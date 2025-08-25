Lilly Téllez no tiene por qué victimizarse: Sheinbaum; no se pedirá desafuero, afirma

Lilly Téllez habló en un par de ocasiones con Fox News, donde solicitó la "ayuda" de Estados Unidos para combatir al narcotráfico; además calificó como "narcogobierno" al de México, encabezado por Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó esta mañana que se vaya a solicitar el desafuero de la Senadora panista Lilly Téllez, luego de los comentarios que hizo en la cadena Fox News, donde pedía la intervención del Gobierno de Estados Unidos (EU) para combatir a los cárteles mexicanos.

"No. Falso", respondió en su conferencia matutina de este lunes. Sheinbaum recordó que el viernes pasado dijo que "estaba mal" lo que había hecho Lilly Téllez. "Que no podía sacarse de contexto que un Senador fuera a pedir la intervención. Después ella lo minimizó, dijo: ‘Ayuda, no intervención’. Pero de todas maneras dije que no me parece correcto y hubo un tema en redes y gente que se organiza", precisó.

"Ni es nuestra intención desaforarla ni hacer una denuncia, ni mucho menos. Pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Porque las disputas que hay en México se resuelven en México. Cómo ir al exterior a pedir apoyo por parte de una Senadora de la oposición. Pues no. Hay que ponerla en su contexto, pero no tiene por qué victimizarse", agregó Sheinbaum.

La Presidenta reiteró que no están pensando en el desafuero de la panista, pero que "sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién". "Y qué dicen. Porque ahora están con la cosa de que otra vez el ‘narcogobierno’. No les funcionó lo de ‘narcocandidata’, nunca, porque la gente sabe que es falso", recordó.

"Este mes va a haber muy buenos resultados en una reducción todavía mayor el homicidio doloso. Todavía no podemos presentar las cifras de agosto, pero lo que vemos diario en el Gabinete, hay una reducción todavía mayor de homicidios dolosos. Hay un trabajo permanente. Hay una estrategia", adelantó Claudia Sheinbaum.

Y es que en los últimos días, Lilly Téllez ha aparecido en dos ocasiones en programas de la cadena Fox News para hablar de la posible intervención en México contra los cárteles, como ha amenazado en distintas ocasiones el Presidente Donald Trump. En la primera, sostuvo que sí se necesitaba su ayuda. En la segunda, acusó que en México hay un "narcogobierno", lo que provocó las fuertes críticas entre legisladores oficialistas, que la calificaron como "traidora a la Patria".

Lilly Téllez respondió este lunes en sus redes sociales a la Presidenta Sheinbaum. "No me victimizo, al contrario, dejé claro que no daré paso atrás. No pedí intervención. Ella no resuelve en México las agresiones de cárteles contra mexicanos. Se necesita más apoyo de EU contra cárteles, en colaboración, obvio", escribió.

En otro mensaje, la Senadora panista insistió en que Sheinbaum sí había pedido su desafuero, aunque la mandataria federal nunca lo confirmó en su conferencia de prensa, ni la semana pasada ni esta mañana. Lilly Téllez indicó que "ya se retractó".

Aclaro mentiras de @Claudiashein *No me victimizo, al revés, dije que NO daré paso atrás *No pedí intervención *Ella no resuelve en México las agresiones de cárteles *Necesitamos apoyo de EU contra cárteles, en colaboración, obvio *Sí pidió mi desafuero, y ya se retractó pic.twitter.com/EUgXnBLuX8 — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 25, 2025

Luego, en la misma conferencia, la Secretaria de Gobernación le informó a Sheinbaum Pardo que "cualquier persona que se sienta insegura y que requiera apoyo del Gobierno hay un protocolo". "La Secretaría de la Defensa hace un análisis de riesgo y si las personas pueden tener algún riesgo, se les apoya con protección. No creo que haya algún riesgo a menos que ella así lo solicite. Independientemente de su posición política, siempre se les da", explicó.

La doctora recordó que, cuando Rosa Icela Rodríguez era la Secretaria de Seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Lilly Téllez cuestionó a la Guardia Nacional (GN). "Recuerda que [Téllez] hablaba mal de la Guardia Nacional y les dijo a los senadores en su comparecencia: ‘Me acaba de pedir apoyo de la Guardia Nacional’".

Más tarde, Sheinbaum confirmó a través de Rosa Icela, actual Secretaría de Gobernación, que Lilly Téllez tuvo resguardo de la Guardia Nacional durante las campañas de 2024, cuando la panista fue electa nuevamente para el Senado, pero actualmente ya no tiene."Pero si la solicita, se hace igual que con cualquier persona", concluyó la Presidenta.

Pero no es la primera vez que la Senadora panista se muestra a favor de una invasión estadounidense. En enero de este año, cuando Trump amenazó con una invasión a México para "enfrentar" a los cárteles del narcotráfico, Lilly Téllez afirmó que "jamás" cerraría filas con el Gobierno que encabeza la morenista ni se uniría con la mandataria federal, ya que aseguró que ésta vendió al país a los cárteles.

“Jamás cerraré filas ni me uniré con la Presidente que vendió la soberanía de México a los cárteles. Para Sheinbaum, Morena es primero. Para mí, LA PATRIA ES PRIMERO ”, enfatizó la panista en una publicación en su cuenta de X, en donde tan bien expresó que “la amenaza para México es Morena, no Trump”.

A principios de agosto, un reporte del diario The New York Times reveló que Trump ya había firmado en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos. Lo anterior es una pieza más dentro de una larga historia de amagues y amenazas contra México, pero hasta ahora ni el mandatario estadounidense ni las autoridades de su Gobierno han hablado del tema directamente.