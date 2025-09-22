Es muy lamentable: CSP sobre caso "Papayita"; Gabinete de Seguridad estará pendiente

Redacción/SinEmbargo

22/09/2025 - 12:37 pm

Artículos relacionados

Un trabajador de limpieza de un supermercado en Torreón, conocido como "Papayita", murió tras consumir desengrasante por una "broma" de sus compañeros; Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad estará atento al caso.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este lunes que "es muy lamentable" el caso de un trabajador de limpieza del supermercado H-E-B, identificado como Carlos Gurrola Arguijo, alias Papayita, quien murió en Torreón, Coahuila, tras haber ingerido una bebida que presuntamente fue adulterada con desengrasante por sus compañeros como parte de una "broma". El caso ya lo investigan las autoridades locales y el Gabinete de Seguridad estará atento al caso, añadió la mandataria.

"Está en manos de la Fiscalía estatal, la Fiscalía del estado de Coahuila. Es muy lamentable y por supuesto el Gabinete de Seguridad va a estar pendiente del caso", dijo la Presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

El caso ha causado indignación entre las y los mexicanos, sobre todo entre las y los habitantes de Torreón, quienes han acusado a la empresa de no hacerse responsable de la situación. Ayer, docenas de personas se congregaron a las afueras del supermercado donde ocurrió este caso de abuso de parte de los compañeros de "Papayita" para exigir justicia.

La tienda de autoservicio publicó un comunicado el domingo, donde reiteró su más sentido pésame por el fallecimiento de Carlos Gurrola Aguijo, "Papayita", muy querido en la comunidad lagunera.

"Entendemos y respetamos la voz de la comunidad que se manifestó frente a nuestra tienda. Compartimos plenamente su exigencia de justicia y reiteramos nuestro compromiso para que los hechos se esclarezcan con total transparencia", señaló la empresa.

"Desde el primer momento hemos colaborado con la Fiscalía y las autoridades correspondientes, entregando toda la información y videos disponibles para apoyar en la investigación. Al mismo tiempo, mantenemos un diálogo cercano con la familia del señor Gurrola para brindarles acompañamiento у apoyo, en conjunto con Multiservicios Rocasa", subrayó.

Además, H-E-B indicó que actúa "bajo una política de cero tolerancia hacia cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas". "Como parte de los acuerdos con la familia del señor Gurrola, mañana [lunes] se llevará a cabo una reunión en la Fiscalía, en la que se les actualizará sobre el estatus de la investigación y sus principales líneas", destacó.

“Papayita” falleció en el municipio de Torreón, Coahuila, luego de ingerir la bebida contaminada por parte de sus compañeros de trabajo en el supermercado. El hombre consumió la bebida el pasado 30 de agosto, alrededor de las 15:30 horas, cuando Gurrola regresó de su descanso y tomó de una botella de electrolitos que había dejado en su área laboral, ubicada dentro de un supermercado en la zona Senderos de Torreón.

Tras ingerir parte del contenido, comenzó a sentirse mal y manifestó fuertes molestias que derivaron en problemas respiratorios y sensación de quemaduras internas. Sin embargo, cerca de las 18:00 horas de ese mismo día, la empresa informó a la familia que el trabajador sería trasladado a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que presentaba graves dificultades para respirar.

Durante su estancia en el hospital, el personal médico lo diagnosticó con daño severo en pulmones y tráquea por la ingesta de una sustancia química, motivo por el cual fue enviado de emergencia a la Clínica de Alta Especialidad 71 del IMSS.

A raíz del accidente, los familiares de Carlos Gurrola señalaron que su fallecimiento estuvo relacionado con el acoso y las burlas constantes que enfrentaba día con día en su centro de trabajo.

"Papayita" era trabajador de limpieza y murió por presunta broma de compañeros en Torreón.
"Papayita" era trabajador de limpieza y murió por una presunta broma de sus compañeros en Torreón. Foto: Especial

Entre estas “bromas pesadas” contra "Papayita" se encuentran la alteración de su comida, el escondite de sus pertenencias y las llantas de su bicicleta ponchadas en varias ocasiones, la cual utilizaba para trasladarse desde su casa al lugar donde laboraba.

Asimismo, la empresa H-E-B Senderos aclaró, mediante un primer comunicado, que Carlos Gurrola no era empleado directo de la cadena de supermercados, sino que pertenecía a la compañía de limpieza Multiservicios Rocasa S.A. de C.V.

Dentro de las diligencias, la Fiscalía indicó que existen indicios de que el envase de la bebida pudo ser manipulado con productos químicos empleados en labores de limpieza. Sin embargo, precisó que aún no se ha establecido cómo llegó la sustancia al interior del recipiente ni si se trató de un accidente o de una acción con dolo.

