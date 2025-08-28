“Alito” eleva sus amenazas. A Noroña, “topó con pared”. A la 4T, “Estado criminal...”

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 1:08 pm

"Alito" Moreno eleva amenazas contra Noroña y la 4T

El dirigente nacional del PRI, "Alito Moreno", habló sobre la agresión que cometió en contra de Gerardo Fernández Noroña, y aseguró que el morenista se "topó con pared" luego de años de violentar a otros legisladores. Del mismo modo, acusó a la 4T de ser un Estado terrorista.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como "Alito", dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), justificó la agresión que cometió ayer en contra de Gerardo Fernández Noroña y un periodista en el Senado de la República, al señalar que el presidente de la Mesa Directiva del Senado ha agredido en múltiples ocasiones a legisladores y legisladoras, además de señalarlo como responsable de dinamitar acuerdos entre el Gobierno federal y la oposición.

La mañana de hoy, "Alito" Moreno ofreció una conferencia de prensa desde el CEN del PRI, durante la cual fue cuestionado sobre lo ocurrido la noche del 27 de agosto cuando, a base de empujones, jaloneos y manotazos, agredió a Noroña, al final de la sesión que se celebró en la Cámara de Senadores.

"Lo que ocurrió es siete años de groserías, de amenazas, de persecución política, de ofensas", señaló el político, quien acusó al legislador morenista de haber ofendido ese mismo día a la Senadora Lilly Téllez.

"Es claro que el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, de una manera cobarde, ruin, miserable; comportándose como un patán, como un barbaján [...] no sólo ofendió, violentó a una compañera legisladora, mujer, a la Senadora Lilly Téllez. Eso no se puede permitir porque no fue ese día, no es un evento de ese día, es una posición sistemática de provocación", afirmó.

Moreno Cárdenas, quien estuvo acompañado durante la conferencia de otros miembros del partido que encabeza, dijo que Fernández Noroña, tras años de faltar el respeto a funcionario públicos, se "topó con pared", pues ni él ni nadie se puede meter con el PRI ni con los priistas.

"¿Qué tal veían a este cobarde cómo les faltaba el respeto a funcionarios públicos en años anteriores? Llegaba muy envalentonado y echado para adelante. ¿No amenazó públicamente en la misma sesión al Diputado Federico Döring? Le dijo: 'Aquí estaré hasta el 31 de septiembre y después de aquí en la noche donde quieras y a donde me llames, aquí estoy puesto'".

"Con el PRI no", enfatizó "Alito", quien indicó que lo ocurrido en el Senado fue a raíz de que Noroña no cumplió con un acuerdo que se había hecho con anterioridad, pues el morenista le habría dado indicaciones al secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado para comunicarse con Manuel Añorve y pedirle que el PRI no interviniera en la sesión.

"Están claros los videos. Yo bajé para que se cumpliera un acuerdo, me quiso dejar con la palabra en la boca, atendí escuchar el himno nacional y terminando el himno nacional me quiso dar la espalda, le hice un gesto y él me empuja, y de ahí la situación tensa que ocurrió", apuntó el priista.

Ante ello, Moreno Cárdenas insistió en que Fernández Noroña "no conoce al PRI" y que las y los integrantes del partido siempre estarán dispuestos a defenderlo a toda costa.

Por otra parte, responsabilizó al presidente de la Mesa Directiva del Senado por dinamitar "la posibilidad de acuerdos y de diálogos para que el Gobierno y la oposición construyan y le vaya bien a México", además de que forma parte del "Estado terrorista" que mantiene el movimiento de la 4T.

