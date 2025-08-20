"Ojos que te cuidan": Brugada anuncia programa que instalará 30,400 cámaras en CdMx

La Ciudad de México (CdMx) invertirá más de 355 millones de pesos en la adquisición de las videocámaras, como parte del programa "Ojos que te Cuidan", cuyo objetivo es mejorar la prevención y la atención en seguridad.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Con una inversión de más de 355 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer este martes la instalación de 30 mil 400 nuevas cámaras de videovigilancia y 15 mil 200 nuevos tótems del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), como parte del programa "Ojos que te Cuidan", con el que la CdMx se convertirá en la urbe más vigilada del continente.

De acuerdo con las autoridades, estos nuevos instrumentos digitales fortalecerán la estrategia de seguridad del país, y garantizarán que la población tenga oportunidad de auxilio inmediato ante cualquier emergencia, a fin de ser una herramienta fundamental contra la impunidad.

"Con esta gran oportunidad de adquirir las miles de videocámaras, 30 mil videocámaras, arranca hoy su puesta en marcha, y garantiza que podamos tener mejor prevención y mejor atención en el tema de seguridad”, señaló la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, desde las instalaciones del C5, en la Alcaldía Venustiano Carranza.

👉🏻✨ El titular del @C5_CDMX, @guerrerochipres, destacó que en la #CapitalDeLaTransformación damos un paso decisivo en la evolución tecnológica, estratégica y humana. Este proyecto tiene como objetivo reforzar la estrategia de seguridad al dotar de mayor cantidad de cámaras a la… pic.twitter.com/ZMFZQbbuQi — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 19, 2025

Las nuevas videocámaras se colocarán en espacios públicos de las 16 alcaldías, priorizando periferias y zonas alejadas del centro. Con esta ampliación, la Ciudad de México alcanzará 113 mil 814 dispositivos, consolidándose como la urbe más videovigilada de América, con el doble de cámaras que Nueva York y el triple que Chicago o Río de Janeiro.

En ese sentido, Brugada hizo una invitación a las y los capitalinos para que se sumen al programa "Ojos que te Cuidan" y aporten sus imágenes de cámaras particulares –cuando sea necesario– para fortalecer la seguridad y prevenir el delito en la ciudad.

“Pronto estaremos garantizando firmar acuerdos con los ciudadanos, estamos en este proceso. Queremos llegar a 50 mil videocámaras y tener más videocámaras que Londres o que Seúl y pronto lo vamos a lograr”, indicó.

☝️ Más de 15 mil 200 tótems y 30 mil 400 cámaras de videovigilancia. 😱 👁️ Con el objetivo de mejorar las operaciones de inteligencia, monitoreo y brindar mayor seguridad a las y los habitantes de la #CapitalDeLaTransformación, los nuevos equipos de videovigilancia cuentan con… pic.twitter.com/8HlZ1qsW0y — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 19, 2025

En tanto, el Coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, dio a conocer que cada tótem tendrá dos cámaras de última generación, una es fija y la otra movible con la tecnología para realizar distintos movimientos como paneos de izquierda a derecha, en vertical, además de hacer zoom para acercar o alejar la imagen que se requiera analizar.

“Esas cámaras están ahora reunidas de manera híbrida en una idea que es nuestra y es una aportación para el mundo de las cámaras en todo el mundo, porque ningún proveedor la tenía prevista, y nosotros se las sugerimos y ahí está para que se conozca a partir de ahora desde la Ciudad de México”, expresó.

Asimismo, destacó el esfuerzo hecho para convertir a la capital del país en una de las ciudades más videovigiladas, ya que en 2018 se contaba con 15 mil videocámaras; en 2019, 43 mil, y en 2022, con más de 49 mil videocámaras.

“Hoy, en 2025, tenemos 83 mil 414 y, repito, con esta expansión llegaremos a 113 mil 814 cámaras este mismo año. (...) Es un crecimiento de 36 por ciento en el primer año de esta administración; es el año con mayor crecimiento en videovigilancia en cualquier capital de cualquier estado nacional en este continente”, detalló.

La entrega de videocámaras contó con la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; de la Fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, y del Coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Manuel Oropeza Morales.