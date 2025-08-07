VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

Dulce Olvera

06/08/2025 - 10:53 pm

Artículos relacionados

El doble accidente provocó seis personas muertas y dos heridos en dos diferentes puntos de Irapuato, Guanajuato.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- Una locomotora de Ferromex, empresa de Grupo México, se desprendió este miércoles del convoy y provocó un doble accidente vehicular que causó seis personas muertas y dos heridos en dos diferentes puntos de Irapuato, Guanajuato.

Este accidente ocurre justo hoy 6 de agosto, a 11 años del derrame de tóxicos de su minera de cobre Buenavista en la cuenca de Río Sonora, lo que todavía afecta la salud y acceso al agua potable de los pobladores.

“Ferromex expresa su plena solidaridad con las familias de quienes fallecieron en este trágico accidente y con las personas que resultaron afectadas, así como con la comunidad de Irapuato. Personal especializado de la empresa se ha trasladado al sitio para atender a todas las personas involucradas en el accidente, así como para revisar la caja negra de la unidad y determinar las causas por las que una locomotora se habría separado del convoy”, informó en un comunicado Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de Irapuato, en las colonias Europa y Primero de Mayo “se registró un accidente vial en el que un tren impactó a tres automóviles y una motocicleta, dejando como saldo preliminar seis personas fallecidas y dos lesionadas”.

La prensa local como el diario AM detalló que el primer accidente fue poco antes del mediodía en un cruce ferroviario, lo que causó el fallecimiento de un conductor de Uber y de sus dos pasajeros, una mujer y un hombre.

Posteriormente, el segundo accidente se registró debajo de un puente vehicular, lo que provocó la muerte de dos ocupantes de una camioneta y un motociclista.

La Alcaldesa Lorena Alfaro acudió al sitio del accidente provocado por Grupo México e instruyó al personal del Centro de Atención Integral a Víctimas a brindar apoyo directo a los familiares de las personas fallecidas y lesionadas.

“Estamos contactando a la gente de Ferromex porque esta es una situación totalmente atípica, alguna situación sucedió para que pasara este lamentable accidente y ellos deben dar respuestas al respecto”, dijo la Alcaldesa.

Justamente un 6 de agosto como hoy, pero de 2014, la presa de la minera Buenavista se derramó sobre la Cuenca del Río Sonora.

“A once años del derrame no existe remediación ambiental, ni acceso a agua libre de metales pesados, ni hospital especializado en toxicología, ni atención a la salud. Las comunidades denuncian abandono y retrocesos por parte del gobierno federal y estatal”, expusieron en un comunicado los Comités de Cuenca Río Sonora.

También recordaron que, pese a la evidencia gubernamental de la presencia de metales pesados en la sangre y orina de la población, así como en el agua, el Gobierno federal ni el estatal han cumplido sus promesas de atención ni remediación.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Salvamos tiempo, pero eso no basta

"El pasado jueves, después de una negociación con el Presidente Trump y su equipo, el gobierno mexicano...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

ICU: demografía y programas sociales

“Vivir más años no debe representar un problema ni una carga".
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (II)

"Después de décadas de una estrategia fallida o infructuosa, hoy en día parecen entrar ilegalmente a la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano
Por Héctor Alejandro Quintanar

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum

Palestina: el mensaje afroamericano
Por Lorenzo Meyer

Palestina: el mensaje afroamericano

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
1

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?
2

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

3

La SCJN, en última sesión, ampara a Lorenzo Córdova y ordena a la SEP reeditar libros

4

"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

5

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

El Gobernador de Oaxaca informó que analiza denunciar la presunta apropiación cultural de unos huaraches del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría y Adidas.
6

Adidas lanza huaraches "Oaxaca Slip-On" y Gobernador acusa plagio; se evalúa denuncia

7

"Su tiznadera me tiene sin cuidado", dice Adán Augusto a oposición por caso Requena

8

¿El que difundió video de policías de Ecatepec en acto sexual podría ser castigado?

9

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

10

Policías de Ecatepec tienen sexo en patrulla. Hombre los filma y los corren

La Cofepris anunció que, debido a las quejas por una sospecha de "reacción adversa", ordenó retirar una pasta de dientes de Colgate fabricada en México.
11

¿Usas Colgate Total "Clean Mint"? ¡Ojo! Cofepris ordena retirar esta pasta de dientes

12

“LA BOQUITAS”: 12 AÑOS, 60 HOMBRES AL DÍA

Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exjefe de Seguridad Pública de Tabasco acusado de ser líder del cártel “La Barredora”, es militante de Morena desde 2023.
13

“La Barredora” pierde brazos desde 2024, pero su líder y labor criminal están impunes

14

VIDEO ¬ Celebración en Campeche termina en maltrato animal; autoridades ya indagan

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
15

#PuntosYComas ¬ Ciudadanos rechazan más y más a los partidos: ¿Merecen tanto dinero?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

2

El SMN alerta por la formación de la tormenta tropical "Ivo" al sureste de Acapulco

3

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exjefe de Seguridad Pública de Tabasco acusado de ser líder del cártel “La Barredora”, es militante de Morena desde 2023.
4

“La Barredora” pierde brazos desde 2024, pero su líder y labor criminal están impunes

Nueve rutas de resistencia civil contra el impuesto a las remesas
5

Envío de remesas a México podría caer 5.8% en 2025 por miedo a redadas, advierte BBVA

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?
6

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
7

#PuntosYComas ¬ Ciudadanos rechazan más y más a los partidos: ¿Merecen tanto dinero?

8

"Su tiznadera me tiene sin cuidado", dice Adán Augusto a oposición por caso Requena

9

VIDEO ¬ Celebración en Campeche termina en maltrato animal; autoridades ya indagan

10

"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

El IMSS registró 1.2 millones de nuevos trabajadores por integración de conductores de aplicaciones y plataformas.
11

México reporta récord de empleo. Es el primer país en asegurar a trabajadores de apps

12

Pavlovich y otros exopositores con cargos diplomáticos en la 4T desatan críticas