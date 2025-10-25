El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

Este pan une dos elementos muy característicos de la cultura mexicana: el pan de muerto y la talavera, además se decora de manera artesanal, así que todas las piezas son únicas.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- En esta temporada otoñal, en especial por el Día de Muertos hay un elemento esencial que es el consentido de muchas personas: el pan de muerto, y es que en la Ciudad de México hay una gran variedad de propuestas que brindan un delicioso momento, ya sea de panes rellenos o los que tienen cobertura especial como el pan de muerto talavera.

Un momento para disfrutar

En la avenida Hidalgo en el sur de la capital mexicana, específicamente en Coyoacán se encuentra Croque Voyage, un espacio que desde hace 3 años atrae con croissants, baguette de pera, chapata de pimientos, tiramisú, tarta de limón y el pastel de tres leches de horchata.

"Podemos encontrar pan artesanal, tenemos panques o masas laminadas de especialidad- que es nuestro fuerte- repostería, tartas, pasteles, buenas bebidas para acompañar nuestro pancito, emparedados y ahorita lo novedoso que es el pan de muerto", reveló el chef Daniel López de Croque Voyage en entrevista a SinEmbargo.

Pan de muerto talavera y otras delicias

Si lo que se busca es un lugar con varias opciones de pan de muerto, Croque Voyage tiene cinco:

Pan de muerto tradicional : receta con mantequilla, azahar y naranja.

: receta con mantequilla, azahar y naranja. Pan de muerto con cobertura de chocolate : este pan de muerto deleita los paladares de quien gustan del chocolate, ya que, la mitad esta bañada en en este ingrediente.

: este pan de muerto deleita los paladares de quien gustan del chocolate, ya que, la mitad esta bañada en en este ingrediente. Pan de muerto relleno de crema pastelera de horchata : "Hacemos una crema pastelera de horchata desde cero, hacemos nuestro concentrado de horchata, el arrocito, todo y lo convertimos en una crema pastelera. Ese está muy rico y la cobertura es de pinole con azúcar", apuntó el chef.

: "Hacemos una crema pastelera de horchata desde cero, hacemos nuestro concentrado de horchata, el arrocito, todo y lo convertimos en una crema pastelera. Ese está muy rico y la cobertura es de pinole con azúcar", apuntó el chef. Pan de muerto relleno de crema de vainilla : "También tenemos uno de crema de vainilla junto con compota de frutos rojos, más fresco".

: "También tenemos uno de crema de vainilla junto con compota de frutos rojos, más fresco". Pan de muerto talavera: "Respecto al pan de muerto tenemos el de Talavera, lo que tiene es un glaseado de vainilla y el pan de muerto tradicional que lleva mantequilla, azahar y también naranja", contó el chef López.

El chef Daniel compartió que la talavera se le hace muy bella. "Yo visito mucho Puebla, entonces ahí a cada rato me topo con Talavera, obviamente en Losa y se me hizo bastante bonito y sí se puede replicar, [...] Dije '¿Por qué no replicarlo aquí, en el negocio, lo de la Talavera?", dijo el chef.

El pan de muerto talavera es, hasta el momento, el favorito de los comensales de Croque Voyage, este pan enamora con su decoración artesanal que se realiza en color cobalto -el tono característico de la talavera con Denominación de Origen- sobre el glaseado de vainilla que brinda ese lienzo blanco, así cada pan es diferente y único.

¿Dónde y cuánto?

Croque Voyage se encuentra en Av. Miguel Hidalgo 76A, San Lucas, Coyoacán, Ciudad de México. Los horarios son: lunes a vie de 7:30 a 20:30 horas. sábado de 9:00 a 20:30 horas; domingo de 9:00 a 17:30 horas.

El pan de muerto "talavera" de Croque Voyage debe pedirse con un día de anticipación, su costo es de 70 pesos; el pan de muerto con mitad cobertura de chocolate está en 60 pesos. Los panes de muerto estarán disponibles hasta el 15 de noviembre. Aquí te dejamos el Instagram: croque_v para más deralles.