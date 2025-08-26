Noroña felicita a "Alito" por "demolición del PRI" tras pérdida de vicepresidencia

Esta sería la primera vez, en 96 años de historia, que el PRI no tienen representación en el órgano rector del Senado. Fernández Noroña confirmó que la Vicepresidencia ahora le corresponderá al Partido Verde.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró este martes que el Partido de la Revolución Institucional (PRI) perderá su lugar en la Mesa Directiva de la Cámara alta tras la salida del Senador de Puebla, Néstor Camarillo Medina, de la bancada tricolor. Por este motivo, Noroña felicitó con un tono sarcástico a Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, al asegurar que está "demoliendo" a su partido.

“Hay que felicitar ampliamente a Alejandro Moreno. Su trabajo de demolición del PRI es exitosísimo”, expresó Noroña ante medios de comunicación.

Esta sería la primera vez, en 96 años de historia, que el PRI no tienen representación en el órgano rector del Senado. "Le corresponderá al Verde el lugar, absolutamente, de la Vicepresidencia de la Mesa Directiva. Yo creo que la pluralidad de la Mesa Directiva debe expresarse en la Mesa Directiva, pero también la proporcionalidad y le corresponde una secretaría", afirmó.

Ayer, Camarillo informó a través de sus redes sociales que tomaba la decisión de dejar su militancia en el PRI y, por lo tanto, no participar en la renovación de la dirigencia del partido en Puebla.

"Quiero agradecerle a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres que me acompañaron a lo largo de estos cinco años al frente del PRI en el estado de Puebla. No participaré en el proceso de renovación de la dirigencia estatal. Soy un demócrata un hombre de estado, que cree y defiende las instituciones y que respeta los ciclos. El mío hoy se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer. Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana", explicó.

A la par, se dijo convencido de que "para que las cosas cambien, los ciudadanos deben estar al centro de las decisiones porque ustedes son nuestra causa prioritaria en la política".

Luego de que Camarillo renunciara al PRI, dicho partido pasó a ser la cuarta fuerza política en la Cámara Alta por detrás de Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La Mesa Directiva es el órgano rector de la Cámara de Senadores y se integra con un Presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los presentes y en votación por cédula.

Dentro de sus atribuciones se encuentra el abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del pleno; dar curso a los asuntos; conducir los debates y aplicar el reglamento correspondiente; firmar, junto con uno de los secretarios de la Cámara y, en su caso, con el Presidente y un secretario de la colegisladora, las leyes y decretos que expida el Senado de la República o el Congreso de la Unión, así como los acuerdos y demás resoluciones de la Cámara.

Alejandro Moreno, fue reelecto el 11 de agosto de 2024 como presidente nacional del PRI durante la LXXII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, en un hecho inédito para el partido tras la reforma estatutaria que permitió su reelección.

Como resultado, su nuevo periodo al frente del tricolor que se extenderá hasta 2028, una decisión ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tras la reelección, diversos priistas presentaron recursos de inconformidad para apelar esa decisión, lo que generó una desbancada del PRI de personajes como Dulce María Sauri, Francisco Labastida y Pedro Joaquín Coldwell, entre otros.