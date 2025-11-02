No Me Sigas, una película mexicana de horror sobrenatural en la era digital

Nancy Chávez

02/11/2025 - 6:35 am

No me sigas, película mexicana

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Soy Frankelda, película de stop-motion hecha por mexicanos para mexicanos

El hermoso Altar de Muertos dedicado a Amalia Hernández que tienes que visitar

The Rocky Horror Picture Show regresa al cine para celebrar su 50 aniversario

No Me Sigas es la primera película original mexicana de Blumhouse, productora de éxitos como El Teléfono Negro, la saga de La Noche del Demonio y Actividad Paranormal.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- La película mexicana No Me Sigas llega este fin de semana a las salas de cine, una cinta que destaca por su historia en la que lo digital y las redes sociales forman parte y por contar con el respaldo de Blumhouse, la productora de grandes éxitos mundiales en el genero de terror.

Esta película nos presenta a Carla, una joven desesperada por hacerse viral en las redes sociales, que se muda a un edificio que dicen está embrujado para grabar ahí, Carla comienza a fingir rituales paranormales en su departamento, hasta que la farsa pronto se transforma en una auténtica pesadilla.

El terror en la era digital

No Me Sigas cuenta con la dirección de los hermanos Ximena y Eduardo Lecuona, y en SinEmbargo platicamos con Eduardo y con el elenco formado por Karla Coronado (Un actor malo), Julia Maqueo (Mujeres asesinas) y Yankel Stevan (Control Z) acerca de la era digital en las historias y cintas de terror.

"Creo lo que queríamos con este aspecto digital, eh, no me sigas, es que se se sintiera natural, porque ya todos estamos en nuestro ser con redes. Eso es parte de la película y también estamos metiendo un ente que te puede espantar a través del teléfono, que justo es lo que dices, o sea, qué tenemos que cambiar, pues a lo mejor te sale atrás de ti o te sale en tu teléfono. Ya no sabes ni de dónde se te va a parecer algo, que creo que es la idea que queríamos lograr aquí", explicó Eduardo Lecuona.

No me sigas
En No Me Sigas, Carla es una joven que busca hacerse viral en redes. Foto: Cortesía No me Sigas

Para Karla, es importante mencionar que a pesar de que la tecnología avanza los miedos humanos se mantienen y eso es clave, el cambio se ve en elementos como el lenguaje.

"Al final los miedos humanos son los mismos, pero van cambiando conforme vamos cambiando las generaciones en en este caso estamos hablando de algo muy actual que es el miedo general, el miedo de que queremos pertenecer a algún lugar, pero aquí está situado en una época actual que tiene que ver con las redes, tiene que ver con eh los likes, tiene que ver con muchas cosas que todos nos podemos identificar. Entonces, el cambio creo que simplemente es el lenguaje en el que lo hablamos, pero pues son miedos miedos humanos que siempre han existido", compartió la actriz.

Buscar tu identidad

La película combina el terror al estilo de Blumhouse con una historia que toca un tema actual: el de los charlatanes em internet que dicen poder invocar entes sobrenaturales. Sin embargo, la cinta va más allá y nos lleva a pensar en la parte de querer encajar o pertenecer, algo que Carla busca al querer ser viral.

"Diría que No me sigas, más que una película de redes, o sea, eso es parte del personaje, pero es una película de buscar tu identidad como joven y al pretender ser alguien que no eres, te pierdes en el camino. Ahora, Carla al perderse se le mete un ente y la empieza a poseer, ya verán, pero creo que nos ha pasado a todos que pretendemos ser alguien que no somos para pertenecer y es el miedo de esa inseguridad", explicó el director.

No me sigas
No Me Sigas ya está en cines. Foto: Cortesía No me Sigas

Un antes y un después

No Me Sigas deja una huella importante en quienes forman parte de este proyecto, como la actriz Julia Maqueo quien salió de su zona de confort. "Creo que personalmente puedo ver que hay más potencial en todo lo que hacemos es en mí y y es un paso gigante porque también al final fue una oportunidad", contó.

"Estamos respaldados por por Bloomhouse y creo que eso ya lo hace garantía, pero el hecho de poder ser parte de esto yo creo que a los tres nos cambió tanto a nivel personal como actoral. A mí personalmente me sacó completamente mi zona de confort, algo a lo que no estoy acostumbrada a hacer ni en pantalla, es algo con lo que yo siempre había querido jugar y tener la oportunidad de hacerlo en un proyecto así con gente al lado de mí así, con Bloomhouse respaldando, pues como que fue el paquete completo", agregó Maqueo.

