Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 11:48 am

El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Chilpancingo vive días de temor: cierran escuelas y negocios; transporte se paraliza

Guerrero: Crimen y violencia. Y ahora, una base social que no está muy contenta

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

Una riña en un restaurante acabó en un enfrentamiento a balazos en el que murieron cuatro personas.

Por Brenda Escobar

Zihuatanejo, Guerrero, 3 de noviembre (ElSur).- El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.

De manera extraoficial se dijo que poco después de las tres de la tarde de ayer ocurrió una riña, la cual terminó en un enfrentamiento a balazos en el que murieron cuatro hombres.

Fuentes policiacas informaron de manera muy breve que el problema comenzó en el área de los restaurantes, donde personas armadas se enfrentaron y dejaron un saldo de cuatro hombres muertos, los cuales fueron trasladados a la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense sin que fueran identificados.

El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.
Elementos de la Guardia Nacional vigilan las zonas turísticas. Imagen ilustrativa. Foto: Carolina Jiménez Mariscal, Cuartoscuro

Los disparos causaron pánico entre los turistas y locales que se encontraban disfrutando del balneario, quienes al conocer lo ocurrido, la mayoría salió a toda prisa de esa playa, abordando lanchas para su regreso al puerto y otros prefirieron salir caminando entre los riscos hacia la playa La Ropa.

La playa Las Gatas se ubica en la zona costera sureste del puerto de Zihuatanejo y para llegar a ese lugar es por medio de transporte de lanchas, que se embarcan en el muelle principal de esta ciudad y/o caminando entre las piedras, entrando por la parte oriente de la playa La Ropa.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, informó que todavía se desconoce el nombre del presunto asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan.
2

Revelan tatuajes pero aún no identifican al asesino de Manzo. Tiene de 17 a 19 años

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
3

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
4

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
5

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
6

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Omar García Harfuch, titular de la SSPC descartó que exista un vínculo entre escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, e integrantes del crimen organizado.
7

Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con la delincuencia organizada

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
8

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
9

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.
10

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
11

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
12

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

Ahora puede entender que hay quienes impulsan la narrativa de que las encuestas de Massive Caller y la narcodictadura son reales.
13

Massive Caller y la narcodictadura

Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, fue reportado como desaparecido, por lo que la FGE de Michoacán emitió una ficha de búsqueda.
14

FGE de Michoacán reporta desaparición de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro

15

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.
1

Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, informó que todavía se desconoce el nombre del presunto asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan.
2

Revelan tatuajes pero aún no identifican al asesino de Manzo. Tiene de 17 a 19 años

Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, fue reportado como desaparecido, por lo que la FGE de Michoacán emitió una ficha de búsqueda.
3

FGE de Michoacán reporta desaparición de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro

Omar García Harfuch, titular de la SSPC descartó que exista un vínculo entre escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, e integrantes del crimen organizado.
4

Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con la delincuencia organizada

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
5

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
6

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
7

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

8

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
9

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

México está entre los cuatro mejores equipos del planeta a nivel femenil sub 17. Este domingo, el Tricolor superó en la tanda de penales a Italia.
10

México elimina a Italia y consigue pase a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17

Juan Gabriel sigue sonando nueve años después.
11

DATOS ¬ Eterno Juan Gabriel: cada segundo suena una canción, según Youtube y Spotify

El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó el día de hoy a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo´s, el cierre de las 68 sucursales.
12

Sonora: Cierran 68 tiendas Waldo’s tras incendio; investigan falla en transformador