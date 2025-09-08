Ángeles Ojeda, funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos, es asesinado a balazos

El director de administración de Seguridad Pública de Los Cabos, Ángeles Ojeda de Jesús, fue asesinado por un grupo armado que le interceptó y disparó en múltiples ocasiones. Las autoridades ya investigan el caso.

Por Gilberto Santiesteban

Tijuana, 7 de septiembre (Zeta).- Autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California, confirmaron el homicidio del director de Administración de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Ángeles Ojeda de Jesús.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ángeles Ojeda fue asesinado la mañana de este domingo 7 de septiembre en la colonia Villa Bonita en San José del Cabo.

El funcionario fue interceptado por un comando que abrió fuego en su contra, esto en las calles Q y F.

A pesar de que solicitó la intervención de unidades de emergencia, cuando los paramédicos arribaron a la escena Ángeles Ojeda ya no contaba con signos vitales.

Los agentes estatales de Investigación Criminal y peritos en criminalística trabajan en el lugar de los hechos en estos momentos, en el procesamiento y avance de las investigaciones del caso.

Hasta ahora, el Alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, ni el Gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, se han pronunciado al respecto del homicidio del director, que es el cuarto asesinato cometido en contra de un elemento de corporación de seguridad y justicia en los últimos cuatro meses en Baja California Sur.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, envió un comunicado en el que lamentó el asesinato del funcionario y condenó los hechos.

“Condenamos estos hechos en los cuales, reiteramos nuestro apoyo para la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado del Gobierno de Baja California Sur que estará realizando las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, expresó Rentería Santana.