Para Karla Coronado, esto la llevó a ver películas de terror, algo que no hacía.

"Aunque sigo aterrada y esta película les va a dar muchísimo miedo, ya me lanzo a verlas porque las entiendo desde otro lugar justo, como desde la analogía, desde quiénes somos, nuestros miedos internos expuestos ahí en lo sobrenatural. Aparte de que yo era un poco escéptica a a los fantasmas y ahora después de cosas que nos pasaron, ya creo más", señaló Karla.

Por su parte, Yankel Stevan externó que con el apoyo de Blumhouse No me Sigas puede llegar a muchas partes del mundo. "Que puedan disfrutar de de esta película que está hecha desde lo más profundo, negro, de miedo y lo más terrorífico de nuestro corazón", apuntó. "Creo que sí es un antes y un después en mi carrera. Además que hay bastantes plot twist dentro de la película que les van a gustar mucho".

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

+ Sección

Galileo

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
1

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
2

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Carlos Manzo
3

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
4

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS
5

DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque contra su casa en La Ruana, Michoacán.
6

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

La SSC-CdMx informó que más de 500 motos fueron remitidas al corralón y un sujeto fue detenido durante la "Rodada del Terror 2025".
7

VIDEO ¬ Policías y motociclistas se enfrentan en Rodada del Terror; remiten 511 motos

La historia de las Tiendas del Bienestar
8

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

La Marina detuvo a ocho personas que presuntamente están relacionadas con robo de hidrocarburos y decomisaron 250 mil litros de huachicol en Veracruz.
9

Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

Estudiante se pelean en secundaria.
10

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

Capturan en CdMx a dos fugitivos de EU.
11

Anthony “N” y Pablo “N”, buscados por conspiración criminal en EU, caen en la CdMx

Las principales calles de la CdMx se llenaron con cientos de coloridas calaveras con motivo del Gran Desfile del Día de Muertos 2025.
12

FOTOGALERÍA ¬ La CdMx se llena de color y tradición en el Desfile de Día de Muertos

Elon Musk y su Grokipedia
13

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Roberto Reyes Piedra y Rubén Izazaga Piedra fueron víctimas de desaparición forzada en Guerrero, a 50 años se exhumaron restos óseos que podrían ser de ellos.
14

El Ejército desapareció a Roberto y a Rubén hace 50 años. Parece que ya los hallaron

Los Dodgers siempre fueron favoritos para ganar la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Pero para hacerlo, tuvieron que mostrar grandeza y mucho corazón.
15

Los Dodgers vencen a los Blue Jays en dramática final y se llevan la Serie Mundial

Destacadas

Ver sección
Destacadas
No me sigas, película mexicana
1

No Me Sigas, una película mexicana de horror sobrenatural en la era digital

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS
2

DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

Los Dodgers siempre fueron favoritos para ganar la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Pero para hacerlo, tuvieron que mostrar grandeza y mucho corazón.
3

Los Dodgers vencen a los Blue Jays en dramática final y se llevan la Serie Mundial

EU confirma ataque en el Caribe.
4

EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe y asesina a tres; acumula más de 63 muertos

Las principales calles de la CdMx se llenaron con cientos de coloridas calaveras con motivo del Gran Desfile del Día de Muertos 2025.
5

FOTOGALERÍA ¬ La CdMx se llena de color y tradición en el Desfile de Día de Muertos

Carlos Manzo
6

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

El portavoz del Gobierno de Madrid exigió la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras disculparse ante México.
7

Albares reconoce agravios de La Conquista y la derecha enfurece; piden su renuncia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.
8

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
9

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

La Marina detuvo a ocho personas que presuntamente están relacionadas con robo de hidrocarburos y decomisaron 250 mil litros de huachicol en Veracruz.
10

Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

La SSC-CdMx informó que más de 500 motos fueron remitidas al corralón y un sujeto fue detenido durante la "Rodada del Terror 2025".
11

VIDEO ¬ Policías y motociclistas se enfrentan en Rodada del Terror; remiten 511 motos

Capturan en CdMx a dos fugitivos de EU.
12

Anthony “N” y Pablo “N”, buscados por conspiración criminal en EU, caen en la CdMx