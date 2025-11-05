"Somos más bonitas cuando alzamos la voz": CSP a Fátima Bosch por denunciar misoginia

El directivo tailandés que insultó a la mexicana Fátima Bosch fue sancionado por la organización de Miss Universo; la tabasqueña recibió el reconocimiento de la Presidenta Sheinbaum, que la calificó como "un ejemplo" de cómo las mujeres deben levantar la voz ante agresiones.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió este miércoles a la denuncia de Fátima Bosch, representante mexicana en el concurso de belleza Miss Universo, quien señaló a un directivo por insultarla, razón por la cual el tailandés ya fue sancionado en un caso que provocó la solidaridad de las compañeras de la tabasqueña, incluida de la mandataria, que la destacó como "un ejemplo".

"Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo, y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", dijo Sheinbaum esta mañana en su conferencia matutina, cuestionada sobre el caso.

Además, recordó la frase que se decía a las mujeres: "Calladita te ves más bonita". "Sí me lo dijeron, afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decírmelo. Eso no. En los eventos públicos digo: las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos", afirmó.

"Entonces mi reconocimiento a esta joven tabasqueña. Mi reconocimiento a Fátima Bosch", concluyó Sheinbaum, quien el martes fue acosada en las calles del Centro Histórico por un hombre que se acercó a ella. Este miércoles, la Presidenta anunció que lo denunciará.