No hay acuerdo. Putin planteó a Trump destituir a Zelenski y reencontrarse en Moscú

Redacción/SinEmbargo

15/08/2025 - 5:22 pm

Tras su encuentro en Alaska, Trump y Putin ofrecieron una rueda de prensa, donde no se habló sobre ningún avance en las negociaciones para poner fin al conflicto bélico en Ucrania.

–Información en desarrollo

Washington/Moscú/Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, hablaron hoy ante la prensa desde la base aérea de Anchorage, capital de Alaska, después de una cumbre de hora y media que no terminó, realmente, en acuerdos.

Putin dijo que es necesario eliminar las “raíces” de las preocupaciones originales de su país en Ucrania antes de alcanzar un acuerdo de paz completo. Una de esas preocupaciones es la destitución del Gobierno de Volodímir Zelenski, lo que plantea un desafío muy difícil, dijo. El Presidente ruso prefirió centrarse en hablar de cooperación económica entre Estados Unidos y su país antes de despedirse y pedir a Trump encontrarse, la próxima vez, en Moscú.

Previamente, los dos líderes se habían reunido en la pista de aterrizaje de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, con una sonrisa y un apretón de manos.

La reunión comenzó poco antes de las 11:30 de la mañana, hora local, y concluyó aproximadamente dos horas y media después. Cada líder estuvo acompañado por dos asesores: el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, por la parte estadounidense; y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior, Yuri Ushakov, por parte de Putin.

Trump afirmó haber tenido una “reunión muy productiva” con el Presidente ruso, en unas breves declaraciones tras las conversaciones. Dijo que ambos líderes lograron “algunos avances”, pero reconoció que “no hubo acuerdo”. No detalló los temas tratados.

También dijo que llamaría a los líderes europeos y al Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. “Voy a empezar a hacer algunas llamadas telefónicas para contarles lo sucedido”, dijo. Los líderes no respondieron preguntas.

Es muy inusual que Trump celebre una conferencia de prensa formal en la que no acepte preguntas. La reunión se disolvió varias horas antes de lo previsto, y mucho antes de las seis o siete horas de debate que los asesores de Putin dijeron esperar. El hecho de que no respondieran preguntas dejó claro que no querían ser presionados con los detalles.

