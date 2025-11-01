VIDEO ¬ Sheinbaum dedica ofrenda de Día de Muertos a las mujeres indígenas de México

Redacción/SinEmbargo

01/11/2025 - 2:28 pm

Claudia Sheinbaum mostró al pueblo de México la ofrenda de Día de Muertos que se colocó en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum mostró al pueblo de México la ofrenda de Día de Muertos que se colocó en Palacio Nacional.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este año la celebración del Día de Muertos está dedicada a las mujeres indígenas del país, las ancestras de México.

“Este año lo dedicamos a las ancestras de México: las mujeres indígenas de México. En este año de la Mujer Indígena celebramos el Día de Muertos a todas nuestras ancestras”, explicó en un video compartido en sus redes sociales este sábado.

"La ofrenda en Palacio Nacional se llena de flores, colores, canto y fuego. Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra. Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad", agregó Sheinbuam

La Jefa del Ejecutivo Federal mostró al pueblo de México la ofrenda de Día de Muertos que se colocó en Palacio Nacional gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

“Es esta hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos que vienen a visitarnos en este Día de Muertos y los recordamos y les damos alimentos y los consentimos”, explicó.

Recordó que se trata de una tradición muy distinta a las de otras culturas, ya que es una visión de la muerte que proviene de los pueblos originarios de nuestro país.

Ofrenda de Palacio Nacional Día de Muertos
Ofrenda colocada en Palacio Nacional, dedicada a las mujeres indígenas de Mexico. Foto: Presidencia

“Y ya saben, esta hermosa flor de cempasúchil, que utilizamos en las ofrendas del Día de Muertos o con ella adornamos nuestros hogares, es flor nativa de México, en el lugar donde la encuentren sepan que esta flor nació aquí en Mesoamérica”, detalló.

