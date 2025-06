Irán ejecuta a presunto líder de una red de espionaje para la inteligencia israelí

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Irán ejecutaron la mañana de este lunes a Mohamad Amin Mahdavi Shayesteh como presunto líder de un grupo virtual aliado a los servicios de inteligencia de Israel.

Mahdavi fue ahorcado después de que el Tribunal Supremo confirmara su sentencia por gestionar la red, transmitir órdenes a los agentes del Mossad y dirigir operaciones virtuales e incluso sobre el terreno, según recogió la agencia semioficial iraní de noticias Fars.

El condenado estaría, supuestamente, directamente ligado a Iran International, una televisión iraní vinculada a la oposición y que, según la agencia, tomaría como referencia el contenido falso producido por la red de Mahdavi.

His name is Amin Mahdavi. He was leading the Mossad's cyber wing in Iran. The government of Iran hanged him this morning.#Iran pic.twitter.com/ebvYTy45lR

— جاوید شیخ (@JavaidShaikh14) June 23, 2025