“¡Que venga aquí para que le dé dos chingadazos!”, sostiene “Alito” amenaza a Noroña

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que su partido saldrá a las calles tras el altercado con Noroña en la Comisión Permanente.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, "Alito", retó a golpes al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, tras la agresión que protagonizó este miércoles en la Tribuna del Senado de la República.

"Con respeto, esperamos a que se cantara el Himno Nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo? Como siempre este barajan empujarme, por eso lo exhibimos como lo que es. […] No se puede tratar a una compañera legisladora con esa falta porque ahí sí es hombre. [...] Qué venga aquí para que le pegue dos chingadazos a ese cabrón”, dijo en conferencia de prensa tras el incidente.

Esta tarde, el priista insultó y golpeó a Fernández Noroña, durante la sesión de la Comisión Permanente del Senado, luego de subir al podio para reclamarle la negativa de concederle el uso de la palabra en el encuentro.

El morenista apenas si alcanzó a cruzar palabra, cuando "Alito", hecho una furia, lo empujó y le lanzó golpes a la cara. Noroña fue retirado por sus compañeros, mientras Moreno Cárdenas continuó la agresión contra un trabajador del Senado al que lanzó al piso de un empujón y lo agredió ya estando indefenso.

🚨 SE VICTIMIZA EL PORRO DE @alitomorenoc y cambia la historia Sabe que va a ser desaforado... pic.twitter.com/4m1BP6WA4P — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 27, 2025

La agresión fue iniciada por el presidente del PRI, pero más representantes del tricolor golpearon no sólo a Noroña sino a otros morenistas. Entre ellos, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud; y los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien también le dio un puñetazo al legislador en la cabeza, y Alonso Erubiel Lorenzo. Todos integrantes del revolucionario institucional

Más tarde en un comunicado, el líder del PRI explicó que la confrontación comenzó después de que éste lo empujara durante la sesión, lo cual, aseguró, "dejó en evidencia la falta de respeto a los acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso" y que propició el cierre de la Comisión Permanente sin permitirle el uso de la Tribuna.

Ante ello, el funcionario advirtió que "no pueden callar al PRI ni al pueblo de México", por lo que no permanecerá callado ni inactivo ante los "abusos del Gobierno federal"

“Esa cobardía provocó lo que vino después. Que quede claro: la primera agresión física vino de Noroña. Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza”, destacó en conferencia.

Así el momento en el que jalonean y golpean a Fernández Noroña. 📹 @Radio_Formula pic.twitter.com/GD1Ms0O0sh — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 27, 2025

Durante su intervención, el líder tricolor señaló que su partido no permitirá un "Maximato" del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello, convocará a la resistencia civil y previó la participación de trabajadores, sindicatos, campesinos, médicos y diversos sectores sociales.

Asimismo, expresó solidaridad con la Senadora Lilly Téllez, quien, según dijo, ha sido objeto de hostigamiento por parte de legisladores de Morena, en particular de Fernández Noroña, donde aseguró que su partido acompañará las denuncias de cualquier integrante de la oposición que enfrente ataques políticos o personales.

Con ello, Moreno exigió que cesen las acciones de persecución contra la oposición y acusó a integrantes de Morena de actuar con estrategias que buscan intimidar a sus adversarios políticos. Además, sostuvo que existen evidencias de dichas prácticas a lo largo de los últimos siete años, por lo que aseguró que continuará denunciando estas situaciones en foros internacionales.

“Exigimos que dejen de perseguir a los opositores, porque están dispuestos a todo estos narcopolíticos de Morena”, aseveró Moreno al recordar que López Obrador en su momento acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar que en México no había democracia.

El líder priista insistió en que responderá de manera frontal a quienes busquen limitar su participación o la de su partido en la vida pública, debido a que su compromiso es actuar con carácter y firmeza para defender la democracia y los derechos de la ciudadanía en México.

A su vez, señaló que el PRI endurecerá su postura ante lo que considera una falta de respeto y de apertura al diálogo por parte del oficialismo, pues no dejará de alzar la voz en el Congreso y en la opinión pública, incluso frente a las adversidades políticas.

“Conmigo se equivocan. Yo no me doblo, no me rajo y no me dejo. Han usado todo el aparato del Estado para perseguirme por alzar la voz y señalarlos. Se equivocan. Yo no me dejo”, mencionó al destacar que el próximo 1 de septiembre, durante la sesión de apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso, presentará el posicionamiento oficial del PRI.

El Senador Gerardo Fernández Noroña anunció que denunciará penalmente al Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas por lesiones y daños a la propiedad por el ataque que sufrió este miércoles a manos del líder priista y otros miembros del partido tricolor, el cual consideró "planeado".

🚨Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado. pic.twitter.com/e0tyywk3YG — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025

"En condición de qué me golpearon, pues en condición de presidente de la Comisión Permanente, esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo, es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero, cuando esto se haga, procederemos . Yo creo que cometieron presuntos ilícitos que están documentado de lesiones y de daño a propiedad ajena. Que reitero, [fue] planeado. No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no, planearon la agresión", expresó el legislador en conferencia de prensa.

A la par, negó que se tratará de un enfrentamiento, pues denunció que fue Alejandro Moreno quien perpetró la agresión junto a Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud; y los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien también le dio un puñetazo al legislador en la cabeza, y Alonso Erubiel Lorenzo, que terminó por agredir a miembros de los medios de comunicación. Todos integrantes del PRI.

"¿Cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe, ahí está, no me dio, me dio de rozón, me dio golpes en los brazos. 'Te voy a partir la madre, te voy a matar', me dijo. O sea, ese es el Senador de la República y el presidente del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional. Y no quedó ahí. Emiliano González González, que es un hombre muy competente que colabora conmigo está grabando todo, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenzarlo a muerte. La acción fue premeditada porque había legisladores que no eran de la Permanente y estaban interviniendo", relató el morenista frente a la prensa.