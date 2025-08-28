“Alito” es un porro, dice la Presidenta. El episodio de ayer exhibe al PRIAN, afirma
28/08/2025 - 9:33 am
"Ayer lo que vi fue: siguen siendo lo mismo en el fondo. Fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un Gobierno autoritario cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente libre", aseguró la Presidenta Sheinbaum.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este jueves que el ataque de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contra Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, "muestra lo que es el PRIAN". También acusó a "Alito" de ser un "porro",
Redacción/SinEmbargo
