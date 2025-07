VERSUS ¬ Periodistas exponen acusaciones de corrupción de EPN por software espía

El pasado fin de semana, el nombre de Enrique Peña Nieto volvió a salir en la escena pública luego de que la prensa de Israel publicara un reportaje en el cual revela que los vendedores del sistema de espionaje Pegasus habrían dado un soborno de 25 millones de dólares al expresidente mexicano para permitir la operación del software en el país. ¿Tendrán repercusión estos señalamientos? ¿Peña Nieto por fin enfrentará a la ley? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega de VERSUS.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Los señalamientos de corrupción por el pago del sistema de espionaje Pegasus en contra de Enrique Peña Nieto deben derivar en una investigación de las autoridades mexicanas en su contra, pues el expresidente cuenta con un oscuro historial de acusaciones, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

"Conocemos los antecedentes del Grupo Atlacomulco, la Presidencia de la República, una Presidencia bastante atropellada", afirmó Meme Yamel.

La periodista indicó que estas nuevas acusaciones en contra de Peña Nieto salen a la luz en un momento en el que la oposición acusa al Gobierno de Claudia Sheinbaum de espionaje por la reciente aprobación a la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual ha sido nombrada por la derecha como "Ley Espía".

"Sale en un tiempo privilegiadísimo porque venimos discutiendo la nueva Ley en Telecomunicaciones, que si ley espía. La nueva Ley en Telecom justamente fue cuestionada por supuestamente ser una ley espía cuando no hay ningún argumento, pero en este momento cuando sale esta nota dices ‘sí me vas a hablar de espionaje, permíteme recordar uno de los episodios más trágicos respecto al espionaje que fue Pegasus’".

El escándalo volvió a alcanzar a Enrique Peña Nieto, luego de que el pasado 6 de julio, un reportaje publicado por el diario The Marker de Israel revelara que Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah, dos empresarios de dicho país, habrían entregado un soborno de 25 millones de dólares a Enrique Peña Nieto con el objetivo de permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en territorio nacional. Sin embargo, el expresidente mexicano negó la acusación, la cual consideró "una insinuación carente de sustento alguno".

"Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quiénes, se hace tal publicación", escribió Peña Nieto este domingo a través de su cuenta de X.

Según lo señalado por el medio israelí en su publicación, el pago tenía como objetivo asegurar la venta del software a instituciones mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

"Gran parte de los fondos mencionados en el proceso se destinaron a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto como Presidente en 2012", compartió una de las fuentes citadas por The Marker, misma que dijo estar "familiarizada con los negocios" de los empresarios involucrados.

La prensa de Israel indicó que el soborno de 25 mdd figuraba dentro de una serie de acuerdos que Ansbacher y Neriah habrían firmado para repartirse las agencias con las que trabajarían.

Ante los señalamientos, el expresidente reapareció la mañana de este lunes en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para negar de nueva cuenta el haber recibido un soborno de 25 millones de dólares para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México, tal y como reveló la prensa israelí el fin de semana. También aseguró que no da ni dio línea para la asignación de contratos en el Gobierno.

"Nunca me he desempeñado en ninguna área de la administración pública que no fueran estos importantes cargos de responsabilidad política, en donde el Presidente o el Gobernador, por así decirlo, sean responsables de asignar contratos a empresa o prestador de servicio alguno. No está en nuestro ámbito de competencia. No nos corresponde", dijo en el programa radiofónico "Por la mañana".

"Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor. No es mi tarea. Yo fui Presidente. Goberné un país. Me dediqué a dictar líneas de conducción hacia dónde queríamos ir, a desarrollar proyectos de infraestructura, claro, a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones correspondientes para tales fines y nada más", sostuvo Peña Nieto.

Al respecto, Perla Velázquez recordó que este no es el único escándalo que persigue al expresidente, sino que es apenas uno de muchos temas pendientes que tiene con la ley.

"Hay una serie de casos de corrupción en las cuales hemos ligado a este personaje y de las que debemos seguir hablando, porque que tiene que enfrentar a la justicia en algún momento, lo debe de hacer".

La periodista mencionó que es importante revisar este caso por el contexto actual y porque se trata de un ejemplo real de espionaje perpetrado desde el Estado.

"Todas esas decisiones que se toman nos afectan poco a poco y nos muestran a ese priismo que tiene tan arraigado a un personaje como Peña nieto que lo lleva a estar ahora en el exilio ¿Por qué levantar la voz en un momento como este? Porque pareciera que cada vez se van acercando más a estos casos de corrupción en los cuales se ve ligado Peña Nieto".

Finalmente, Alina Duarte coincidió con Meme Yamel y celebró que este nuevo episodio de Pegasus se destape justo cuando se acusa al Gobierno federal de aprobar modificaciones para espiar a los ciudadanos con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones.

"Es maravilloso volver a tocar el tema de Enrique Peña Nieto y sus escándalos. Parece un ciclo, estamos hablando de la Reforma de Telecomunicaciones, de a quién se espía y a quién no".

Alina recordó que Pegasus fue utilizado por el Gobierno de Peña Nieto para espiar a opositores, periodistas, activistas, una práctica, que dijo, muestra cómo se manejaban los gobiernos priistas.

"El espionaje, hablan de que este malware llegó a cerca de 15 mil dispositivos móviles, pero se espió directamente a más de 400 periodistas, activistas, etcétera. Creo que eso nos revela que era algo sintomático, que poco a poco se fue evidenciando, que se utilizaron nuevas herramientas, pero no dista de lo que hacían los gobiernos priistas".

Alina, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina-perla-meme/