Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

Una riña en un restaurante acabó en un enfrentamiento a balazos en el que murieron cuatro personas.

Por Brenda Escobar

Zihuatanejo, Guerrero, 3 de noviembre (ElSur).- El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.

De manera extraoficial se dijo que poco después de las tres de la tarde de ayer ocurrió una riña, la cual terminó en un enfrentamiento a balazos en el que murieron cuatro hombres.

Fuentes policiacas informaron de manera muy breve que el problema comenzó en el área de los restaurantes, donde personas armadas se enfrentaron y dejaron un saldo de cuatro hombres muertos, los cuales fueron trasladados a la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense sin que fueran identificados.

Los disparos causaron pánico entre los turistas y locales que se encontraban disfrutando del balneario, quienes al conocer lo ocurrido, la mayoría salió a toda prisa de esa playa, abordando lanchas para su regreso al puerto y otros prefirieron salir caminando entre los riscos hacia la playa La Ropa.

La playa Las Gatas se ubica en la zona costera sureste del puerto de Zihuatanejo y para llegar a ese lugar es por medio de transporte de lanchas, que se embarcan en el muelle principal de esta ciudad y/o caminando entre las piedras, entrando por la parte oriente de la playa La Ropa.