Además, el Ministerio Público también indaga la presunta desaparición de la botella original, la cual habría sido desechada por una trabajadora tras el incidente, eliminando así una posible evidencia clave.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Poder decir

"Lo que ha pasado en Estados Unidos, con dos de los programas nocturnos de mayor audiencia y...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

SOMA, el arte de ser coleccionista

"El sentido último de esta subasta no es enriquecer las arcas de SOMA, que es una institución...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Las acciones de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas cayeron este lunes hasta en un 70.97 por ciento.
2

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "genocidio" a lo ocurrido en la Franja de Gaza desde que inició la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás.
3

Sheinbaum lo llama “genocidio” y recuerda que México reconoció a Embajadora palestina

Valle de Bravo
4

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Guárdense las diferencias entre un hombre noble, Eliseo, y un despojo de ser humano: Salinas Pliego, quien se llama a sí mismo “Don Ricardo” o “Tío Richi”.
5

Un hombre sin recato

El final de Adán.
6

El final de Adán

Manuel Velasco, Jorge Emilio González y Arturo Escobar, políticos del Partido Verde.
7

Caciques locales del Partido Verde encabezan una rebelión silenciosa contra Morena

La tormenta tropical "Narda" que se formó en el Océano Pacífico provocará lluvias intensas en al menos cuatro estados de la República Mexicana, alertó el SMN.
8

La tormenta tropical "Narda" provocará lluvias intensas en 4 estados: SMN

El sustituto del fentanilo está aquí: los nitazenos
9

El sustituto del fentanilo está aquí: los nitazenos. Pueden ser 10 veces más potentes

Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó el calendario de audiencias y el micrositio para recabar propiestas.
10

Gómez llama a debatir Reforma Electoral; lanza calendario de audiencias y micrositio

La FGR ya investiga la desaparición de B-King y Regio Clown, dos artistas colombianos, en CdMx.
11

Sheinbaum anuncia que la FGR investiga desaparición de artistas colombianos en México

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, murió luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en el municipio de García, en Nuevo León.
12

Débora Estrella, conductora mexicana de televisión, muere a los 43 en accidente aéreo

Filosofía, ¿para qué?
13

Filosofía… ¿para qué?

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day se detuvo de forma temporal después de que Tom Holland fuera hospitalizado tras sufrir una conmoción leve en el set.
14

Tom Holland sale del hospital tras sufrir una caída en el set de Spider-Man 4

15

Sheinbaum y su justicia selectiva

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum afirmó que "es muy lamentable" el caso de “Papayita”, quien murió en Coahuila tras haber ingerido una bebida adulterada con desengrasante.
1

Es muy lamentable: CSP sobre caso "Papayita"; Gabinete de Seguridad estará pendiente

Maduro envió una carta a Trump, en la que planteó la posibilidad de reabrir canales de diálogo a través de Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca.
2

Maduro manda carta a Trump: le propone diálogo directo a través de enviado especial

La tormenta tropical "Narda" que se formó en el Océano Pacífico provocará lluvias intensas en al menos cuatro estados de la República Mexicana, alertó el SMN.
3

La tormenta tropical "Narda" provocará lluvias intensas en 4 estados: SMN

El Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar.
4

Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a zarpar tras ser reparado; aún falta dictamen de EU

Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó el calendario de audiencias y el micrositio para recabar propiestas.
5

Gómez llama a debatir Reforma Electoral; lanza calendario de audiencias y micrositio

La FGR ya investiga la desaparición de B-King y Regio Clown, dos artistas colombianos, en CdMx.
6

Sheinbaum anuncia que la FGR investiga desaparición de artistas colombianos en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "genocidio" a lo ocurrido en la Franja de Gaza desde que inició la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás.
7

Sheinbaum lo llama “genocidio” y recuerda que México reconoció a Embajadora palestina

La Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania concluyó que Rusia sigue perpetrando crímenes de guerra y contra la humanidad en su ofensiva militar.
8

Comisión de ONU acusa a Rusia de crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day se detuvo de forma temporal después de que Tom Holland fuera hospitalizado tras sufrir una conmoción leve en el set.
9

Tom Holland sale del hospital tras sufrir una caída en el set de Spider-Man 4

10

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Desaparece DJ y el cantante B-King, ambos colombianos.
11

Petro pide ayuda a CSP para dar con cantante y DJ; colombianos desaparecieron en CdMx

La FGR consiguió vincular a proceso a Óscar Antonio Álvarez González, quien fungía como uno de los principales operadores financieros de "El Mencho", del CJNG.
12

La FGR obtiene vinculación a proceso contra el principal operador financiero del CJNG