Noroña tacha de “cretino” a Cónsul por postura "servil" tras ir a Alligator Alcatraz

El legislador morenista reprobó que el Cónsul Rutilio Escandón asegurara que los migrantes estaban “en buenas condiciones”, por lo que exigió acciones reales para protegerlos.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lanzó fuertes críticas contra el Cónsul de México en Miami, Estados Unidos (EU), Rutilio Escandón, a quien llamó “cretino” por afirmar que los migrantes mexicanos recluidos en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, se encuentran “en buenas condiciones”.

En una transmisión en vivo desde su canal de YouTube, el Senador recriminó: “Este Rutilio Escandón es un cretino de verdad, el Cónsul en Miami es un cretino. Ir a decir que no están tan mal las condiciones. Que se vaya a vivir ahí el cabrón con los migrantes, a ver si es cierto que no están tan mal las condiciones, sirve que los ayuda más. Es de veras lamentable su papel, lamentable”.

El exgobernador de Chiapas había difundido en redes sociales que, tras visitar el centro y entrevistarse con 14 de los 78 mexicanos detenidos, “constatamos que se encuentren en buenas condiciones, escuchamos sus necesidades y solicitamos que se respeten sus derechos humanos”.

Noroña consideró que la postura del Cónsul fue “obsequiosa, servil, indigna” y advirtió: “Ahí están de tibios, o sea, como si, a ver. Es muy complicada la relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero qué ganan con esa posición obsequiosa, servil, indigna. Están ahí para defender a nuestros compatriotas, hermanos y hermanas, no están ahí para andar de queda bien. Su responsabilidad es otra”.

El Senador recordó que este tipo de centros “violan los derechos humanos” y “buscan lastimar la dignidad” de las personas privadas de la libertad. Subrayó que quienes están recluidos son “migrantes, no han cometido ningún delito, son mujeres y hombres que van a trabajar y que por su color de piel son detenidos”.

Además, celebró la decisión de una Jueza de ordenar el cierre de Alligator Alcatraz en un plazo de 60 días, tras cuestionarse la legalidad de su construcción en un área de humedales y las denuncias por tratos inhumanos.

Jueza da plazo a Florida para cerrar Alligator Alcatraz

El pasado 21 de agosto, una Jueza federal ordenó detener las operaciones en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz en un plazo de 60 días, tras una demanda de grupos ambientalistas que impugnó la legalidad del sitio.

En las instalaciones se encuentran 78 mexicanos, confirmó el Cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, quien señaló: “Constatamos que se encuentren en buenas condiciones. Escuchamos sus necesidades y solicitamos se respeten sus derechos humanos”.

La Jueza determinó que el centro, construido en una reserva natural de la UNESCO y Patrimonio Mundial, viola la LLey y prohibió el ingreso de nuevos migrantes. Organizaciones como Friends of The Everglades, Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee exigían su cierre inmediato por los daños al ecosistema y su valor sagrado.

Defensores de derechos humanos celebraron la medida. “Es una victoria histórica para los Everglades y para innumerables estadounidenses que creen que esta área silvestre en peligro debe ser protegida, no explotada”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of The Everglades.