El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

Redacción/SinEmbargo

27/08/2025 - 7:38 pm

Artículos relacionados

Noroña anunció que denunciará penalmente a Alejandro Moreno Cárdenas y otros priistas que participaron en la agresión en su contra esta tarde en la Tribuna del Senado. 

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que denunciará penalmente al Senador Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lesiones y daños a la propiedad por el ataque que sufrió este miércoles a manos del líder priista y otros miembros del partido tricolor, el cual consideró "planeado".

"En condición de qué me golpearon, pues en condición de presidente de la Comisión Permanente, esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo, es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero, cuando esto se haga, procederemos . Yo creo que cometieron presuntos ilícitos que están documentado de lesiones y de daño a propiedad ajena. Que reitero, [fue] planeado.  No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no, planearon la agresión", expresó el legislador en conferencia de prensa.

A la par, negó que se tratará de un enfrentamiento, pues denunció que fue Alejandro Moreno quien perpetró la agresión junto a Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud; y los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien también le dio un puñetazo al legislador en la cabeza, y Alonso Erubiel Lorenzo, que terminó por agredir a miembros de los medios de comunicación. Todos integrantes del PRI.

"¿Cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe, ahí está, no me dio, me dio de rozón, me dio golpes en los brazos. 'Te voy a partir la madre, te voy a matar', me dijo. O sea, ese es el Senador de la República y el presidente del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional. Y no quedó ahí. Emiliano González González, que es un hombre muy competente que colabora conmigo está grabando todo, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenzarlo a muerte. La acción fue premeditada porque había legisladores que no eran de la Permanente y estaban interviniendo", relató el morenista frente a la prensa.

Además, dejó claro que tanto él como su colaborador sufrieron amenazas de muerte por parte del líder priista, quien incluso derribó a Emiliano González de un empujón y lo siguió golpeando en el piso.

"Las amenazas de muerte fueron proferidas tanto con Emiliano González [asesor de la presidencia del Senado] y con Emiliano lo intentaron, ahí esta el video: en el piso pateándolo, aventándole la silla. Es terrible", concluyó el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Este miércoles, al terminar de cantar el Himno Nacional, con el que se dio por finalizada la sesión de la Comisión Permanente del Senado, el priista, subido ya en el podium, reclamó a Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, porqué no le dio la palabra durante la sesión.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", hecho una furia, lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

En tanto, "Alito" Moreno explicó después de su agresión que el "barbaján" era Noroña, porque él lo empujó. "Lo exhibimos como lo que es: un cobarde. Salió corriendo", dijo el también exgobernador de Campeche, acompañado de los otros nueve senadores que tiene el PRI en la Cámara Alta.

Alejandro Moreno se dijo, además, indignado por cómo Noroña trató y faltó al respeto a una compañera legisladora: "Ahí si es hombre este cobarde. Gritarle a una mujer... que venga aquí para que le pegue yo dos chingadazos a ese cabrón, y le enseñemos que a las mujeres se les respeta".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

2

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

3

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

4

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
5

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
6

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

7

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
8

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

La FGR investiga la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que habría sido sustituido por leche en polvo, un hecho que estaría ligado a Sergio Taboada.
9

¿Se investiga nexo narco de Sergio Taboada? Nadie confirma. Pero hay algo en proceso

"Es exitosísimo” la demolición del PRI, dice Noroña a Alito tras renuncia de priista.
10

Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

Ryan Dubé, reportero de The Wall Street Journal, escribe que "cinco de las 12 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran en Ecuador".
11

Los homicidios alcanzan niveles récord en Ecuador. Noboa pide a EU poner base militar

12

CLOSE UP ¬ "El Mayo", el último de los capos históricos, es inmolado por los juniors

Ya es temporada de Chiles en nogada
13

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

El autor de la matanza se quitó la vida en la parte trasera de un edificio en Minneapolis. Estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola.
14

Nueva matanza, ahora en escuela de Minneapolis, sacude a EU. Mueren 2 niños y tirador

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
15

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

2

CLOSE UP ¬ "El Mayo", el último de los capos históricos, es inmolado por los juniors

3

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

Los aranceles de EU del 50% contra India han entrado en vigor este miércoles.
4

Aranceles de EU del 50% a India entran en vigor; es castigo por comprar petróleo ruso

5

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

6

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su trabajo en Mexicali para conducir su programa Ciudad Capital, junto a Eduardo Villalugo.
7

VIDEO: El periodista Jorge Heras es golpeado y amenazado en Mexicali, Baja California

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
8

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que, con el cambio de la SCJN, se acaba una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción y por el nepotismo.
9

“Terminó una era muy cuestionada”: Sheinbaum sobre último informe de Piña en la SCJN

El autor de la matanza se quitó la vida en la parte trasera de un edificio en Minneapolis. Estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola.
10

Nueva matanza, ahora en escuela de Minneapolis, sacude a EU. Mueren 2 niños y tirador

Ryan Dubé, reportero de The Wall Street Journal, escribe que "cinco de las 12 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran en Ecuador".
11

Los homicidios alcanzan niveles récord en Ecuador. Noboa pide a EU poner base militar

Omar García Harfuch dijo que el Cártel de Sinaloa no está derrotado, pero sí celebró que algunas de sus células están mermadas tras la caída de sus fundadores.
12

Cártel de Sinaloa está mermado, no extinto: Harfuch; descarta alianza CJNG-"Chapitos"