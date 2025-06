México, Colombia, Chile y UE hablan tras ataque de EU; unos condenan, otros piden paz

El inquilino de la Casa Blanca anunció el sábado que Estados Unidos bombardeó los tres centros nucleares principales de Irán: Isfahán, Natanz y Fordo.

Ciudad de México/Teherán/Jerusalén/Madrid, 22 Jun. (EUROPA PRESS).- Líderes mundiales y diferentes países del mundo se han pronunciado en las últimas horas sobre el bombardeo que perpetró Estados Unidos (EU) contra las instalaciones nucleares iraníes de Isfahán, Natanz y Fordo.

"México será siempre factor de paz": Sheinbaum

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México será “siempre un factor de paz” y sostuvo que la única salida posible a los conflictos internacionales es la construcción de la justicia, no la destrucción.

Un hombre sabio, el papa Francisco, dijo algo que resulta sumamente pertinente en este momento: “La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción sino en la fraternidad. La paz no es solo ausencia de guerra es la construcción de la justicia”.

México… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 22, 2025

Guterres insta a seguir el camino de la diplomacia para "evitar una espiral de caos"

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se mostró "profundamente alarmado" por el ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes de Isfahán, Natanz y Fordo, e instó a las partes en el conflicto a respetar el Derecho Internacional y acogerse a la vía diplomática para "evitar una espiral de caos".

I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. This is a dangerous escalation in a region already on the edge – and a direct threat to international peace and security. There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of… — António Guterres (@antonioguterres) June 22, 2025

La UE llama a la negociación inmediata

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, realizó un llamado urgente a la vía diplomática en la primera reacción del bloque al ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán. El grupo está convocado a una discusión el lunes con los ministros de Exteriores de los Estados miembro para comentar este nuevo capítulo de la crisis en la región.

Iran must not be allowed to develop a nuclear weapon, as it would be a threat to international security. I urge all sides to step back, return to the negotiating table and prevent further escalation. EU Foreign Ministers will discuss the situation tomorrow. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 22, 2025

Starmer justifica los bombardeos de EU como un intento de "paliar la amenaza" iraní

El Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que los bombardeos lanzados por Estados Unidos sobre Irán vienen a "paliar la amenaza" que implica el potencial desarrollo de un arma nuclear por parte del régimen iraní.

Iran’s nuclear programme is a grave threat to international security. Iran can never be allowed to develop a nuclear weapon and the US has taken action to alleviate that threat. The situation in the Middle East remains volatile and stability in the region is a priority. We call… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 22, 2025

Los países árabes exigen el cese inmediato de hostilidades

Los países árabes reaccionaron con extrema preocupación a los bombardeos desencadenados por Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, tanto por el ataque en sí como por las consecuencias que puede traer para la región, y pidieron a todas las partes implicadas en el conflicto, Israel incluido, que cesen inmediatamente sus operaciones militares.

Alemania da por hecho que ataque de EU dañó el programa nuclear iraní

El Gobierno de Alemania dio por hecho que los ataques lanzados por Estados Unidos sobre instalaciones nucleares de Irán causaron daños en el programa atómico iraní, a falta de un análisis "preciso" de los efectos de los últimos bombardeos anunciados por el Presidente norteamericano, Donald Trump, en un discurso a la nación.

Together with @Keir_Starmer and @EmmanuelMacron I have discussed the latest developments in the Middle East earlier today. We reiterate our commitment to peace and stability for all countries in the region. We affirm our support for the security of Israel. 1/5 pic.twitter.com/ltjdo3iTNC — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 22, 2025

El CICR teme "una guerra de consecuencias irreversibles" en Oriente Próximo

La "intensificación" y la "expansión" de las operaciones militares en Oriente Próximo amenazan con sumir a la región en "una guerra de consecuencias irreversibles", alertó la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, tras los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán.

