"Los muestra de cuerpo entero": Alcalde por ataque de "Alito"; PAN condena violencia

Redacción/SinEmbargo

27/08/2025 - 11:03 pm

Artículos relacionados

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, y Jorge Romero, líder del PAN, condenaron la violencia en el Senado y llamaron a privilegiar el respeto y el debate de ideas sobre la confrontación.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La dirigencia nacional de Morena y Partido Acción Nacional (PAN) condenó este miércoles los hechos de violencia registrados en la Comisión Permanente del Senado de la República, donde el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, "Alito", agredió al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Desde Morena, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que lo sucedido evidencia "de cuerpo entero" al PRI y al PAN (PRIAN), así como a Alejandro Moreno Cárdenas.

"Siempre han sido autoritarios, intolerantes y corruptos. Condenamos la violencia y las agresiones en contra del Presidente del Senado, Fernández Noroña, y otros compañeros de la Cámara", escribió en sus redes sociales.

La funcionaria aseguró que "mientras lo peor de la política se hunde en el rencor y la violencia, en Morena seguimos avanzando en la Transformación del país".

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también condenó enérgicamente los hechos, y subrayó que "en una democracia no puede existir la violencia sin importar las diferencias".

"Por más diferencias que existan, el debate de ideas debe prevalecer por siempre. Rechazamos por completo lo sucedido en el Senado de la República", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Asimismo, Romero señaló que México necesita respeto entre todos los actores políticos y rechazó cualquier confrontación.

¿Qué pasó en el Senado de la República?

La tarde de hoy, el priista Alejandro Moreno insultó y golpeó a Fernández Noroña, durante la sesión de la Comisión Permanente del Senado, luego de subir al podio para reclamarle la negativa de concederle el uso de la palabra en el encuentro.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", hecho una furia, lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

La agresión fue iniciada por el presidente del PRI y a ella se unieron otros de sus integrantes, como Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud; y los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, y Alonso Erubiel Lorenzo, quienes golpearon no sólo a Noroña, sino a otros morenistas.

Más tarde en un comunicado, el líder del PRI explicó que la confrontación comenzó después de que éste lo empujara durante la sesión, lo cual, aseguró, "dejó en evidencia la falta de respeto a los acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso" y que propició el cierre de la Comisión Permanente sin permitirle el uso de la Tribuna.

Ante ello, el funcionario advirtió que "no pueden callar al PRI ni al pueblo de México", por lo que no permanecerá callado ni inactivo ante los "abusos del Gobierno federal"

A su vez, el Senador Gerardo Fernández Noroña anunció que denunciará penalmente contra Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas por lesiones y daños a la propiedad por el ataque que sufrió este miércoles a manos del líder priista y otros miembros del partido tricolor, el cual consideró "planeado".

"En condición de qué me golpearon, pues en condición de presidente de la Comisión Permanente, esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo, es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero, cuando esto se haga, procederemos . Yo creo que cometieron presuntos ilícitos que están documentado de lesiones y de daño a propiedad ajena. Que reitero, [fue] planeado. No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no, planearon la agresión", expresó el legislador en conferencia de prensa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Alerta por violencia: una llamada de auxilio

"La Alerta por Violencia contra las Mujeres es el reconocimiento de que la capital del país asume...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

2

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

3

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

4

FGJ afirma que desalojo en la Roma fue ordenado por un Juez; la CdMx se deslinda

Javier Milei fue evacuado de una caravana que encabezaba luego de recibir agresiones y pedradas.
5

VIDEOS ¬ Milei es rescatado tras ser apedreado en un acto de campaña en Buenos Aires

6

VIDEOS ¬ “Alito” asalta la tribuna con ayuda de otros priistas, y ataca a Noroña

7

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

8

Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

La Conavi anunció que a partir de ese martes se podrá consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar.
9

Conavi publica lista de preseleccionados de Vivienda para el Bienestar. ¿Qué sigue?

10

México suspende envíos postales y de paquetería a EU por imposición de tarifas

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
11

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

12

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará

13

Salinas Pliego se destapa para 2030: “Si es necesario, haré lo que sea necesario...”

Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70 el auge del Cártel de Guadalajara en México.
14

La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon "la era grandes capos". Aquí la historia

15

Gobierno de Tamaulipas presenta 70 denuncias por desvío de recursos de Cabeza de Vaca

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

"Los muestra de cuerpo entero": Alcalde por ataque de "Alito"; PAN condena violencia

2

Juez vincula a proceso a otro implicado en homicidio de Ximena y José; suman ocho

3

Gobierno de Tamaulipas presenta 70 denuncias por desvío de recursos de Cabeza de Vaca

Javier Milei fue evacuado de una caravana que encabezaba luego de recibir agresiones y pedradas.
4

VIDEOS ¬ Milei es rescatado tras ser apedreado en un acto de campaña en Buenos Aires

5

FGJ afirma que desalojo en la Roma fue ordenado por un Juez; la CdMx se deslinda

6

#PuntosyComas ¬ El INE tendrá menos recursos en 2026, pero los partidos recibirán más

7

México suspende envíos postales y de paquetería a EU por imposición de tarifas

Betssy Chávez
8

Betssy Betzabet, Primera Ministra de Pedro Castillo, peligra por huelga de hambre

9

ENTREVISTA ¬ La FGR tiene todo para pedir el desafuero de "Alito" y secuaces: Noroña

10

“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
11

ENTREVISTA ¬ El PAN blinda gentrificación con juez que quiso privatizar Chapultepec

12

El Presidente del Senado acusa a “Alito” y aliados de fraguar ataque. Los demandará