Soy Frankelda, película de stop-motion hecha por mexicanos para mexicanos

Este jueves se estrena en salas de cine Soy Frankelda, la primera película de stop-motion mexicana y , la cual, tuvo la guía del mismísimo Guillermo del Toro. El filme busca alejarse del estilo "hollywoodense" para compartir una película 100 por ciento mexicana en la que los mexicanos se vean identificados.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– Las salas de cine acaban de estrenar Soy Frankelda, la primera película stop-motion mexicana y el primer largometraje de Arturo y Roy, conocidos como los hermanos Ambriz.

La historia está ambientada en el México del siglo XIX. Francisca es una joven que desea convertirse en una gran escritora, pero por el hecho de ser mujer en esta época su talento se ve sistemáticamente ignorado.

Sin embargo, su historia cambia cuando le ofrecen desde otro mundo convertirse en la "pesadillera real" y así contar sus propias historias. Aunque eso la lleva a asustar a niños para que este mundo no desaparezca.

Antes de que fuera una cinta, Frankelda fue una miniserie llamada Los sustos ocultos de Frankelda que consta de cinco pequeñas historias de terror y fue hecha para la plataforma HBO Max.

Para crear este personaje, su creadores se vieron inspirados en la historia de la escritora británica Mary Shelley, conocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein.

"Nos dimos cuenta que nuestro personaje tenía que ser una fantasma, que sea escritora y que sea como una especie de líder para todos los niños y las niñas creativas que existen. Y ahí fue cuando aterrizamos en el concepto de Mary Shelley: ¿Qué hubiera pasado si Mary Shelley hubiera sido mexicana?", ¿narró Roy Ambriz en entrevista con SinEmbargo.

"Si Mary Shelley la tuvo difícil y tuvo que publicar su Frankenstein con el seudónimo de su esposo, imagínate cuántas Mary Shelley en esa época no hubo en México que por el contexto tan machista en el que vivíamos y aún vivimos, no quedaron con la voz silenciada. Entonces dijimos, 'Claro, Mary Shelley mexicana que no pudo contar sus historias, entonces tuvo que regresar como fantasma a seguir contándolas. Y ahí fue cuando empezamos a construir todo el mundo de Frankelda".

La película es un trabajo que podría catalogarse como meramente artesanal. Debido a que cada escenario, cada personaje, cada gesto y cada minúsculo detalle fue trabajado desde cero, y cuidando todo aspecto con un gran equipo de mexicanos detrás.

Esta producción que hasta el propio Guillermo del Toro ha invitado a ver de una manera muy peculiar, también contó con su guía y consejos, como lo narró uno de sus animadores.

"Es como un mantra que mantengo en mi cabeza cuando estoy animando, Del Toro me dijo: "Es animar con sentimientos y emociones, no animes la pose, el querer llegar nada más a esa pose, al que el cuadro 200 tiene que terminar aquí. Tú vete más como al que están sintiendo los personajes y qué quieres tú transmitir como animador'", recuerda Charly, quien agrega que desde entonces es lo que está intentando hacer. "Yo lo platiqué con todos, intenté transmitirles también este mensaje tan importante de Guillermo del Toro", señala.

Hacer Soy Frankelda tomó 4 años y para todo este equipo representa una declaración de independencia creativa y que la animación en México tiene el pulso necesario para seguir creciendo, pues el talento no falta.

"Para mí es un gran sueño. Frankelda para mí es un símbolo, es un recordatorio de no rendirme. Hemos querido hacer otros proyectos antes que Frankelda que no salieron, no se han concretado. Ha sido muy difícil, pero pues justamente el personaje y la película habla de eso, ¿no? De ¿estás seguro que te quieres rendir? ¿Vas a dejar atrás todo tus sueños, tus ilusiones, simplemente porque está muy difícil la situación o hasta dónde vas a llegar para cumplir tus sueños? Las cosas salen bien y a veces salen mal, pero de lo que estoy seguro es que no me arrepiento porque me da mucho orgullo lo que logramos hacer con la familia y con los amigos y pues representa eso, el no rendirme y saber que siempre se puede seguir adelante".

Soy Frankelda no busca imitar lo que se hace en Hollywood. Este filme se hizo por mexicanos para mexicanos. Cada detalle es pensado para que el público de este país se encuentre en esta historia. La película ya está disponible en salas y la mejor forma para apoyarla es asistiendo desde el primer fin de semana de su estreno.

"Nosotros creamos Soy Frankelda como para el público mexicano para ofrecer algo de calidad y de fantasía que esté integrado a nuestra cultura sin hacerlo para el gusto extranjero. Es algo como muy auténtico, algo que nos gusta mucho, las cosas que nos gustan de México, aquí están", destaca Arturo Ambriz.