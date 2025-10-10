"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

10/10/2025 - 12:05 am

Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha sido exhibido a sí mismo al estallar en distintas entrevistas en las que se le ha preguntado sobre su patrimonio millonario por el cual ha sido acusado de enriquecimiento ilícito y enfrenta una solicitud de desafuero

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– La Gobernadora de Campeche Layda Sansores “te expropió tres terrenos, ahora no me salgas con la mamada que no son tuyos, uno era de tu mamá y dos tuyos”, le respondió el publicista Carlos Alazraki a Alejandro Moreno Cárdenas en la plática que sostuvieron en Atypical Te Ve —un medio que se ha vuelto un escaparte de la derecha— cuando el dirigente priista buscaba salir al paso de sus cuestionamientos por su patrimonio millonario. “Alito” sostuvo en respuesta, como lo hace cada vez que sale el tema, que los terrenos son de “particulares”.

Más adelante, en esa misma conversación, Moreno Cárdenas insistió en que era un “perseguido político”, como gusta asumirse cada vez que se le cuestiona por los señalamientos de corrupción en su contra y en una pregunta retórica le dijo a Alazraki que si sabía qué habían hecho ante la embestida.

—Por eso, ¿qué hicimos nosotros?... —planteó Alejandro Moreno.

—...¿Qué hiciste? Comprarte otro… —le respondió Alazraki, interrumpiéndolo, entre risas de burla.

—...decir que ante cualquier mentira y calumnia los vamos a denunciar a nivel internacional…

Alejandro Moreno, senador del PRI, durante la sesión
Alejandro "Alito" Moreno presumió su reunión con el expresidente uruguayo José Mujica. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Esta fue una de las pláticas y entrevistas en las que “Alito” Moreno Cárdenas ha exhibido su molestia y sus estallidos de furia cada vez que se le ha cuestionado sobre su patrimonio millonario por el cual ha sido acusado de enriquecimiento ilícito y enfrenta una solicitud de desafuero.

Apenas a finales de septiembre, el Gobierno de Campeche emitió una declaratoria de expropiación a tres terrenos ligados a Moreno Cárdenas, uno de los cuales pertenece a su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero. Los predios cubren una extensión de 70 mil metros cuadrados, pero “Alito” sostiene que pertenecen a privados y que expropiarlos busca sentar las bases del “modelo venezolano”.

El pasado 7 de octubre, Moreno Cárdenas se mostró visiblemente alterado en una entrevista con Carmen Aristegui en la que intentó evadir los cuestionamientos de la periodista sobre las propiedades que tiene en Campeche. El dirigente priista alegó que todos sus bienes son legales y fruto de 30 años de trabajo y ante los cuestionamientos sobre las acusaciones de corrupción, reviró evidentemente molesto:

“Cuando tú me acredites que eres el Ministerio Público, Carmen”, a lo que la periodista respondió: "no, soy una entrevistadora", momento en que el priista reiteró: "por eso, entonces, ya te he dicho, ya te comenté que mi patrimonio es público porque está en mis declaraciones patrimoniales, si quieren meterse a ver mis declaraciones patrimoniales, están públicas, las he publicado".

Alejandro Moreno Cárdenas es propietario de departamentos en Polanco y de propiedades en el Country Club, en el extranjero, así como en Champotón, en Campeche, estado en donde, además, tiene una mansión en la privada Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos y con un menaje de cerca de 50 millones de pesos, un patrimonio que es investigado desde 2022 por la Fiscalía de Campeche.

En su declaración patrimonial de 2021, presentada a la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas reportó tener 11 terrenos, todos adquiridos al contado entre 2012 y 2021, por un monto de 2 millones 938 mil 848 pesos y dos casas, compradas en 2014 y 2016 también al contado, con un valor de 9 millones 714 mil 610 pesos.

DECLARACIÓN 2O21

Esas mismas propiedades las reportó hasta 2024, aunque ya sin montos. Ya como Senador, Moreno Cárdenas dice no tener ni propiedades, ni vehículos.

Una semana atrás de haber hablado con Aristegui, Moreno Cárdenas concedió una entrevista, a Azucena Uresti, en Radio Fórmula, donde volvió a protagonizar un episodio como los anteriores cuando se le cuestionó sobre los bienes que posee, particularmente sobre los terrenos que le fueron expropiados en Campeche. Ahíel dirigente priista volvió a estallar y a señalar que la información era falsa.

