Cuatro cosas que puedes hacer en Oaxaca durante el Día de Muertos

El Día de Muertos en Oaxaca no sólo se observa, se vive: entre aromas, sabores, música y comunidad.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Oaxaca es uno de los destinos más emblemáticos de México para vivir el Día de Muertos. Cada rincón se llena de color, música y tradición: las calles huelen a copal, las flores de cempasúchil inundan los altares y la vida convive con la muerte en una celebración tan festiva como espiritual.

Si planeas visitar la ciudad, aquí te compartimos cuatro experiencias imperdibles para disfrutar esta temporada al máximo:

Recorre los panteones iluminados por velas y música

Los panteones oaxaqueños, especialmente los de Xoxocotlán y Santa Cruz Amilpas, se transforman durante estas fechas. Las familias se reúnen para celebrar la vida de quienes partieron, decorando las tumbas con flores, pan, mezcal y fotografías. Visítalos con respeto y déjate envolver por la atmósfera mágica de la noche: el sonido de las guitarras, las risas y el brillo de miles de veladoras encendidas.

Disfruta del pan de muerto y el chocolate oaxaqueño

No hay mejor manera de honrar la tradición que con un bocado de pan de muerto recién horneado y una taza de chocolate caliente. En el centro de Oaxaca encontrarás panaderías y chocolaterías tradicionales como, donde podrás probar diferentes versiones del clásico pan, desde el más tradicional hasta reinterpretaciones contemporáneas con toques locales.

Participa en las comparsas y desfiles

Durante la última semana de octubre y los primeros días de noviembre, las calles se llenan de comparsas: desfiles populares donde música, disfraces, calaveras gigantes y máscaras recorren los barrios con ritmo y alegría. Únete a ellos —especialmente en el Barrio de Jalatlaco o el de Xochimilco—, pinta tu rostro de catrina y celebra al estilo oaxaqueño.

Visita una casa o taller tradicional

Muchos hogares abren sus puertas para mostrar sus altares y compartir ofrendas, mientras que los talleres de artesanos ofrecen demostraciones de grabado, alfarería y papel picado. Este año, Casa Arrona, una casa de huéspedes contemporánea en el corazón de Oaxaca, presentará una intervención especial de decoración inspirada en el Día de Muertos, donde tradición y diseño dialogan en un mismo espacio. Los visitantes podrán recorrer la

propiedad, admirar los detalles florales y las ofrendas, y disfrutar de una atmósfera que celebra la memoria y la belleza de la temporada.

Casa Arrona se encuentra en el tranquilo callejón de Boca del Monte, en el Centro Histórico, y estará abierta para quienes deseen vivir esta experiencia artística y cultural durante las celebraciones.