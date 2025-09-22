Es muy lamentable: CSP sobre caso "Papayita"; Gabinete de Seguridad estará pendiente

Un trabajador de limpieza de un supermercado en Torreón, conocido como "Papayita", murió tras consumir desengrasante por una "broma" de sus compañeros; Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad estará atento al caso.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este lunes que "es muy lamentable" el caso de un trabajador de limpieza del supermercado H-E-B, identificado como Carlos Gurrola Arguijo, alias “Papayita”, quien murió en Torreón, Coahuila, tras haber ingerido una bebida que presuntamente fue adulterada con desengrasante por sus compañeros como parte de una "broma". El caso ya lo investigan las autoridades locales y el Gabinete de Seguridad estará atento al caso, añadió la mandataria.

"Está en manos de la Fiscalía estatal, la Fiscalía del estado de Coahuila. Es muy lamentable y por supuesto el Gabinete de Seguridad va a estar pendiente del caso", dijo la Presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

El caso ha causado indignación entre las y los mexicanos, sobre todo entre las y los habitantes de Torreón, quienes han acusado a la empresa de no hacerse responsable de la situación. Ayer, docenas de personas se congregaron a las afueras del supermercado donde ocurrió este caso de abuso de parte de los compañeros de "Papayita" para exigir justicia.

Estoy en el Plantón afuera de HEB, exigiendo justicia por el homicidio de Carlos Gurrola “El Papayita”. No fue una broma, fue violencia que le arrebató la vida.

No podemos normalizar el acoso ni el maltrato disfrazado de juegos.✊#Heb #Torreon #JusticiaParaCarlosGurrola pic.twitter.com/buB6bZ7YBm — LuisShots (@Peter_sr97) September 21, 2025

La tienda de autoservicio publicó un comunicado el domingo, donde reiteró su más sentido pésame por el fallecimiento de Carlos Gurrola Aguijo, "Papayita", muy querido en la comunidad lagunera.

"Entendemos y respetamos la voz de la comunidad que se manifestó frente a nuestra tienda. Compartimos plenamente su exigencia de justicia y reiteramos nuestro compromiso para que los hechos se esclarezcan con total transparencia", señaló la empresa.

"Desde el primer momento hemos colaborado con la Fiscalía y las autoridades correspondientes, entregando toda la información y videos disponibles para apoyar en la investigación. Al mismo tiempo, mantenemos un diálogo cercano con la familia del señor Gurrola para brindarles acompañamiento у apoyo, en conjunto con Multiservicios Rocasa", subrayó.

Además, H-E-B indicó que actúa "bajo una política de cero tolerancia hacia cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas". "Como parte de los acuerdos con la familia del señor Gurrola, mañana [lunes] se llevará a cabo una reunión en la Fiscalía, en la que se les actualizará sobre el estatus de la investigación y sus principales líneas", destacó.

Reiteramos nuestro compromiso y transparencia con toda la comunidad. Compartimos con ustedes este comunicado oficial en seguimiento a la situación acontecida. pic.twitter.com/LjH7La1M3w — H-E-B México (@HEB_mexico) September 22, 2025

“Papayita” falleció en el municipio de Torreón, Coahuila, luego de ingerir la bebida contaminada por parte de sus compañeros de trabajo en el supermercado. El hombre consumió la bebida el pasado 30 de agosto, alrededor de las 15:30 horas, cuando Gurrola regresó de su descanso y tomó de una botella de electrolitos que había dejado en su área laboral, ubicada dentro de un supermercado en la zona Senderos de Torreón.

Tras ingerir parte del contenido, comenzó a sentirse mal y manifestó fuertes molestias que derivaron en problemas respiratorios y sensación de quemaduras internas. Sin embargo, cerca de las 18:00 horas de ese mismo día, la empresa informó a la familia que el trabajador sería trasladado a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que presentaba graves dificultades para respirar.

Durante su estancia en el hospital, el personal médico lo diagnosticó con daño severo en pulmones y tráquea por la ingesta de una sustancia química, motivo por el cual fue enviado de emergencia a la Clínica de Alta Especialidad 71 del IMSS.

A raíz del accidente, los familiares de Carlos Gurrola señalaron que su fallecimiento estuvo relacionado con el acoso y las burlas constantes que enfrentaba día con día en su centro de trabajo.

Entre estas “bromas pesadas” contra "Papayita" se encuentran la alteración de su comida, el escondite de sus pertenencias y las llantas de su bicicleta ponchadas en varias ocasiones, la cual utilizaba para trasladarse desde su casa al lugar donde laboraba.

Asimismo, la empresa H-E-B Senderos aclaró, mediante un primer comunicado, que Carlos Gurrola no era empleado directo de la cadena de supermercados, sino que pertenecía a la compañía de limpieza Multiservicios Rocasa S.A. de C.V.

Dentro de las diligencias, la Fiscalía indicó que existen indicios de que el envase de la bebida pudo ser manipulado con productos químicos empleados en labores de limpieza. Sin embargo, precisó que aún no se ha establecido cómo llegó la sustancia al interior del recipiente ni si se trató de un accidente o de una acción con dolo.

Además, el Ministerio Público también indaga la presunta desaparición de la botella original, la cual habría sido desechada por una trabajadora tras el incidente, eliminando así una posible evidencia clave.