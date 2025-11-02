No Me Sigas, una película mexicana de horror sobrenatural en la era digital

No Me Sigas es la primera película original mexicana de Blumhouse, productora de éxitos como El Teléfono Negro, la saga de La Noche del Demonio y Actividad Paranormal.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- La película mexicana No Me Sigas llega este fin de semana a las salas de cine, una cinta que destaca por su historia en la que lo digital y las redes sociales forman parte y por contar con el respaldo de Blumhouse, la productora de grandes éxitos mundiales en el genero de terror.

Esta película nos presenta a Carla, una joven desesperada por hacerse viral en las redes sociales, que se muda a un edificio que dicen está embrujado para grabar ahí, Carla comienza a fingir rituales paranormales en su departamento, hasta que la farsa pronto se transforma en una auténtica pesadilla.

El terror en la era digital

No Me Sigas cuenta con la dirección de los hermanos Ximena y Eduardo Lecuona, y en SinEmbargo platicamos con Eduardo y con el elenco formado por Karla Coronado (Un actor malo), Julia Maqueo (Mujeres asesinas) y Yankel Stevan (Control Z) acerca de la era digital en las historias y cintas de terror.

"Creo lo que queríamos con este aspecto digital, eh, no me sigas, es que se se sintiera natural, porque ya todos estamos en nuestro ser con redes. Eso es parte de la película y también estamos metiendo un ente que te puede espantar a través del teléfono, que justo es lo que dices, o sea, qué tenemos que cambiar, pues a lo mejor te sale atrás de ti o te sale en tu teléfono. Ya no sabes ni de dónde se te va a parecer algo, que creo que es la idea que queríamos lograr aquí", explicó Eduardo Lecuona.

Para Karla, es importante mencionar que a pesar de que la tecnología avanza los miedos humanos se mantienen y eso es clave, el cambio se ve en elementos como el lenguaje.

"Al final los miedos humanos son los mismos, pero van cambiando conforme vamos cambiando las generaciones en en este caso estamos hablando de algo muy actual que es el miedo general, el miedo de que queremos pertenecer a algún lugar, pero aquí está situado en una época actual que tiene que ver con las redes, tiene que ver con eh los likes, tiene que ver con muchas cosas que todos nos podemos identificar. Entonces, el cambio creo que simplemente es el lenguaje en el que lo hablamos, pero pues son miedos miedos humanos que siempre han existido", compartió la actriz.

Buscar tu identidad

La película combina el terror al estilo de Blumhouse con una historia que toca un tema actual: el de los charlatanes em internet que dicen poder invocar entes sobrenaturales. Sin embargo, la cinta va más allá y nos lleva a pensar en la parte de querer encajar o pertenecer, algo que Carla busca al querer ser viral.

"Diría que No me sigas, más que una película de redes, o sea, eso es parte del personaje, pero es una película de buscar tu identidad como joven y al pretender ser alguien que no eres, te pierdes en el camino. Ahora, Carla al perderse se le mete un ente y la empieza a poseer, ya verán, pero creo que nos ha pasado a todos que pretendemos ser alguien que no somos para pertenecer y es el miedo de esa inseguridad", explicó el director.

Un antes y un después

No Me Sigas deja una huella importante en quienes forman parte de este proyecto, como la actriz Julia Maqueo quien salió de su zona de confort. "Creo que personalmente puedo ver que hay más potencial en todo lo que hacemos es en mí y y es un paso gigante porque también al final fue una oportunidad", contó.

"Estamos respaldados por por Bloomhouse y creo que eso ya lo hace garantía, pero el hecho de poder ser parte de esto yo creo que a los tres nos cambió tanto a nivel personal como actoral. A mí personalmente me sacó completamente mi zona de confort, algo a lo que no estoy acostumbrada a hacer ni en pantalla, es algo con lo que yo siempre había querido jugar y tener la oportunidad de hacerlo en un proyecto así con gente al lado de mí así, con Bloomhouse respaldando, pues como que fue el paquete completo", agregó Maqueo.

Para Karla Coronado, esto la llevó a ver películas de terror, algo que no hacía.

"Aunque sigo aterrada y esta película les va a dar muchísimo miedo, ya me lanzo a verlas porque las entiendo desde otro lugar justo, como desde la analogía, desde quiénes somos, nuestros miedos internos expuestos ahí en lo sobrenatural. Aparte de que yo era un poco escéptica a a los fantasmas y ahora después de cosas que nos pasaron, ya creo más", señaló Karla.

Por su parte, Yankel Stevan externó que con el apoyo de Blumhouse No me Sigas puede llegar a muchas partes del mundo. "Que puedan disfrutar de de esta película que está hecha desde lo más profundo, negro, de miedo y lo más terrorífico de nuestro corazón", apuntó. "Creo que sí es un antes y un después en mi carrera. Además que hay bastantes plot twist dentro de la película que les van a gustar mucho".