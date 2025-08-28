Priistas inflan el hashtag #AlitoMeRepresenta. Le aplauden la agresión contra Noroña

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 12:34 pm

Líderes del PRI han promovido los hashtags #AlitoMeRepresenta y #TeamAlito para defender a su dirigente, quien atacó junto con otros dos priistas a Noroña.

Ayer, Alejandro Moreno Cárdenas insultó y golpeó a Gerardo Fernández Noroña durante la sesión de la Comisión Permanente del Senado, luego de subir al podio para reclamarle la negativa de concederle el uso de la palabra en el encuentro.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han promovido en redes sociales los hashtags #AlitoMeRepresenta y #TeamAlito para defender a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien la tarde del miércoles atacó junto con otros dos priistas al morenista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, al término de una sesión de la Comisión Permanente.

Mientras el priismo impulsaba estas etiquetas en X, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que “Alito” Moreno actuó como "porro" y aseguró que su actitud "muestra lo que es el PRIAN".

Ayer, el Senador Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia por lesiones, intento de robo y daño material en contra de sus tres agresores, Alejandro Moreno Cárdenas, Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla.

No obstante, distintos liderazgos del PRI aplaudieron la agresión perpetrada por Moreno Cárdenas y acusaron a Morena de haber causado todo. Incluso hubo quien habló de autoritarismo por parte del oficialismo aún cuando las imágenes han mostrado que tres legisladores priistas fueron los que asaltaron la tribuna para atacar al presidente del Senado y a un trabajador del recinto, a quien causaron lesiones.

“Lo de hoy en la Cámara de Senadores fue un abuso. Morena rompió acuerdos y Noroña agredió primero. Pero Alejandro Moreno Cárdenas respondió con carácter. No se raja, no se dobla. ¡Así se defiende a México! ¡Firmes con usted, presidente! #AlitoMeRepresenta”, escribió, por ejemplo, José Luis Garza Ochoa, presidente del PRI Nuevo León.

También de Nuevo León, la Diputada federal priista Marcela Guerra sostuvo que “Fernández Noroña como presidente del Senado de la República ha tenido un comportamiento abusivo y provocador. La izquierda radical en el camino del autoritarismo. #Alitomerepresenta”. Nada dijo de la agresión.

La cuenta institucional del PRI en el Estado de México también hizo eco de la misma narrativa: “En el PRI no aceptamos que Morena manipule el Congreso ni intimide a la ciudadanía. Nuestra voz se escucha fuerte y clara. #AlitoMeRepresenta”. Lo mismo sucedió con las cuentas de Sonora y Quintana Roo.

El exalcalde de Tlalnepantla, Tony Rodríguez, coordinador de tricolor en la capital, manifestó a su vez: “En el #PRI no aceptamos que Morena manipule al Congreso ni intimide a la ciudadanía. Nuestra voz se escucha fuerte y clara. #AlitoMeRepresenta”

Martin Vargas Flores, director de la escuela de cuadros Instituto Reyes Heroles, escribió por su parte: “No hay empujón que doblegue a quien defiende la verdad: la firmeza de @alitomorenoc es la dignidad de millones que no se rinden. #AlitoMeRepresenta”.

En San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, presidenta y Diputada local del PRI, afirmó: “#AlitoMeRepresenta Lo ocurrido en el @senadomexicano evidencia cómo Morena pisotea los procesos legislativos e intenta imponer su voluntad por encima de la democracia. Así no se hace @fernandeznorona tu agresión no pasara desaparecida”.

La cuenta Movimiento PRI Mx San Luis Potosí también se ha encargado de mover la etiqueta. En esa misma entidad, Marta Rangel, secretaria de organización del PRI, colocó un post en el que dice: “Ni se dobla ni se calla te apoyamos @alitomorenoc 👊🏻 #AlitoMeRepresenta”.

En Durango, uno de los únicos bastiones que el PRI mantiene gracias al Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Yáñez, Diputado federal y secretario adjunto a la presidencia del PRI, posteó: “¡Aquí vamos a defender a #México ante la dictadura de #Morena! 🇲🇽👊🏻 Todo mi respaldo a nuestro presidente @alitomorenoc . #AlitoMeRepresenta”.

Ali Gamboa, Síndico por el Municipio de Durango, expresó que “en la Cámara de Senadores, Morena quebrantó los acuerdos y @fernandeznorona provocó la confrontación. Con firmeza y liderazgo, nuestro presidente @alitomorenoc defendió los intereses de México y de millones de ciudadanos. ¡Todo mi respaldo! #AlitoMeRepresenta”

En Hidalgo, Marco Antonio Mendoza, dirigente estatal, expuso: “Todo mi respaldo a nuestro presidente nacional, el priismo está unido para levantar la voz contra la opresión y el autoritarismo. #AlitoMeRepresenta”.

A su vez, en Oaxaca, el priista Jorge González Ilescas, aseguró que “con carácter, determinación y sin miedo se combate el autoritarismo de @PartidoMorenaMx, muy bien Senador @alitomorenoc, no estás solo”.

De la misma forma se sumó a la etiqueta la actriz Laura Zapata, quien escribió: 💥 “Así se contesta, @alitomorenoc . ¡A México no lo van a convertir en la Venezuela de estos malditos dictadorzuelos de @PartidoMorenaMx ! Se creen dueños del país, roban la voz del pueblo, callan a la oposición… pero ya nadie les cree, ya nadie los respeta. 🇲🇽 México no se rinde, México resiste.🇲🇽 #NoSomosVenezuela #MéxicoResiste”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

