El hermoso Altar de Muertos dedicado a Amalia Hernández que tienes que visitar

Este altar se llevó tres meses de trabajo, entre los aspectos que se detallaron para esta ocasión, están el incluir cabellos y otros elementos a las piezas que podrán apreciar los visitantes.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Es momento de los altares y las ofrendas de Día de Muertos y la Ciudad de México enamora y sorprende con cada altar, en especial en el Centro Histórico donde podemos encontrar un hermoso Altar de Muertos dedicado a la bailarina, coreógrafa y productora Amalia Hernández, que se encuentra en la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

"A lo largo de los años, México ha dado gestores culturales maravillosos, personas comprometidas con nuestras tradiciones, con nuestra historia, con lo que somos como nación. Una de ellas, sin duda alguna, ha sido Amalia Hernández, mujer comprometida con México, con nuestra cultura, nuestra danza, nuestra indumentaria y nuestros colores", dijo el Dr. Rafael Tovar López-Portillo, rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

El rector resaltó la colaboración de la familia. "Doña Amalia tuvo que crear, coordinar y llevar a la práctica más de 40 bailes, todos basados en un estudio etnográfico que hizo por toda la República y que ha bailado para casi 50 millones de personas en el Palacio de Bellas Artes a lo largo de más de 70 años", resaltó Rafael Tovar.

El Altar nos presenta a bailarinas en el escenario y a lo lejos Amalia ve y señala con el dedo. Se trata de “Las Amarillas” que se baila en los pueblos de Zirándaro y Altamirano, en la zona de Tierra Caliente guerrerense.

La danza, parte de la identidad nacional

Amalia Hernández destacó por su talento artístico, y porque cambió la manera de ver la danza tradicional y la retomó como un vehículo de identidad nacional; Hernández fundó el Ballet Folclórico de México, que se convirtió en un elemento de la cultura y la imagen de México dentro y fuera de éste.

De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura, Amalia Hernández se centraba en su escuela y la compañía, no obstante, apoyó "de manera generosa a la formación de muchos bailarines -becando a algunos para que tomaran cursos en Nueva York-, maestros y coreógrafos de la danza mexicana".

¿Dónde, cuándo y cuánto?

El altar se encuentra en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana (José María Izazaga 92, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06080 Ciudad de México), y estará abierto al público hasta el 7 de noviembre. Sus horarios son: lunes a viernes de 10 a 18 horas; sábados de 10 a 15 horas; el 1 y 2 de noviembre las puertas estarán abiertas hasta las 20 horas, Lo mejor es que la entrada es libre.