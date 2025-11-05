El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Uriel "N", el acosador de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este martes la detención de Uriel "N", el sujeto que acosó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando caminaba por la mañana rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México (CdMx).

Las autoridades informaron mediante una ficha del Registro Nacional de Detenciones que el hombre de 1.60 metros de estatura y complexión delgada quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, institución adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, luego de ser detenido en la zona centro de la capital del país.

Los hechos ocurrieron cuando la mandataria federal se dirigía a las instalaciones de la SEP, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue en ese contexto que una persona de la multitud que acompañaba a Sheinbaum Pardo grabó el momento en el que Uriel "N" se acercó a la Presidenta y le dio un beso en la mejilla, además de intentar agarrarla por la espalda con ambas manos.

Manoseo Porque un hombre acosa sexualmente a la Presidenta de México en un descuido de su equipo. pic.twitter.com/XW3FXyrYvg — Por que es tendencia en México? (@TendenciaMax) November 4, 2025

Al darse cuenta de lo ocurrido, Sheinbaum retiró las manos del hombre y personal de Ayudantía de la Presidencia se acercó para apartar al individuo. Sin embargo, en primera instancia, se desconocía la identidad del agresor y tampoco se registró su detención de manera inmediata.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, hizo un pronunciamiento en sus redes sociales, con el que condenó lo sucedido en contra de la titular del Ejecutivo. "Si tocan a la Presidenta, nos tocan a todas", escribió la funcionaria capitalina en su cuenta de X.

"'Llegamos todas' no es un eslogan, es el compromiso de no mirar hacia otro lado, de no permitir que la misoginia siga escondida en la costumbre, de no aceptar ni una humillación más, ni un abuso más, ni un feminicidio más", dijo Clara Brugada en referencia al posicionamiento que hizo Claudia Sheinbaum al asumir la Presidencia de la República el pasado 1 de octubre de 2024.

"Y hoy, cuando a la Presidenta sólo por ser mujer, la acosan, nos acosan a todas. Pero también nos encuentran juntas, firmes, solidarias. Porque sabemos lo que pesa ocupar un lugar que siempre nos negaron, y lo que duele abrir camino entre las voces del desprecio", señaló por lo sucedido.

"Presidenta: no estás sola. Desde esta ciudad que ha luchado históricamente por transformar la vida de las mujeres, que es pionera en la defensa nuestros derechos y en contra de la violencia, desde aquí decimos ¡no a la violencia contra las mujeres! Nuestra Presidenta tiene derecho de caminar libremente por las calles de su ciudad", insistió Clara Brugada.

Mujeres rechazan violencia de género

La Secretaría de Mujeres también emitió un comunicado para condenar el acto de acoso que sufrió la Presidenta, por lo cual se hizo un llamado para no trivializar la situación, así como para no revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia. En este sentido, se le solicitó expresamente a los medios de comunicación tradicionales y de plataformas digitales no reproducir contenido que atente contra la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas.

"La cercanía de la Presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin consentimiento. Es fundamental que los hombres comprendan que este tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito", puntualizó la Secretaría.

"Es fundamental adoptar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de todas las personas en las coberturas mediáticas. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando diariamente y fortalecer los derechos de las mujeres, así como eliminar las décadas de machismo y violencias que todos los días enfrentamos", agregó la dependencia a cargo de Citlalli Hernández.