Sheinbaum rechaza ataques de EU, de la DEA. “Ningún gobierno extranjero se atrevería”

Sugeyry Romina Gándara

22/08/2025 - 10:07 am

Sheinbaum insistió en que no hay "colaboración sin precedentes" con la DEA, como afirmó el director de la administración estadounidense en una entrevista.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).–“Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”, dijo tajantemente la Presidenta Claudia Sheinbaum al descartar cualquier intervención militar en el país, no sólo de Estados Unidos (EU), sino de cualquier país, frente a las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien no descartó bombardeos contra cárteles en México y que “la decisión está en manos de Trump”.

Ya casi al finalizar la conferencia matutina, la mandataria nuevamente fue cuestionada sobre las declaraciones en el sentido de que el director de la DEA no descarta una intervención militar para atacar a los cárteles de la droga mexicanos. La mandataria negó contundentemente tal posibilidad.

“No. México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”, dijo y agregó: “Eso no va a ocurrir y, como dije, cualquier intento, tenemos el himno nacional: un soldado en cada hijo te dio”.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la Jefa del Ejecutivo volvió a ser cuestionada sobre la relación de su Gobierno con la DEA, a lo que la mandataria respondió tajante.

“¿No hay una colaboración entonces sin precedentes con la DEA?”, cuestionó una reportera a la Presidenta Sheinbaum. La mandataria movió la cabeza, sonrió con ironía y respondió: “No”, negando nuevamente que exista una coordinación como nunca antes con la DEA, pero en esta ocasión ante los dichos de Terry Cole, su director, quien ayer aseguró en una entrevista que existía una “disposición sin precedentes” del Gobierno mexicano para colaborar en el combate al narcotráfico.

Ayer, durante una entrevista con Fox News, Terry Cole elogió lo que calificó como una “disposición sin precedentes” del Gobierno mexicano para colaborar en el combate al narcotráfico, una declaración que contrasta con la postura oficial del Gobierno de México, que ha manifestado su intención de distanciarse de la colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), específicamente tras el anuncio del Proyecto Portero.

El tema volvió a la conferencia matutina —por tercera o cuarta ocasión en los últimos días—, cuando se le insistió a la Presidenta sobre las declaraciones de Cole. “Ya no voy a entrar en debate con la DEA”, respondió, visiblemente fastidiada. Y agregó: “Hay lo que hay. No hay más”.

Sheinbaum explicó que la relación con la agencia estadounidense se limita a que sus elementos solicitan permiso a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se les autoriza bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional y se comparte información únicamente mediante los canales establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad, “pero no hay más”, insistió.

Respecto al comunicado difundido por la DEA sobre un supuesto operativo binacional con México —que el Gobierno mexicano desmintió—, Sheinbaum señaló que no consideraron necesario emitir una nota diplomática. Sin embargo, precisó que el mismo día en que rechazó la existencia de tal coordinación, el Canciller sostuvo comunicación con el Embajador de Estados Unidos para dejar en claro que cualquier información relacionada con México debe ajustarse al proceso institucional de coordinación.

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

