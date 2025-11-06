ENTREVISTA ¬ Son machistas quienes ven montaje en el acoso a la Presidenta: Citlalli

Durante la Mañanera del Pueblo, la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó un mapeo sobre el delito de abuso sexual en México y destacó que trabajan para que sea un delito grave sancionado en todas las entidades de la República.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El abuso sexual que vivió la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre al caminar en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México conjuntó las violencias que las mujeres viven día a día, dijo la Secretaria de las mujeres, Citlalli Hernández, quien esta mañana presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional del Estado ante las denuncias, así como la homologación de dicho delito en todas las entidades del país.

“Las voces políticas, deleznables, mezquinas que hubo diciendo era un montaje, que la Presidenta se prestó a manosearse para tener una cortina de humo, esta narrativa de no creerle a la Presidenta y de no tener la mínima solidaridad, deja tú con la Presidenta, con una mujer y con la realidad que viven miles de mujeres me parece que es una expresión machista y patriarcal”, dijo Hernández durante una entrevista con "Café y Noticias", programa que se transmite por SinEmbargo Al Aire.

A partir de la agresión que vivió, la Presidenta llevó a fortalecer las políticas a favor de los derechos y el acceso de justicia para las mujeres. Citlalli Hernández explicó que con el paso del tiempo se ha encontrado con resistencias machistas, en donde se ha considerado que las mujeres exageran.

“La discusión que giró alrededor de este acontecimiento era decir cómo reaccionó, todo lo que hubo alrededor de lo que hizo o no hizo, cuando la discusión debería de estar focalizada en lo indebido, en lo incorrecto, en lo grotesco que es que un hombre crea que puede invadir nuestro espacio personal o que puede tocarnos de la nada. Tendríamos que reflexionar socialmente cómo vamos rompiendo nuestros juicios machistas que venimos arrastrando de décadas, hombres y mujeres”, expresó.

Durante la Mañanera del Pueblo, la titular de la Secretaría de las Mujeres presentó un mapeo sobre el delito de abuso sexual en México. Destacó que en 19 estados se contemplan elementos de avance en los criterios y agravantes de su tipificación; en nueve se tipifica, pero no contemplan las suficientes agravantes; y en cuatro se tipifica, pero no se conceptualiza la denominación de abuso sexual.

Citlalli Hernández añadió que se busca que el abuso sexual sea un delito grave sancionado en todas las entidades de la República, así como buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles, para que las mujeres puedan denunciar cuando viven algún acoso o abuso sexual de manera mucho más rápida y que se disminuya esa ruta cuando cuando hay una denuncia.

En la conversación, Citlalli Hernández explicó que lo que se presentó fue un plan integral: “debemos de generar políticas de prevención y eso implica trabajar en las escuelas, campañas, hablarle a los hombres, que las mujeres sepamos que no es normal esa conducta que se ejerce en nuestra contra”.

Anunció que van a capacitar fiscalías, Ministerios Públicos, jueces, juezas, incluso trabajarán con las secretarías de movilidad de las entidades de la República, para tener mayores protocolos, debido a que muchos acosos ocurren en el transporte publico.