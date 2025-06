El ejército israelí bombardea aeropuertos, prisión, cuartel y carreteras en Irán

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel aseguró este lunes haber bombardeado seis aeropuertos, y "múltiples lanzaderas y almacenes de misiles" en varios puntos de Irán, en el marco de la ofensiva lanzada el 13 de junio contra el país centroasiático, que respondió lanzando cientos de misiles y drones contra territorio israelí, apenas un día después de que Estados Unidos (EU) atacara tres instalaciones nucleares iraníes.

El ejército israelí señaló que "los aparatos destruidos iban a ser usados contra aviones de la Fuerza Aérea (israelí) y para impedir sus ataques contra territorio iraní". "La Fuerza Aérea acabó con su capacidad para despegar de esos aeropuertos y dar apoyo aéreo al ejército iraní", explicó.

Asimismo, destacó que aviones de combate israelíes llevaron a cabo un ataque contra Kermanshá, en el oeste del país, donde "destruyeron múltiples lanzaderas y almacenes de misiles tierra-tierra que apuntaban contra el Estado de Israel". "Las FDI siguieron intensificando sus ataques contra las capacidades militares del régimen iraní y seguirán trabajando para lograr superioridad aérea y mantener la seguridad de Israel", remachó.

✔️ Entrance to Evin Prison — symbol of decades of terror — destroyed

✔️ Mullah oppression targets in Tehran eliminated

✔️ 6 regime-controlled airports decommissioned across Iran

Meanwhile, the mullahs fired 15 ballistic missiles at Israel. No injuries. No damage. pic.twitter.com/BQ51sOFndA

— Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) June 23, 2025