En respuesta, Uresti le dijo “yo no lo estoy acusando, Alejandro, yo no lo estoy acusando”, a lo que el priista contestó que la comunicadora estaba “leyendo una nota que es falsa, que es calumniosa".

“Te pido que me invites para que me des el derecho de aclararte lo que es, porque es totalmente falso”, dijo el político. Asimismo, pidió no “prestarse a esta campaña que hace el Gobierno para tratar de cambiar la narrativa, está destruyendo Morena este país, son una bola de cínicos y corruptos”.

“Alito” ha sido cuestionado sobre el verdadero valor de sus propiedades, sobre todo a raíz de que se difundieran imágenes del interior de una mansión que tienen en la privada Lomas del Castillo, en la Ciudad de Campeche.

La residencia de Alejandro Moreno se comenzó a construir cuando aún era Gobernador de Campeche habría costado más de 46 millones de pesos, pero el priista ganaba entonces cinco millones de pesos anuales.Antes de asumir la Gubernatura, en 2015, “Alito” se hizo de 13 predios en Lomas del Castillo, una zona de alta plusvalía en Campeche, en donde el metro cuadrado de tierra tenía en ese momento un valor de tres mil 500 pesos aproximadamente, por lo que el valor del terreno ascendería a 24.5 millones de pesos.

El dirigente del tricolor informó que compró estos terrenos a un precio mucho menor, de entre 595 y mil 645 pesos por metro cuadrado, es decir, en total asegura que desembolsó seis millones de pesos.

En su declaración, Moreno también dio a conocer que como Gobernador percibía un sueldo de un millón 184 mil pesos al año, mientras que “por otras actividades” obtuvo una ganancia de cuatro millones 122 mil pesos. Aún destinando el 100 por ciento de su ingreso no le alcanzaría para costear la construcción de esta mansión, calculó entonces el periódico Reforma.

Antes de ser mandatario estatal, el ahora dirigente del PRI residía en el Fraccionamiento Residencial Resurgimiento, cercano al malecón de Campeche, en la Colonia Montecristo, detrás de un edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Su casa de aquel entonces estaba compuesta de tres habitaciones, tres baños, y era una construcción total de 210 metros cuadrados y 228 de terreno; según Reforma, el valor aproximado era de hasta 3.5 millones de pesos.

En ese entonces aclaró que su casa estaba compuesta “únicamente por tres lotes y que el precio actual de la propiedad aumentó debido a que cuando fueron adquiridos los terrenos —entre 2011 y 2015— estaban cubiertos de maleza en gran parte”. Afirmó que dos lotes le fueron donados y uno más aún lo está pagando a través de un crédito.

Moreno afirmó que en 2005 recibió “una donación familiar, la cual fue el origen de la inversión”, y que a ello se sumaron los ahorros de los ingresos por los cargos públicos que ha ejercido en su carrera.

Precisamente estos cuestionamientos lo tienen en la mira de las autoridades.

Alejandro Moreno Cárdenas está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. La Sección Instructora que preside el Diputado morenista Hugo Erick Flores Cervantes tiene desde agosto pasado una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, que acusa a Moreno Cárdenas desde 2022.

La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusa a Moreno Cárdenas del presunto desvío de 83 millones de pesos. La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución, que encabezaba entonces Renato Sales Heredia, promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados federal, apoyada en la presunción de que dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad.

El asunto no prosperó y se quedó en la congeladora.

Se sabe, además, que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. No obstante, Flores Cervantes expuso a SinEmbargo que la FGR no ha judicializado esta acusación.

Desde 2022, se sabe que la FGR ha girado oficios a dependencias del Gobierno federal para que, “con carácter RESERVADO y URGENTE” (sic), le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas en el periodo de 2015 a 2020, según documentos obtenidos por SinEmbargo.

Además de los señalamientos por corrupción, el dirigente priista ha mostrado en el pasado la imagen que tiene sobre la prensa. “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”, se le escuchó decir en uno de los varios audios filtrados porla actual gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores. Tiempo después se difundió otra grabación en la que sostuvo cómo mantener bajo control a los medios y periodistas mediante “vergazos”.

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

