Morena debe ser mucho más crítico, dice Citlalli Hernández sobre el caso Carlos Manzo

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

10/11/2025 - 11:07 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para 2030.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la Mujeres, llamó a Morena a "cada vez fortalecer más nuestro análisis y nuestra crítica", al hablar del caso Carlos Manzo, que, dijo, está siendo utilizado por la oposición para intentar golpear al Gobierno de la 4T. 

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- "Creo que Morena tiene que ser mucho más autocrítico, el movimiento en general", consideró Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la Mujeres, al hablar con "Los Periodistas" sobre el homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un crimen que está utilizando la derecha para atacar al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

"Hay que ser autocríticos con ese y otros errores (...) porque se combina esta narrativa de que todo va mal, incluso con la narrativa de que Morena ya se echó a perder, cosa que yo no comparto. Hay errores y hay contradicciones visibles y yo creo que hay que ser muy autocríticos y en las decisiones que se tomaron también en los últimos años", enfatizó Hernández a Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa que se transmite todos los domingos por Canal Once.

La Secretaria federal destacó que la intención de la derecha opositora es deslegitimar al Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, como, dijo, lo intentó hacer con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo exhortó al movimiento del que formo parte a hacer una autocrítica en voz alta.

"Habría que ser muy autocríticos, muy críticos y discutirlo en voz alta, porque al final la intencionalidad de la derecha, que no lo logró el sexenio de López Obrador y que estoy segura que en este sexenio tampoco, ha sido ganar el sentido común, ganar la narrativa y nosotros hemos logrado mantener una mayoría gracias a la revolución de las conciencias que ha sido una de las características del movimiento, pero por eso me parece que tenemos que seguirlo discutiendo y verlo en voz alta", sostuvo.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la Mujeres, llamó a Morena a "cada vez fortalecer más nuestro análisis y nuestra crítica". Foto: SinEmbargo

Al hablar específicamente del asesinato de Carlos Manzo expresó que, sin olvidar la indignación que pueda haber contra el Gobierno estatal, encabezado por Morena, muchos estaban utilizando el hecho para buscar un beneficio político-electoral, y no de exigencia al Gobierno.

“Llama la atención que la respuesta sea política-electoral, que podría tener esa intención, y madurarla en meses, pero la primer respuesta es política-electoral, no una respuesta social, o de exigencia al Gobierno”, dijo.

Por ello, insistió en que Morena tiene el deber de hacer una profunda autocrítica, ya que la oposición está buscando cualquier oportunidad para deslegitimar al Gobierno federal, por lo que, reiteró, un autoanálisis se vuelve indispensable para no permitir que quienes tienen intereses particulares desestabilicen al movimiento iniciado por López Obrador.

“Por eso es que yo creo que vale la pena advertirlo a la sociedad, es decir, cada vez fortalecer más nuestro análisis y nuestra crítica, porque yo sí creo, y lo digo con mucha responsabilidad, que intenta haber una embestida contra el Gobierno, pero, además, desde que llegó López Obrador a la presidencia, porque somos un Gobierno transformador que ha tocado intereses", dijo.

"Sí creo que hay varios intereses nacionales, internacionales que pudieran estar azuzando, este y cualquier otro conflicto o cualquier otra situación que vaya sucediendo, como en todos los sexenios ocurren acontecimientos, masificarlo para jalar una mayoría e ir, digamos, como deslegitimando un Gobierno", concluyó Hernández.

