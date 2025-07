México abre mercado de 200 millones de consumidores para el aguacate: los brasileños

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- El Secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, dio a conocer este martes que el Ministerio de Agricultura de Brasil publicó un nuevo protocolo para permitir la importación de aguacate mexicano al país sudamericano, una acción que ocurre en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, que ha anunciado este mes aranceles a las dos naciones.

Según datos del Gobierno Federal, México es el mayor exportador de aguacate a Estados Unidos y representa más del 30 por ciento de la cosecha mundial. Tan sólo en 2024, los principales destinos comerciales de aguacate fresco o seco fueron Estados Unidos, Canadá y Japón.

El anuncio abre ahora un nuevo mercado para la fruta que es producida por los estados de Michoacán, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos y Puebla.

La noticia se da a una semana de que el Gobierno del Presidente Donald Trump advirtiera de la imposición de un arancel del 17 a la mayoría de las exportaciones de tomate en México, tras el fin del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping de 2019.

Las exportaciones a Brasil se enmarcan en los intentos del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para llevar a cabo el ambicioso Plan México, una estrategia económica lanzada con el objetivo de fortalecer el mercado interno, reducir la dependencia económica del exterior y enfrentar los retos globales con una visión de desarrollo equitativo, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico, y sobre todo de bienestar para las y los mexicanos.

El pasado 12 de julio, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer a través de una misiva dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que impondrá a México un arancel general del 30 por ciento.

"A pesar de nuestra fuerte relación, usted recordará, Estados Unidos impuso aranceles a México para lidiar con la crisis del fentanilo en nuestra nación, que es causada, en parte, por el fracaso de México para detener a los cárteles, que están compuestos por las personas más despreciables que jamás caminaron sobre la Tierra, de verter estas drogas en nuestro país. México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase", expresó Trump en la misiva.