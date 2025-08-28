El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

Noroña anunció que denunciará penalmente a Alejandro Moreno Cárdenas y otros priistas que participaron en la agresión en su contra esta tarde en la Tribuna del Senado.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que denunciará penalmente al Senador Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lesiones y daños a la propiedad por el ataque que sufrió este miércoles a manos del líder priista y otros miembros del partido tricolor, el cual consideró "planeado".

"En condición de qué me golpearon, pues en condición de presidente de la Comisión Permanente, esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo, es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero, cuando esto se haga, procederemos . Yo creo que cometieron presuntos ilícitos que están documentado de lesiones y de daño a propiedad ajena. Que reitero, [fue] planeado. No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no, planearon la agresión", expresó el legislador en conferencia de prensa.

Así el momento en el que jalonean y golpean a Fernández Noroña. 📹 @Radio_Formula pic.twitter.com/GD1Ms0O0sh — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 27, 2025

A la par, negó que se tratará de un enfrentamiento, pues denunció que fue Alejandro Moreno quien perpetró la agresión junto a Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud; y los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien también le dio un puñetazo al legislador en la cabeza, y Alonso Erubiel Lorenzo, que terminó por agredir a miembros de los medios de comunicación. Todos integrantes del PRI.

"¿Cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe, ahí está, no me dio, me dio de rozón, me dio golpes en los brazos. 'Te voy a partir la madre, te voy a matar', me dijo. O sea, ese es el Senador de la República y el presidente del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional. Y no quedó ahí. Emiliano González González, que es un hombre muy competente que colabora conmigo está grabando todo, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenzarlo a muerte. La acción fue premeditada porque había legisladores que no eran de la Permanente y estaban interviniendo", relató el morenista frente a la prensa.

🚨 NOROÑA VA POR DESAFUERO DE ALITO por las agresiones violentas en el Senado Por fin... pic.twitter.com/yB6V4KWWlG — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 27, 2025

Además, dejó claro que tanto él como su colaborador sufrieron amenazas de muerte por parte del líder priista, quien incluso derribó a Emiliano González de un empujón y lo siguió golpeando en el piso.

"Las amenazas de muerte fueron proferidas tanto con Emiliano González [asesor de la presidencia del Senado] y con Emiliano lo intentaron, ahí esta el video: en el piso pateándolo, aventándole la silla. Es terrible", concluyó el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Este miércoles, al terminar de cantar el Himno Nacional, con el que se dio por finalizada la sesión de la Comisión Permanente del Senado, el priista, subido ya en el podium, reclamó a Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, porqué no le dio la palabra durante la sesión.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", hecho una furia, lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

A la opinión pública. pic.twitter.com/6lSIJDXcYe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 28, 2025

En tanto, "Alito" Moreno explicó después de su agresión que el "barbaján" era Noroña, porque él lo empujó. "Lo exhibimos como lo que es: un cobarde. Salió corriendo", dijo el también exgobernador de Campeche, acompañado de los otros nueve senadores que tiene el PRI en la Cámara Alta.

Alejandro Moreno se dijo, además, indignado por cómo Noroña trató y faltó al respeto a una compañera legisladora: "Ahí si es hombre este cobarde. Gritarle a una mujer... que venga aquí para que le pegue yo dos chingadazos a ese cabrón, y le enseñemos que a las mujeres se les respeta".