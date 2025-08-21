CFE lanza Plan Estratégico para modernizar red eléctrica; se invertirán 163 mil mdp

La inversión, superior a 163 mil millones de pesos, permitirá llevar electricidad a más de 50 millones de usuarios, reforzar polos de desarrollo y descongestionar las zonas con mayor demanda.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó este jueves el Plan Estratégico de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, que contempla una inversión de 163 mil 540 millones de pesos (mdp) para ampliar y modernizar la red de transmisión eléctrica en todo el país.

La Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que la estrategia incluye 275 nuevas líneas de transmisión y 524 subestaciones, destinadas a garantizar un suministro confiable, eficiente y continuo de electricidad.

Además, destacó que el plan permitirá atender los polos de desarrollo industrial y turístico, interconectar zonas con potencial de energías renovables, y fortalecer la infraestructura frente a fenómenos naturales y congestiones de la red.

La directora, @EmiliaCallejaA, mostró los avances de los proyectos del Sistema Eléctrico de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional en la Zona Norte: 🟢 Energía a 6 millones de hogares o 3,000 fábricas medianas

🟢 69 proyectos a construirse entre 2025 y 2029

🟢 23 proyectos… pic.twitter.com/KCtHsOXkW3 — CFEmx (@CFEmx) August 21, 2025

Por su parte, Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, detalló que la operación y mantenimiento de la red involucra a más de cinco mil trabajadores y una aplicación de tecnología de punta.

La funcionaria federal explicó que se realizan sustituciones de transformadores, bancos de baterías, y equipos de instrumentación y control, así como un mantenimiento preventivo para minimizar fallas.

También destacó la implementación de sistemas de monitoreo remoto, sensores en líneas de alta tensión, drones para evaluar zonas de difícil acceso y técnicas de predicción de fenómenos naturales: "Vamos a ampliar la red, atender los polos de desarrollo y modernizar el país. Estas acciones beneficiarán a más de 50 millones de usuarios y mejorarán la eficiencia y seguridad del sistema eléctrico".

El Plan de Expansión contempla proyectos por región: 92 en la zona norte, con 137 líneas y 247 subestaciones; 49 en el centro, con 90 líneas y 181 subestaciones; y 30 en el sur, con 48 líneas y 96 subestaciones. Estas obras permitirán atender polos de desarrollo industrial y turístico, así como comunidades con rezago energético en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Además, la CFE incorporará una red eléctrica inteligente, con controles remotos, fibra óptica, transformadores digitales y sensores móviles que permiten monitorear en tiempo real el flujo de energía.

También se aplicarán sistemas de simulación y de monitoreo de huracanes para anticipar afectaciones y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó esta inversión histórica en el sistema de transmisión eléctrica, destinada a interconectar todo el país: "Es una inversión muy importante, son ocho mil 177 millones de dólares para el sistema de transmisión de energía eléctrica de nuestro país. Todo nuestro país está interconectado".

Además, señaló que la interconexión incluye ahora la península, que anteriormente contaba con su propia red aislada, garantizando así que toda la República esté conectada y que la electricidad pueda transportarse de manera eficiente a hogares, empresas y comunidades.