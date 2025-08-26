Noroña tacha de “cretino” a Cónsul por postura "servil" tras ir a Alligator Alcatraz

Redacción/SinEmbargo

26/08/2025 - 12:45 pm

Gerardo Fernández Noroña criticó al Cónsul en Miami, Rutilio Escandón, por decir que hay “buenas condiciones” para los migrantes en Alligator Alcatraz.

Artículos relacionados

El legislador morenista reprobó que el Cónsul Rutilio Escandón asegurara que los migrantes estaban “en buenas condiciones”, por lo que exigió acciones reales para protegerlos.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lanzó fuertes críticas contra el Cónsul de México en Miami, Estados Unidos (EU), Rutilio Escandón, a quien llamó “cretino” por afirmar que los migrantes mexicanos recluidos en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, se encuentran “en buenas condiciones”.

En una transmisión en vivo desde su canal de YouTube, el Senador recriminó: “Este Rutilio Escandón es un cretino de verdad, el Cónsul en Miami es un cretino. Ir a decir que no están tan mal las condiciones. Que se vaya a vivir ahí el cabrón con los migrantes, a ver si es cierto que no están tan mal las condiciones, sirve que los ayuda más. Es de veras lamentable su papel, lamentable”.

El exgobernador de Chiapas había difundido en redes sociales que, tras visitar el centro y entrevistarse con 14 de los 78 mexicanos detenidos, “constatamos que se encuentren en buenas condiciones, escuchamos sus necesidades y solicitamos que se respeten sus derechos humanos”.

Noroña consideró que la postura del Cónsul fue “obsequiosa, servil, indigna” y advirtió: “Ahí están de tibios, o sea, como si, a ver. Es muy complicada la relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero qué ganan con esa posición obsequiosa, servil, indigna. Están ahí para defender a nuestros compatriotas, hermanos y hermanas, no están ahí para andar de queda bien. Su responsabilidad es otra”.

El Senador recordó que este tipo de centros “violan los derechos humanos” y “buscan lastimar la dignidad” de las personas privadas de la libertad. Subrayó que quienes están recluidos son “migrantes, no han cometido ningún delito, son mujeres y hombres que van a trabajar y que por su color de piel son detenidos”.

Además, celebró la decisión de una Jueza de ordenar el cierre de Alligator Alcatraz en un plazo de 60 días, tras cuestionarse la legalidad de su construcción en un área de humedales y las denuncias por tratos inhumanos.

Jueza da plazo a Florida para cerrar Alligator Alcatraz

El pasado 21 de agosto, una Jueza federal ordenó detener las operaciones en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz en un plazo de 60 días, tras una demanda de grupos ambientalistas que impugnó la legalidad del sitio.

En las instalaciones se encuentran 78 mexicanos, confirmó el Cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, quien señaló: “Constatamos que se encuentren en buenas condiciones. Escuchamos sus necesidades y solicitamos se respeten sus derechos humanos”.

La Jueza determinó que el centro, construido en una reserva natural de la UNESCO y Patrimonio Mundial, viola la LLey y prohibió el ingreso de nuevos migrantes. Organizaciones como Friends of The Everglades, Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee exigían su cierre inmediato por los daños al ecosistema y su valor sagrado.

Defensores de derechos humanos celebraron la medida. “Es una victoria histórica para los Everglades y para innumerables estadounidenses que creen que esta área silvestre en peligro debe ser protegida, no explotada”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of The Everglades.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
1

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

Néstor Camarillo renuncia al PRI y deja al partido sin lugar en la Mesa Directiva del Senado
2

Néstor Camarillo se va del PRI y deja al partido sin lugar en la directiva del Senado

Ya es temporada de Chiles en nogada
3

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que las revelaciones de "El Mayo" Zambada en EU deben ser denunciadas y definir a qué políticos fue a los que sobornó.
4

CSP pide denunciar sobornos de "El Mayo"; DEA igualó a García Luna con capos, destaca

