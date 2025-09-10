VIDEO ¬ Las elecciones peligran en México, dice FCH, y reprocha a EU por no meterse

Calderón expresó su desconcierto ante la falta de intervención del Gobierno de Estados Unidos en México para frenar la Reforma Judicial.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Felipe Calderón Hinojosa, quien nunca se pudo librar de la acusación de haber llegado a la Presidencia de la República en 2006 a través de un fraude electoral, reapareció ayer para denunciar que las elecciones libres y justas en México "están en riesgo".

"México es la segunda democracia más grande o solía serlo. Realmente creo que en México están en riesgo las elecciones libres y justas”, aseguró Calderón en la conferencia sobre “El Estado de la Democracia en América”, que impartió en inglés para la Universidad de Georgetown en Estados Unidos (EU).

La afirmación ocurrió luego de que el expresidente abordara la Reforma Judicial que permitió que por primera vez en México se eligieran por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El Poder Judicial está en manos de militantes y simpatizantes de Morena. Algunos de ellos eran abogados de narcotraficantes o hay personas sin experiencia. Y para terminar, no hay garantías para ningún ciudadano y mucho menos para la gente de la oposición", acusó Calderón Hinojosa.

Asimismo, el exmandatario mexicano expresó su desconcierto ante la falta de intervención del Gobierno de Estados Unidos en México para frenar la Reforma Judicial, la cual fue parte del llamado "Plan C", con el que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a las mexicanas y los mexicanos que salieran a votar para obtener una mayoría en el Congreso de la Unión.

"No quiero decir lo que los americanos pudieron hacer. Pero lo que está claro es que este proceso de demolición, no sé si la expresión es correcta, pasó justo bajo la nariz del Embajador de Estados Unidos, y no estoy hablando de esta Administración. No sé si el Embajador no se dio cuenta de lo que estaba pasando exactamente o simplemente ignoró aquello, que es terrible", dijo, en referencia a Ken Salazar, diplomático del expresidente demócrata Joe Biden.

El expresidente fraudulento

El proceso electoral de 2006 sigue siendo recordado como un fraude por parte de la izquierda, y en particular por el obradorismo, pues Felipe Calderón, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), ganó con una mínima diferencia de 0.56 por ciento sobre López Obrador de la coalición Por el Bien de Todos, quienes denunciaron diversas irregularidades antes, durante y después de dicha jornada.

En su libro ¡Gracias!, editado por Planeta, el expresidente López Obrador habló sobre este proceso lo siguiente: “La injerencia de Fox en el proceso electoral no tuvo límite: desde el principio hubo plena correspondencia entre el Gobierno federal y el equipo de campaña de Felipe Calderón, y ambos hacían reuniones conjuntas. La coordinación era plena: por ejemplo, iba Calderón a un estado y detrás iba Fox; o al revés, iba primero Fox y después Calderón”.

Pese a todo esto, el proceso fue defendido por el PAN, aunque no así por el tercer candidato de esa elección, Roberto Madrazo, quien en 2018 ofreció una entrevista admitiendo que en las actas del partido, López Obrador estaba por arriba de Calderón: “No reconocí a Calderón porque Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI en donde iba a demostrar él su triunfo, respaldado en actas del PRI. En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas”, dijo.

Sin embargo, a pesar de reconocer la injerencia de Vicente Fox y las denuncias de fraude, los magistrados del Tribunal Electoral validaron los comicios de 2006 porque para anularlas era necesario un “escenario excepcional, con irregularidades evidentes y sin el menor resquicio de duda”.

-Con información de Nancy Gómez