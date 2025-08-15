Trump y Putin se dan la mano en Alaska, con el mundo expectante. ¿Frenarán la guerra?

Redacción/SinEmbargo

15/08/2025 - 2:12 pm

Cumbre Trump Putin

El encuentro entre Vladímir Putin y Donald Trump es el primero desde la reelección del Presidente estadounidense. 

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes con un fuerte apretón de manos a  su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, en Alaska, donde ambos conversarán para definir el posible fin de la Guerra de Ucrania.

Los mandatarios, que se vieron cara a cara por última vez en 2019, durante el primer mandato del magnate republicano, se encontraron en la base aérea de Anchorage, la capital de Alaska, sin hacer declaraciones a medios de comunicación. Luego se trasladaron a una sala de prensa en la que se encontraba un gran cartel que reza: pursuing peace (buscando la paz).

En declaraciones desde el Air Force One, Trump dijo a periodistas que espera ver un alto al fuego en Ucrania.

"Quiero ver un alto el fuego pronto… No me voy a conformar si no es hoy", afirmó.

Aviones militares B-2 y F-22, diseñados durante la Guerra Fría por Estados Unidos para hacer frente a Rusia, sobrevolaban la zona al momento del encuentro entre los presidentes, reporto Associated Press.

En el encuentro, informó la Casa Blanca, participará el Secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff.

El Kremlin, por su parte, dio a conocer que la cumbre también incluirá un encuentro entre dos delegaciones y conversaciones que continuarán durante el almuerzo, lo que culminará una rueda de prensa conjunta.

Ayer, Putin aseguró que Estados Unidos (EU) está haciendo "esfuerzos sinceros y enérgicos" para poner fin al conflicto ucraniano. Días antes, Trump sugirió que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia implicará un intercambio de territorio entre ambas naciones, algo que ha rechazado rotundamente el Presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien no forma parte del encuentro.

Trump y Putin se reunen en Alaska.
El encuentro entre Vladímir Putin y Donald Trump es el primero desde la reelección del Presidente estadounidense.  Foto: Captura de pantalla

El mandatario ruso también abrió la puerta a que Moscú y Washington puedan alcanzar un acuerdo sobre armas estratégicas nucleares tras culminar las negociaciones de paz sobre Ucrania, según recogió la agencia de noticias estatal TASS.

A finales de julio, quedó claro que Trump estaba irritado por la falta de disposición de Putin para poner fin a los combates en Ucrania. Dijo no estar ya interesado en seguir dialogando con él y le dio un ultimátum de 50 días para alcanzar una solución de paz, plazo que luego redujo a diez días.

La semana pasada, Bloomberg informó, citando fuentes anónimas, que el Kremlin ha comprendido que la visita de Witkoff era la última oportunidad para lograr un acuerdo con Trump. Según esas fuentes, la posible "concesión” que haría Rusia sería una tregua en el espacio aéreo.

-Con información de DW y Europa Press.

