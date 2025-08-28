"Los muestra de cuerpo entero": Alcalde por ataque de "Alito"; PAN condena violencia

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, y Jorge Romero, líder del PAN, condenaron la violencia en el Senado y llamaron a privilegiar el respeto y el debate de ideas sobre la confrontación.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La dirigencia nacional de Morena y Partido Acción Nacional (PAN) condenó este miércoles los hechos de violencia registrados en la Comisión Permanente del Senado de la República, donde el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, "Alito", agredió al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Desde Morena, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que lo sucedido evidencia "de cuerpo entero" al PRI y al PAN (PRIAN), así como a Alejandro Moreno Cárdenas.

"Siempre han sido autoritarios, intolerantes y corruptos. Condenamos la violencia y las agresiones en contra del Presidente del Senado, Fernández Noroña, y otros compañeros de la Cámara", escribió en sus redes sociales.

La funcionaria aseguró que "mientras lo peor de la política se hunde en el rencor y la violencia, en Morena seguimos avanzando en la Transformación del país".

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también condenó enérgicamente los hechos, y subrayó que "en una democracia no puede existir la violencia sin importar las diferencias".

"Por más diferencias que existan, el debate de ideas debe prevalecer por siempre. Rechazamos por completo lo sucedido en el Senado de la República", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Asimismo, Romero señaló que México necesita respeto entre todos los actores políticos y rechazó cualquier confrontación.

¿Qué pasó en el Senado de la República?

La tarde de hoy, el priista Alejandro Moreno insultó y golpeó a Fernández Noroña, durante la sesión de la Comisión Permanente del Senado, luego de subir al podio para reclamarle la negativa de concederle el uso de la palabra en el encuentro.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", hecho una furia, lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

La agresión fue iniciada por el presidente del PRI y a ella se unieron otros de sus integrantes, como Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud; y los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, y Alonso Erubiel Lorenzo, quienes golpearon no sólo a Noroña, sino a otros morenistas.

Más tarde en un comunicado, el líder del PRI explicó que la confrontación comenzó después de que éste lo empujara durante la sesión, lo cual, aseguró, "dejó en evidencia la falta de respeto a los acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso" y que propició el cierre de la Comisión Permanente sin permitirle el uso de la Tribuna.

Ante ello, el funcionario advirtió que "no pueden callar al PRI ni al pueblo de México", por lo que no permanecerá callado ni inactivo ante los "abusos del Gobierno federal"

A su vez, el Senador Gerardo Fernández Noroña anunció que denunciará penalmente contra Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas por lesiones y daños a la propiedad por el ataque que sufrió este miércoles a manos del líder priista y otros miembros del partido tricolor, el cual consideró "planeado".

"En condición de qué me golpearon, pues en condición de presidente de la Comisión Permanente, esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo, es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero, cuando esto se haga, procederemos . Yo creo que cometieron presuntos ilícitos que están documentado de lesiones y de daño a propiedad ajena. Que reitero, [fue] planeado. No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no, planearon la agresión", expresó el legislador en conferencia de prensa.