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
5

Integrantes de la Marea Rosa buscan partido porque el PRIAN ya no los representa: CSP

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
6

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
7

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Los OPLES se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y su existencia está en duda con la Reforma Electoral.
8

Los OPLES (los “INE locales”) cuestan un dineral. Son opacos y los rodea el escándalo

Juez aplaza audiencia de “El Mayo” Zambada a petición de la Fiscalía.
9

ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed
10

Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, en ataque inédito al Banco Central

ICE volvió a asestar otro golpe contra "Trump Burguer" al arrestar a Iyad Abuelhawa, cofundador de la sucursal de Texas.
11

El codueño de “Trump Burger” en Texas, migrante sin papeles, es detenido por el ICE

Norma Piña dejó un presupuesto para la próxima SCJN con una serie de privilegios que han sido empleados para atacar a los nuevos ministros, expuso Lenia Batres.
12

Piña quiso manchar a nuevos ministros, pidiéndoles privilegios presupuestales: Batres

Cadillac anunció este martes que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán su pareja de pilotos para su debut en la F1.
13

Cadillac presenta a "Checo" Pérez y Valtteri Bottas como su pareja de pilotos para F1

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la CdMx esté gobernada por cárteles, como afirmó Stephen Miller, asesor en seguridad interna de la Casa Blanca.
14

Cárteles gobiernan la CdMx: asesor de EU; "a lo mejor no conoce cifras", responde CSP

¿Cuáles documentos deben digitalizarse para solicitar la Beca Benito Juárez?
15

Beca Benito Juárez: ¿Qué documentos debes digitalizar para solicitarla? ¡Toma nota!

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Gerardo Fernández Noroña criticó al Cónsul en Miami, Rutilio Escandón, por decir que hay “buenas condiciones” para los migrantes en Alligator Alcatraz.
1

Noroña tacha de “cretino” a Cónsul por postura "servil" tras ir a Alligator Alcatraz

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la CdMx esté gobernada por cárteles, como afirmó Stephen Miller, asesor en seguridad interna de la Casa Blanca.
2

Cárteles gobiernan la CdMx: asesor de EU; "a lo mejor no conoce cifras", responde CSP

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que las revelaciones de "El Mayo" Zambada en EU deben ser denunciadas y definir a qué políticos fue a los que sobornó.
3

CSP pide denunciar sobornos de "El Mayo"; DEA igualó a García Luna con capos, destaca

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
4

Integrantes de la Marea Rosa buscan partido porque el PRIAN ya no los representa: CSP

El cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, falleció a los 88 años de edad, según informó su compañero Ramón Arcusa.
5

El cantante Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, muere a los 88 años

Cadillac anunció este martes que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán su pareja de pilotos para su debut en la F1.
6

Cadillac presenta a "Checo" Pérez y Valtteri Bottas como su pareja de pilotos para F1

Con una inversión de al menos 800 millones de dólares (mdd), el Gobierno federal anunció la construcción dos plantas termosolares en Baja California Sur (BCS).
7

El Gobierno federal construirá 2 plantas termosolares en BCS; se invertirán 800 mdd

8

El acoso judicial contra medios y periodistas de México se ha disparado, dice informe

Los OPLES se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y su existencia está en duda con la Reforma Electoral.
9

Los OPLES (los “INE locales”) cuestan un dineral. Son opacos y los rodea el escándalo

Una joven de 17 años de edad originaria de Zacatecas falleció debido a un probable caso de rabia humana mientras era atendida en un hospital del IMSS.
10

Joven de 17 años infectada con rabia por mordedura de un zorrillo muere en Zacatecas

Néstor Camarillo renuncia al PRI y deja al partido sin lugar en la Mesa Directiva del Senado
11

Néstor Camarillo se va del PRI y deja al partido sin lugar en la directiva del Senado

Diez presuntos integrantes de La Familia Michoacana fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de la niña Dulce, ocurrido en Chalco.
12

La FGJEM detiene a 10 por homicidio de la niña Dulce; serían de La Familia Michoacana