"The intensification and spread of major military operations in the Middle East risk engulfing the region—and the world—in a war with irreversible consequences", ICRC President Mirjana Spoljaric. Read more: https://t.co/IVOKEtKLQl pic.twitter.com/RJZuTV06Vq — ICRC (@ICRC) June 22, 2025

Francia pide "moderación" para evitar "la propagación del conflicto"

El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, emplazó a los países implicados a ejercer la "moderación" tras los bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes y solicitó evitar "la propagación del conflicto".

La France a pris connaissance avec préoccupation des frappes menées cette nuit par les Etats-Unis d’Amérique contre trois sites du programme nucléaire iranien. Elle n’a participé ni à ces frappes ni à leur planification. Elle exhorte les parties à la retenue pour éviter toute… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) June 22, 2025

Rusia condena "irresponsable" ataque de EU a Irán y exige respuesta del Consejo de Seguridad

Rusia condenó sin paliativos el ataque efectuado por Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán como un acto "irresponsable" contra un territorio soberano y que viola el Derecho Internacional, y exigió la respuesta inmediata del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

⚡️Rusia condena enérgicamente los ataques llevados a cabo por Estados Unidos al amanecer del 22 de junio contra una serie de instalaciones nucleares en Irán, realizados tras las agresiones israelíes contra la República Islámica. Las consecuencias de esta acción, incluidas las… pic.twitter.com/9Bk2x77ooK — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) June 22, 2025

Turquía advierte que ataques de EU a Irán elevan el riesgo de un conflicto a gran escala

El Gobierno de Turquía expresó su "preocupación" por las consecuencias de los bombardeos lanzados por las fuerzas de Estados Unidos sobre Irán y en particular por la posibilidad de que "el conflicto regional se eleve a un nivel global".

Pakistán condena los bombardeos de EU sobre Irán

El Gobierno paquistaní condenó los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares de Irán y reivindicó el "legítimo derecho" de Irán a "defenderse" conforme a la Carta de la ONU ante esta escalada "sin precedentes".

🔊PR No.1️⃣8️⃣2️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ Pakistan Condemns the US Attacks on the Nuclear Facilities of the Islamic Republic of Iran. 🔗⬇️https://t.co/2qpo27WzVQ pic.twitter.com/ugtFomQ5HO — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2025

China considera ataque de EU a Irán como una violación del Derecho Internacional

El Gobierno chino rechazó este domingo el ataque perpetrado por Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán y llamó "especialmente a Israel" a la contención inmediata en lo que se trata de su primera reacción a los bombardeos norteamericanos contra los centros de Natanz, Isfahán y Fordo.

China strongly condemns the U.S. attacks on Iran and bombing of nuclear facilities under the safeguards of the IAEA. The actions of the U.S. seriously violate the purposes and principles of the UN Charter and international law, and have exacerbated tensions in the Middle East.… pic.twitter.com/6m3oo3bz6u — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) June 22, 2025

El Papa pide detener la "tragedia" de las guerras antes de que se convierta en un "desastre irreparable"

El Papa León XIV se refirió este domingo a las noticias "alarmantes" desde Oriente Medio, en alusión a los ataques de Estados Unidos a Irán, y pidió detener la "tragedia" de las guerras antes de que se convierta en un "desastre irreparable".

Continúan llegando noticias alarmantes desde Oriente Medio, sobre todo desde Irán. En este escenario dramático, que incluye a Israel y Palestina, corre el riesgo de caer en el olvido el sufrimiento diario de la población, especialmente de Gaza y los demás territorios, donde la… — Papa León XIV (@Pontifex_es) June 22, 2025

Meloni aboga por el diálogo ante "el agravamiento de la crisis en Oriente Próximo"

La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, convocó este domingo de urgencia una reunión con ministros y responsables de los servicios de Inteligencia ante "el agravamiento de la crisis en Oriente Próximo", frente al que Italia se comprometió a trabajar para que las partes puedan retomar el diálogo.

