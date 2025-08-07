VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

El doble accidente provocó seis personas muertas y dos heridos en dos diferentes puntos de Irapuato, Guanajuato.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- Una locomotora de Ferromex, empresa de Grupo México, se desprendió este miércoles del convoy y provocó un doble accidente vehicular que causó seis personas muertas y dos heridos en dos diferentes puntos de Irapuato, Guanajuato.

Este accidente ocurre justo hoy 6 de agosto, a 11 años del derrame de tóxicos de su minera de cobre Buenavista en la cuenca de Río Sonora, lo que todavía afecta la salud y acceso al agua potable de los pobladores.

“Ferromex expresa su plena solidaridad con las familias de quienes fallecieron en este trágico accidente y con las personas que resultaron afectadas, así como con la comunidad de Irapuato. Personal especializado de la empresa se ha trasladado al sitio para atender a todas las personas involucradas en el accidente, así como para revisar la caja negra de la unidad y determinar las causas por las que una locomotora se habría separado del convoy”, informó en un comunicado Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de Irapuato, en las colonias Europa y Primero de Mayo “se registró un accidente vial en el que un tren impactó a tres automóviles y una motocicleta, dejando como saldo preliminar seis personas fallecidas y dos lesionadas”.

.@Ferromex informa sobre accidente ferroviario ocurrido hoy en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. pic.twitter.com/nLJagsgXX7 — Grupo México Prensa (@GMexico_Prensa) August 6, 2025

La prensa local como el diario AM detalló que el primer accidente fue poco antes del mediodía en un cruce ferroviario, lo que causó el fallecimiento de un conductor de Uber y de sus dos pasajeros, una mujer y un hombre.

Posteriormente, el segundo accidente se registró debajo de un puente vehicular, lo que provocó la muerte de dos ocupantes de una camioneta y un motociclista.

La Alcaldesa Lorena Alfaro acudió al sitio del accidente provocado por Grupo México e instruyó al personal del Centro de Atención Integral a Víctimas a brindar apoyo directo a los familiares de las personas fallecidas y lesionadas.

“Estamos contactando a la gente de Ferromex porque esta es una situación totalmente atípica, alguna situación sucedió para que pasara este lamentable accidente y ellos deben dar respuestas al respecto”, dijo la Alcaldesa.

📹‼️ Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el furgón de Ferromex circula suelto por las vías dn Irapuato. Instantes después, el vagón chocó contra vehículos en dos distintos cruces del municipio, dejando un saldo de seis personas muertas y dos herido. pic.twitter.com/LsUXXP2kcy — Zona Franca Noticias (@ZonaFrancaMX) August 7, 2025

Justamente un 6 de agosto como hoy, pero de 2014, la presa de la minera Buenavista se derramó sobre la Cuenca del Río Sonora.

“A once años del derrame no existe remediación ambiental, ni acceso a agua libre de metales pesados, ni hospital especializado en toxicología, ni atención a la salud. Las comunidades denuncian abandono y retrocesos por parte del gobierno federal y estatal”, expusieron en un comunicado los Comités de Cuenca Río Sonora.

También recordaron que, pese a la evidencia gubernamental de la presencia de metales pesados en la sangre y orina de la población, así como en el agua, el Gobierno federal ni el estatal han cumplido sus promesas de atención ni remediación.