún estadounidense ha resultado herido y que han habido apenas daños" en esta "muy débil respuesta" a "nuestra completa destrucción de sus instalaciones nucleares". "La esperábamos y la hemos contrarrestado eficazmente", recalcó.

Thank you to the Emir of Qatar! 🇶🇦🇺🇸 pic.twitter.com/2VNNxNLNwh — Karoline Leavitt (@PressSec) June 23, 2025

Trump detalló que Irán lanzó un total de 14 proyectiles, de los cuales 13 han sido derribados. El otro no fue interceptado "porque se dirigía en una dirección que no era peligrosa".

El mandatario estadounidense aprovechó para trasladar su agradecimiento al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, "por todo lo que ha hecho para lograr la paz en la región".

"Me complace informar que ningún estadounidense ha muerto ni ha resultado herido y, muy importante, tampoco hay ningún qatarí muerto o herido", concluyó.