A seguito dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, ho convocato d’urgenza e presieduto questa mattina una conferenza telefonica tra componenti del governo e vertici dell’intelligence. La crisi è al centro dell'attenzione dell’esecutivo in tutti i suoi risvolti, dalla… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 22, 2025

Sánchez hace llamado urgente a la contención y a la desescalada en Medio Oriente

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamado urgente a la contención y a la desescalada, a la diplomacia y al diálogo en la región de Medio Oriente, que sostuvo que está "al borde del abismo", tras los últimos ataques de este fin de semana.

Oriente Medio está al borde del abismo. Es urgente hacer un llamamiento a la contención y a la desescalada, a la diplomacia y al diálogo. Lamentamos la pérdida de vidas civiles en este conflicto. Irán no debe acceder nunca al arma nuclear, pero la estabilidad en la región solo… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 22, 2025

Macron pide al Presidente de Irán la reanudación del diálogo y una renuncia "clara" al arma nuclear

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló este domingo por teléfono con el Presidente de Irán, Masud Pezeshkian, a quien emplazó a promover una reanudación de las "discusiones diplomáticas" para rebajar la escalada de tensiones en Oriente Próximo y un "compromiso claro" para "renunciar al arma nuclear".

J’ai échangé ce matin avec le Prince héritier d’Arabie saoudite, le Sultan d’Oman, le Président des Émirats arabes unis et l’Émir du Qatar pour leur marquer notre solidarité. Au Président iranien, j’ai redit notre exigence :… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 22, 2025

"La paz no puede construirse con misiles": Colombia

El Presidente colombiano, Gustavo Petro, republicó el mensaje de su Ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia: "La paz no puede construirse con misiles". El comunicado del Ministerio colombiano pide retomar la negociación y "rechaza el uso unilateral de la fuerza". Además emplaza a Teherán a "seguir cumpliendo, de forma plena y verificable, sus compromisos en materia de no proliferacion".

La paz no puede construirse con misiles. https://t.co/UVKkSRFAnZ — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 22, 2025

Cuba rechaza los bombardeos estadounidenses en Irán

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó "enérgicamente" los bombardeos estadounidenses que "constituyen peligrosa escalada de conflicto en Oriente Próximo". En un comunicado posterior más prolijo, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano denunció que esta "cobarde agresión" supone una "grave" violación de la Carta ONU y del Derecho Internacional.

Condenamos enérgicamente bombardeos de EEUU contra instalaciones nucleares de Irán que constituyen peligrosa escalada de conflicto en Oriente Medio. Agresión viola gravemente Carta ONU y Derecho Internacional y arrastra a la humanidad a una crisis de irreversibles consecuencias. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 22, 2025

Venezuela apela a "la construcción de un mundo sin violencia y sin guerras"

Venezuela rechazó este ataque que, según el Presidente Nicolás Maduro, "incluso ignora las leyes estadounidenses". El mensaje publicado en Telegram pide "PAZ, PAZ, PAZ". "Es lo que quiere la humanidad, y desde Venezuela alzamos nuestra voz para abogar por la construcción de un mundo de respeto, de igualdad, de diálogo, sin violencia y sin guerras", argumentó.

Arce alerta que bombardeos ponen "en riesgo la paz regional y global"

En términos similares se expresó el Presidente de Bolivia, Luis Arce, contra el ataque "arbitrario" de Estados Unidos a Irán. "Bombardear objetivos de esta naturaleza no sólo pone en riesgo la paz regional y global, sino que vulnera principios fundamentales del Derecho Internacional y la Carta de la ONU", indicó en su cuenta en X.

Condenamos enérgicamente el ataque arbitrario de EE.UU. a instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán. Bombardear objetivos de esta naturaleza no solo pone en riesgo la paz regional y global, sino que vulnera principios fundamentales del Derecho Internacional y la… — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 22, 2025

"Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado": Boric

El Presidente chileno, Gabriel Boric, recordó que "atacar centrales nucleares está prohibido por el Derecho Internacional" y condenó este ataque porque "tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos. Exigimos y necesitamos paz", señaló también en X.

Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EEUU. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 22, 2025

