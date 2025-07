"Sí estuvo medio tremendo", dice Sheinbaum sobre presunto soborno a EPN por Pegasus

Justo unos minutos antes, Peña Nieto reapareció en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para volver a negar que haya recibido un soborno de 25 millones de dólares (mdd) para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México, tal y como reveló la prensa israelí el fin de semana.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró la mañana de este lunes que "sí estuvo medio tremendo" el nuevo señalamiento que salió este fin de semana contra Enrique Peña Nieto (EPN), ya que la prensa israelí reveló que habría recibido un soborno de 25 millones de dólares (mdd) para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México.

"Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no? Lo que entiendo es que es un juicio en Israel de dos personas que hicieron negocio en México y que entre ellos hubo un conflicto allá, y a la hora de que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, sale este asunto que dice que fueron 25 millones de dólares", declaró en su conferencia de prensa matutina.

Al ser cuestionada por esta acusación, Sheinbaum Pardo aclaró que "no viene el nombre", debido a que "nada más dice ‘N’". "Viene más información, pero no viene el nombre completo. Nada más que en un lugar dice ‘N electo en el 2012’. Y luego también de montos por visitas, pero, bueno, ya el expresidente Peña Nieto dijo que no, que no es así", agregó.

Justo unos minutos antes, Peña Nieto reapareció en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para volver a negar que haya recibido un soborno de 25 millones de dólares (mdd) para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México, tal y como reveló la prensa israelí el fin de semana. También aseguró que no da ni dio línea para la asignación de contratos en el Gobierno.

"Nunca me he desempeñado en ninguna área de la administración pública que no fueran estos importantes cargos de responsabilidad política, en donde el Presidente o el Gobernador, por así decirlo, sean responsables de asignar contratos a empresa o prestador de servicio alguno. No está en nuestro ámbito de competencia. No nos corresponde", dijo en el programa radiofónico "Por la mañana".

"Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor. No es mi tarea. Yo fui Presidente. Goberné un país. Me dediqué a dictar líneas de conducción hacia dónde queríamos ir, a desarrollar proyectos de infraestructura, claro, a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones correspondientes para tales fines y nada más", sostuvo Peña Nieto.