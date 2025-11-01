Pátzcuaro, el lugar en el que lo ancestral y lo contemporáneo se entrelazan

Redacción/SinEmbargo

01/11/2025 - 6:34 am

Pátzcuaro

Para Día de Muertos, Pátzcuaro ofrece un recorrido que va más allá de lo visual: es una experiencia sensorial y espiritual. Las calles iluminadas, los aromas del copal y el color del cempasúchil.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Pátzcuaro, Michoacán es el escenario donde lo ancestral y lo contemporáneo se entrelazan para, en esta temporada de Día de Muertos, rendir homenaje a los antepasados.

Un evento ancestral

Desde el 28 de octubre, las calles empedradas de Pátzcuaro, sus pueblos originarios alrededor del lago y la Isla de Janitzio se engalanan con flores de cempasúchil, velas y ofrendas. El rito comienza antes de la noche del 1 de noviembre, cuando se considera que los angelitos regresan, y el 2, cuando llegan las almas de los adultos.

"Lo que hace única a Pátzcuaro es que esta celebración es un evento ancestral que pueden disfrutar y admirar los turistas, conservado por las comunidades de la zona lacustre que abrazan la tradición como un vínculo entre lo humano y lo sagrado. En Michoacán, el Día de Muertos no se representa: se vive", señaló en un comunicado, Roberto E. Monroy García, Secretario de Turismo del Estado de Michoacán.

La proximidad del lago, que en la cosmovisión purépecha representa un umbral entre mundos, resulta clave. Las familias velan durante la noche entre rezos, música y flores, mientras el reflejo de las velas en el agua del lago convierte el paisaje en una postal viva del alma mexicana.

Un referente de identidad

El Día de muertos ha colocado a Michoacán entre los destinos más visitados de México; Pátzcuaro es un referente de identidad cultural. La Unesco declaró en 2008 la celebración del Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Esta conexión profunda entre vida y muerte no sólo emociona: también impulsa el desarrollo cultural y turístico de la región. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo de Michoacán, más de 400 mil visitantes nacionales y extranjeros se espera que lleguen al estado durante la semana del Día de Muertos, generando una derrama económica importante.

“Quien visite Michoacán en Día de Muertos no sólo será testigo de una celebración: será parte de ella”, añadió el Secretario.

