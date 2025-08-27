"Esta en mi declaración, la pagó a crédito", dice Noroña sobre su casa en Tepoztlán

El Senador Fernández Noroña aseguró que se trata de información pública patrimonial que adquirió en octubre la casa, valuada en 12 millones de pesos, a crédito, y que cumplirá apenas un año pagándola con el salario que ha recibido en la Cámara Alta y también como Diputado.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– El presidente saliente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó este martes que sí adquirió una casa en Tepoztlán, cuyo valor es de 12 millones de pesos, pero aseveró que la vivienda está en su declaración patrimonial y la está pagando "a crédito" con los ingresos como legislador, no solamente en la actual Legislatura, sino desde que era Diputado en el periodo anterior.

"Con mi ingreso como Senador y con mi ingreso que tuve como Diputado, estoy pagado una casa que compré a crédito", explicó en entrevista con medios el Senador de Morena. "En octubre cumplo el primer año pagando", añadió.

Noroña explicó que se mudó a esta casa de 201 metros cuadrados en pandemia: la rentó durante cuatro años y desde octubre empezó a pagarla tras su adquisición a crédito. "Llevo allí viviendo casi el quinto año. He rentado cuatro", dijo.

El legislador indicó que ha hecho "videos de la casa, la he mostrado, la estoy pagando. Sí sería equivalente a una casa de sector medio", argumentó. Además, dijo que los reportes de prensa sobre la compra de la casa "es pública, es declaración patrimonial. Estoy pagando a crédito la casa que rentaba en Tepoztlán", reiteró el Senador.

Noroña fue Diputado federal desde 2018 a 2021 y se reeligió para un segundo periodo de 2021 a 2024. El año pasado, pasó al Senado, donde fue elegido para el periodo 2024-2030. Ha sido en este primer año de la LXVI Legislatura el presidente de la Mesa Directiva del Senado, puesto que dejará en septiembre.

Tepoztlán, ubicada unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de México, es una localidad del estado de Morelos. Está clasificado como "Pueblo Mágico", donde los visitantes suelen escalar el cerro del Tepozteco. Es un destino turístico y se encuentra a 17 kilómetros de Cuernavaca, otro destino de descanso muy recurrido por los capitalinos.

La casa de Noroña se inserta en la polémica que ha agobiado a Morena, el partido en el poder, a lo largo del verano, cuando una serie de legisladores y funcionarios y dirigentes del partido guinda –incluidos Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el Diputado Ricardo Monreal– han realizado viajes de lujo a destinos internacionales, además del derroche que han mostrado otros.

Alcalde: Aunque tengan recursos, no lo hagan

Hace un par de semanas, Luisa María Alcalde Luján, la dirigente nacional de Morena, afirmó que los dirigentes y funcionarios públicos tienen que poner el ejemplo de la "justa medianía", luego de la polémica por los viajes de lujo a diferentes partes del mundo.

"Él [López Beltrán] viajó con sus recursos. No cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Viajó igual que los otros compañeros, a diferencia de antes, que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales, estatales, en helicópteros, subían en Las Parejas y aterrizaban en campos de golf. Entonces es distinto", dijo en una rueda de prensa desde Morelos sobre el Secretario de Organización de Morena.

"Dicho esto, sí es importante, sobre todo por el ambiente y la campaña que se quiere generar, que nosotros reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque se tengan los recursos de ponerse por ejemplo ropa muy cara, un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía. Eso es", pidió.

Alcalde además señaló la "evidente campaña" en contra de Morena. "Es obvia. Tenemos que ser conscientes y tener claridad de que esto se trata de una campaña de la derecha que quiere debilitar nuestro movimiento, que es de la gente para la gente. Si se debilita Morena, ¿qué queda: el PRIAN, el PRI, el PAN, ‘Alito’?", cuestionó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también ha llamado a los morenistas, e incluso a políticos y funcionarios de otros partidos, a ejercer el poder "con humildad" y recordó que es el pueblo de México quien los juzga.

"Cualquiera: sea la Presidenta, sea un Diputado, un Senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad, esa es mi recomendación a todas y todos, incluso no sólo de Morena o partidos aliados, a todas y todos. A nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México", apuntó.

La Presidenta Sheinbaum detalló que lo más importante "es que somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo". "Debemos actuar como ciudadanos, desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad. Y nos juzga el pueblo, nadie más", completó.