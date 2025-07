RADICALES cuestionan papel de la FGR frente a Peña Nieto, cuando se suma un caso más

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), debe dar explicaciones sobre por qué motivo el expresidente Enrique Peña Nieto no ha sido siquiera llamado a declarar por las carpetas de investigación en su contra que datan desde 2022. ¿Existe un pacto de impunidad con los gobiernos de la Cuarta Transformación?, se cuestionaron Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar y Fabrizio Mejía Madrid.

El pasado fin de semana, el nombre de Enrique Peña Nieto volvió a salir en la escena pública luego de que la prensa de Israel publicara un reportaje en el cual revela que los vendedores del sistema de espionaje Pegasus habrían dado un soborno de 25 millones de dólares al expresidente mexicano para permitir la operación del software en el país.

Al respecto, Alejandro Gertz Manero informó esta mañana que se abrió una nueva carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto relacionada con la compra de Pegasus. Respecto a las otras investigaciones contra el priista, el Fiscal dijo que no se han judicializado porque no se han ratificado las denuncias.

"A mí me ha sorprendido esta lentitud que ha imperado en la Fiscalía General de la República desde el sexenio anterior. Aunque no fueran ciertas las acusaciones de estos dos empresarios israelís sobre el soborno a Peña Nieto para adquiriera el sistema Pegasus, hay material de sobra para que Peña hubiera hecho una rendición de cuentas ante las autoridades y no hemos visto eso", afirmó Héctor Alejandro Quintanar.