Irán se prepara para ahorcar el flujo del petróleo; EU le pide a China que intervenga

TEHERÁN/WASHINGTON, 22 Jun. (EUROPA PRESS).- La Asamblea Consultiva Islámica, el Parlamento de Irán, ha recomendado este domingo el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos comerciales y económicos del mundo, en represalia al ataque de Estados Unidos (EU) contra las instalaciones nucleares del país, aunque la decisión final quedará en manos del Líder Supremo, el Ayatolá Alí Jamenei.

En comentarios recogidos por la radio televisión pública iraní, el General Esmaeil Kousari, integrante de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, ha confirmado que la cámara "ha alcanzado la conclusión de que hay que cerrar el estrecho, pero la decisión recae en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional".

Irán es un importante productor de petróleo, con un bombeo de 3.3 millones de barriles diarios de crudo y exportaciones cercanas a los 1.7 millones, por lo que, si hay una escalada, no es difícil prever una interrupción del suministro de petróleo iraní.

Expertos como el responsable de estrategia de materias primas de ING Research, Warren Patterson, avisaron a mediados de mes que un escenario de escalada eleva la posibilidad de interrupciones en el transporte marítimo, lo que afectaría a los flujos de petróleo del Golfo Pérsico.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha pedido al Gobierno chino que hable con Irán para impedir que la república islámica cierre el estrecho de Ormuz por el enorme impacto que podría representar para la economía.

China es uno de los grandes compradores de crudo iraní, que obtiene a muy bajo precio.

Rubio ha advertido que el cierre del estrecho representaría, por encima de todo, una catástrofe para Irán. "Sería otro terrible error si así lo deciden, un suicidio económico para ellos", ha indicado el Secretario de Estado y asesor en funciones de Seguridad Nacional, quien ha aprovechado para restar importancia al peligro que representaría para la economía estadounidense. "Tenemos opciones para afrontarlo", ha concluido.

U.S. Secretary of State Marco Rubio on the possibility of Iran closing the Strait of Hormuz:

“I would urge the Chinese government in Beijing to pick up the phone and talk to them. China relies heavily on oil that passes through the Strait of Hormuz. If Iran takes that step, it… pic.twitter.com/pKP2k206PE

