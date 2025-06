El Senado de EU propone bajar impuesto a remesas de 3.5 a 1%; proyecto se vota mañana

El controversial impuesto a las remesas propuesto por Trump podría bajar de 3.5 a uno por ciento, luego de que el Senado propuso dicha modificación al plan fiscal planteado por el Presidente de Estados Unidos, mismo que se encuentra en discusión.

Ciudad de México/Los Ángeles, 28 de junio (SinEmbargo/La Opinión).- El Senado de Estados Unidos ha presentado una propuesta para reducir el impuesto a las remesas del 3.5 al uno por ciento, como parte del megaproyecto de ley fiscal impulsado por el Presidente Donald Trump.

Esta iniciativa, que aún está en discusión, busca modificar el gravamen originalmente propuesto en el plan fiscal aprobado por la Cámara de Representantes el pasado 22 de mayo, que establecía un impuesto del 3.5 por ciento a los envíos de dinero al extranjero, tras reducirse desde un cinco por ciento inicial.

El proyecto, nombrado por Trump como "The One, Big, Beautiful Bill" (que puede traducirse como “El Gran y hermoso Proyecto de Ley”), incluye medidas como la extensión de exenciones fiscales de su primer mandato, rebajas en impuestos para propinas y compras de automóviles fabricados en Estados Unidos, así como incrementos en fondos para seguridad fronteriza y restricciones a programas sociales como Medicaid y Medicare.

Sin embargo, de entre todas las iniciativas propuestas, el impuesto a las remesas ha generado mayor controversia, especialmente en países como México, donde las remesas representan una fuente vital de ingresos, con 64 mil 745 millones de dólares recibidos en 2024, equivalentes a cerca del 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La reducción al uno por ciento en el impuesto a las remesas respondería a críticas de legisladores, expertos y gobiernos extranjeros, incluyendo a la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien ha calificado la medida como “discriminatoria” y una “injusticia” para los migrantes.

👀Tax change in GOP’s BBB: Latest Senate version shrinks the remittance tax to 1% from 3.5% if I’m reading right. They’re chopping away at the House version. It still applies to remittances paid by cash, money order, or cashier check and exempts most. Kicks in Jan. 2026 pic.twitter.com/DsfYaRHAgQ — Joseph Zeballos-Roig (@josephzeballos) June 28, 2025

El gobierno mexicano, encabezado por Sheinbaum, ha intensificado esfuerzos de cabildeo en el Senado estadounidense para eliminar completamente el impuesto, argumentando que viola tratados bilaterales contra la doble tributación. Mientras tanto, la propuesta sigue generando debate, con posibles implicaciones económicas y sociales para comunidades migrantes y las economías de la región.

El Senado, dominado por la mayoría republicana, prevé debatir esta propuesta tras el receso del Día de los Caídos, con el objetivo de promulgar la ley antes del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

Senado apresura votación

La modificación planteada al impuesto a las remesas forma parte de un borrador que los republicanos del Senado publicaron el viernes por la noche, en donde plantean su propia versión actualizada del enorme proyecto de ley de presupuesto federal que financiará la agenda del Presidente Donald Trump y se mantienen debatiendo el mismo para su votación durante este fin de semana.

La nueva versión de 940 páginas aún incluye una extensión de los recortes de impuestos, principalmente para las personas adineradas, y han programado la primera votación para su aprobación para el sábado.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, espera que el proyecto de ley del Senado no sólo atraiga a sus colegas reticentes, sino que se ajuste a lo que aprueba la parlamentaria Elizabeth MacDonough. El jueves, MacDonough rechazó aspectos clave de los cambios en Medicaid, el seguro médico para personas de bajos ingresos.

El Senado convocó a una sesión especial a las 14:00 horas ET para una votación de procedimiento clave, aunque se desconoce si Thune, cuenta con los 50 votos necesarios para su aprobación, informaron varios medios como ABC, NBC, CBS y NPR.

Los senadores republicanos se reunieron a puerta cerrada el sábado por la tarde con el fin de aprobar con agilidad la amplia legislación que apoya la agenda del presidente Donald Trump antes de la fecha límite autoimpuesta del 4 de julio. Sin embargo, la iniciativa sigue encontrando obstáculos.

Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado pero no se conoce si cuentan con la mayoría simple necesaria para avanzar.

Demócratas rechazan el proyecto de ley

Todos los demócratas planean oponerse a la legislación.

En el proceso de reconciliación, tras el vencimiento de hasta 20 horas de debate, los senadores podrán seguir presentando enmiendas, un proceso que podría extenderse hasta el domingo.

🚨 Republicans are about to try and pass their budget bill. Just to recap here’s what the bill does.

-Kicks more than 16 million American off healthcare

-Takes food assistance away from about 3 million Americans

-Puts nearly 400,000 jobs at risk All to give huge tax cuts… — Senator Ruben Gallego (@SenRubenGallego) June 28, 2025

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Chuck Schumer, de Nueva York, fue el primer demócrata en hablar.

“Los republicanos del Senado están intentando engañar al pueblo estadounidense”, declaró Schumer. “Durante semanas han lidiado con la realidad de que la mayoría de la gente odia este proyecto de ley. Los líderes han tenido dificultades para conseguir votos entre sus propias filas, que conocen la gravedad del proyecto de ley. Y ahora se han apresurado a cumplir con un plazo arbitrario”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, afirmó que forzaría una lectura completa del proyecto de ley, lo que alargaría el proceso.

Incluso si el paquete supera su primer obstáculo el sábado, aún quedaría un largo camino por recorrer.

Habría al menos 10 horas de debate antes de que los senadores pudieran comenzar a votar sobre las enmiendas.

“I don't see this as a “Big, Beautiful Bill,” I see this as a big, beautiful betrayal of the hardworking people of this country.” —@SenAmyKlobuchar on Senate Republicans’ megabill that will gut healthcare and balloon the debt all to give tax cuts to the ultra-wealthy pic.twitter.com/RXF9O2Hxod — Senate Democrats (@SenateDems) June 28, 2025

Qué establece la legislación

La legislación extendería los recortes de impuestos que Trump promulgó en 2017 y reduciría drásticamente los impuestos sobre las propinas y el pago de horas extras.

Incluye un aumento de $150 mil millones de dólares al gasto militar este año, junto con un aumento de miles de millones de fondos federales para la agenda de deportaciones masivas y control migratorio de Trump. Esto se financia parcialmente con recortes a Medicaid, SNAP y fondos para energía limpia.

El proyecto de ley añadiría alrededor de $4 billones a la deuda nacional al considerar el aumento en los pagos de intereses, según un análisis publicado el sábado por el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de expertos que apoya la reducción del déficit.

También incluye un aumento de $5 billones en el techo de la deuda antes de la fecha límite de agosto para evitar un impago de las obligaciones del país.

Los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado se han comprometido a enviar el proyecto de ley al presidente Donald Trump el 4 de julio. Trump ha estado presionando a los senadores para que lo envíen a su despacho para su firma, incluyendo un evento que el presidente Trump realizó el jueves en el que se destacaron sus ventajas.

La Cámara de Representantes, que aprobó su propia versión en mayo, también debe aprobar el proyecto de ley del Senado, antes de que llegue al despacho de Trump.

Trump, quien cambió sus planes y se quedó en Washington este fin de semana, ya ha estado muy involucrado en la aprobación del proyecto de ley. Ha estado llamando a senadores y recibiendo a algunos en reuniones en la Casa Blanca.