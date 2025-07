Extorsión: el principal delito que ha ido al alza en México al amparo de la impunidad

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– México tiene un grave problema que no ha dejado de crecer en los últimos años. Se llama extorsión. Y ahora, ante la amenaza tan grande que significa y que pega en todos los estratos de la sociedad, el Gobierno ha anunciado una serie de estrategias y reformas para enfrentar ese problema de frente y rápido, ya que los estragos económicos y de impunidad se sienten cada vez con mayor intensidad..

Hasta el reporte de este martes, ofrecido por el Gabinete de Seguridad, este delito es el único cuyo promedio diario a nivel nacional ha crecido desde enero de 2019 –en el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador– y hasta junio de 2025.

De acuerdo con el reporte del Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, la extorsión ha crecido un 27.7 entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de este año, el único de los 11 delitos de alto impacto, incluidos feminicidios, secuestros, robos y lesiones por armas de fuego.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío prioritario en estas horas al Congreso una iniciativa para darle facultades a fin de expedir una Ley General que homologue el delito de extorsión en todo el país y permita que éste sea perseguido de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal ante el Ministerio Público.

“Para que la extorsión se persiga de oficio, no debe descansar en la víctima la denuncia”, dijo este martes la mandataria federal al presentar la estrategia contra este delito, pues reconoció que es el único que las autoridades no han podido bajar. “Le estamos quitando a la víctima ese peso; ya no descansa en ella la denuncia, quien lo asume es el Estado”.